„German Metal Tech“: starker Auftritt auf der IZB

-Vier Industrieverbände und 30 Mitgliedsunternehmen gemeinsam auf der Zuliefererbörse

-„German Metal Tech“ steht für die Zukunft der Metallverarbeitung

-Innovative Aussteller produzieren unterschiedlichste Komponenten für Hightechprodukte

HAGEN – 10. Okt. 2024. Starker Auftritt auf der Internationalen Zuliefererbörse (IZB) in Wolfsburg: Unter dem Namen „German Metal Tech“ präsentieren 30 Mitgliedsunternehmen aus vier Industrieverbänden die Zukunft der Metallverarbeitung. Akteure sind neben dem Industrieverband Massivumformung (IMU) der Industrieverband Blechumformung (IBU), der Fachverband Metallwaren- und verwandte Industrien (FMI) sowie der Deutsche Schraubenverband (DSV). Verbands- und Unternehmensvertreter stehen an den drei Messetagen vom 22. bis 24. Oktober 2024 als Gesprächspartner zur Verfügung. Besucher finden den Gemeinschaftsstand „German Metal Tech“ in Halle 6, Stand Nr. 6220.

Aussteller zeigen Produktbandbreite, Präzision und Innovationsfähigkeit

Die Verbände und Unternehmen zeigen gemeinsam Bandbreite, Präzision, Innovationsfähigkeit und den hohen Stellenwert der Metallverarbeitung. IMU, IBU, FMI und DSV vertreten zusammen rund 800 Unternehmen, die unterschiedlichste Komponenten für Hightechprodukte aus nahezu allen Branchen produzieren: für Automobil und Medizintechnik, IT und Bau, Schiffs- und Flugzeugtechnik und vieles mehr.

Metallverarbeitung ist eine Hauptader der Industrie

„German Metal Tech“ ist ein klares Signal Richtung Zukunft. Obwohl Metallverarbeitung eine große Tradition hat, ist sie innovativ und leistet einen riesigen Beitrag zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz. „Gemeinsam schauen wir nach vorn und zeigen die immensen Möglichkeiten der Metallverarbeitung“, unterstreicht IMU-Geschäftsführer Tobias Hain. Die Produkte der Mitgliedsunternehmen der vier Verbände sind unverzichtbar für Mobilität, Digitalisierung, Medizintechnik, Infrastruktur und vieles mehr. „Metallverarbeitung wird auch künftig eine Hauptader der Industrie sein“, so Hain.

KURZPROFIL: Industrieverband Massivumformung e. V. (IMU)

Der Industrieverband Massivumformung ist der deutsche Fachverband der Branche. 230 Unternehmen betreiben Massivumformung in Deutschland. Gemeinsam bilden sie einen starken Wirtschaftsfaktor: 3 Millionen Tonnen Material verändern ihre Form beim Gesenkschmieden, Kaltfließpressen, Freiformschmieden und Ringwalzen. Massivumformung ist vor Ort: In vielen Regionen Deutschlands und damit im direkten Umfeld entstehen so hochwertige Produkte im Gesamtwert von jährlich 9 Milliarden Euro. Damit ist Deutschland in dieser wichtigen Industriesparte der Marktführer Europas und die Nummer 2 weltweit.

Firmenkontakt

Industrieverband Massivumformung e. V.

Tobias Hain

Goldene Forte 1

58093 Hagen

02331 95880

02331 51046



https://www.massivumformung.de/

Pressekontakt

mali pr

Eva Machill-Linnenberg

Schlackenmühle 18

58135 Hagen

02331 463078



http://www.mali-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.