German Edge Cloud präsentiert KI-Showcase auf der HANNOVER MESSE: „Digital Industrial Engineer“

Enabler für die wissensbasierte Fabrik der Zukunft

Limburg, 26. Februar 2026 – Die German Edge Cloud (GEC) stellt auf der HANNOVER MESSE (Halle 16, Stand A16) den gemeinsam mit Partnern entwickelten Showcase „Digital Industrial Engineer“ vor. Die KI-gestützte Lösung auf Reifegradniveau 3 (Operational) unterstützt Industrieingenieure in wissensintensiven Planungs- und Entscheidungsprozessen hochvariantenreicher Fertigung. Sie adressiert damit eine der drängendsten Herausforderungen der Industrie: den zunehmenden Verlust entscheidungsrelevanten Erfahrungswissens bei gleichzeitig wachsender Variantenkomplexität und hohen Qualitätsanforderungen.

Industrieingenieure sind entscheidend für die Stabilität moderner Fertigung. Sie entwickeln Arbeits- und Prüfkonzepte, bewerten Produktänderungen, analysieren Störungen und sichern stabile Prozesse. Ihr Erfahrungswissen ist essenziell, um Fehler zu vermeiden, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und auch bei hoher Variantenvielfalt konstant hohe Standards einzuhalten.

Doch genau diese wissensgetriebene Rolle steht unter Druck. In den kommenden Jahren erreichen viele erfahrene Industrieingenieure das Rentenalter, während qualifizierter Nachwuchs nicht im gleichen Umfang nachrückt. Ein erheblicher Teil der Industrial Engineering Kompetenz beruht auf langjähriger Erfahrung und häufig nicht vollständig dokumentiertem Entscheidungswissen. Mit jedem Ausscheiden einer erfahrenen Fachkraft droht daher ein schleichender Verlust an Problemlösungs und Planungskompetenz. Besonders in hochvariantenreichen Produktionsumgebungen wird dieses Wissen zum kritischen Faktor für Prozessstabilität, Qualität und Reaktionsfähigkeit.

Gleichzeitig steigt die Zahl hochqualifizierter ausländischer Industrieingenieure, die in den europäischen Arbeitsmarkt nachrücken – jedoch häufig vor erheblichen Sprach und Dokumentationsbarrieren stehen. Der „Digital Industrial Engineer“ stellt ihnen einen KI gestützten Assistenten zur Seite, der technische Fachsprache, Prozesswissen und historische Dokumente automatisch verständlich macht und Sprachhürden vollständig überbrückt. So können internationale Experten sofort produktiv mitarbeiten und ihr Know how ohne Verzögerung in die Produktionsprozesse einbringen.

Antwort auf Fachkräftemangel und Wissensverlust

Der „Digital Industrial Engineer“ ist die Antwort auf diese Herausforderungen. Im Mittelpunkt steht die systematische Digitalisierung und Strukturierung des Wissens von Industrieingenieuren – dort, wo es entsteht: in realen Produktions- und Planungssituationen.

In Experteninterviews, bei der strukturierten Aufarbeitung von Störungen, Ramp-ups oder Produktänderungen sowie auf Basis bestehender Artefakte wie Arbeitsplänen, Prüfkonzepten oder FMEA-Analysen wird Erfahrungs- und Entscheidungswissen erfasst und aufbereitet. Im Fokus stehen dabei insbesondere Entscheidungslogiken, typische Fehlerbilder, Ursachenketten und bewährte Gegenmaßnahmen.

Dieses Wissen wird in standardisierte, skalierbare Wissensbausteine überführt und mit realen Produktionskontexten – etwa Produktvarianten, Technologien oder Änderungsständen – verknüpft. So entsteht ein digitales Produktionsgedächtnis, das implizite Zusammenhänge transparent macht und reproduzierbare Entscheidungsgrundlagen schafft.

Darauf aufbauend sind KI gestützte Analysen möglich, basierend auf der Vibe Coding Engine von Anthropic Claude, die komplexe technische Inhalte strukturiert bewertet und kontextsensitiv aufbereitet. Industrieingenieure erhalten dadurch kontextbezogene Entscheidungsunterstützung in wissensintensiven Planungs und Bewertungsprozessen, während bewährte Lösungsstrategien systematisch verfügbar bleiben. So wird individuelles Erfahrungswissen zu einem skalierbaren Unternehmensgedächtnis, dem „Digital Industrial Engineer“ als KI gestütztem Assistenzsystem.

Partner bündeln Technologien zu integriertem KI-Assistenzsystem

Der Showcase entsteht in Zusammenarbeit starker Partner, die ihr jeweiliges Domänenwissen in die gemeinsame Lösung einbringen. Die German Edge Cloud liefert mit ihrem ONCITE Digital Production System (DPS) ein Kernprodukt der Lösung. ONCITE DPS strukturiert und kontextualisiert produktionsbezogene Daten, macht sie KI-fähig und stellt damit die Grundlage für das KI-gestützte Assistenzsystem bereit.

Die in die ONCITE-Plattform der GEC integrierte Wissensplattform von great2know bildet die Wissensebene des Systems. Sie erfasst und strukturiert Erfahrungs- und Entscheidungswissen aus realen Produktions- und Planungssituationen und überführt dieses in das digitale Produktionsgedächtnis.

Das dritte Kernprodukt zur Umsetzung des Showcase ist Scheer PAS: eine durchgängig prozessorientierte Digitalisierungsplattform, die Integration, Automatisierung, Orchestrierung, API-Management und agentenbasierte KI in einer Lösung vereint. Dank der flexiblen Prozesssteuerung von Scheer PAS lässt sich der Anteil regelbasierter und agentenbasierter Tätigkeiten präzise einstellen und so schrittweise Vertrauen in die KI-gestützten Abläufe aufbauen.

Durch das Zusammenspiel dieser drei Softwareapplikationen entsteht der „Digital Industrial Engineer“. Limtronik stellt mit seiner hochvariantenreichen Elektronikfertigung das industrielle Pilotumfeld, in dem das KI-Assistenzsystem auf Reifegradniveau 3 unter realen Bedingungen validiert und entwickelt wird.

KI als Hebel für nachhaltige Engineering-Exzellenz

„Mit dem „Digital Industrial Engineer“ zeigen wir, wie sich Erfahrungswissen, strukturierte Informationen und KI zu einer neuen Qualität der Entscheidungsunterstützung verbinden lassen“, erklärt Dieter Meuser, CEO der German Edge Cloud. „Unser Ziel ist es, das Wissen erfahrener Fachkräfte langfristig im Unternehmen zu sichern und Engineering-Prozesse transparent, reproduzierbar und skalierbar zu gestalten.“

Der Showcase „Digital Industrial Engineer“ wird auf der HANNOVER MESSE 2026 bei der German Edge Cloud in Halle 16, Stand A16, sowie bei der Scheer Group in Halle 15, Stand E14, demonstriert.

German Edge Cloud (GEC) ist ein Anbieter von Software, Services und Technologien, die Industrie-Unternehmen bei dem Wandel zur digitalisierten, resilienten und energieeffizienten Fabrik unterstützen. GEC bietet mit seinem ONCITE Digital Production System (DPS) eine Software-Lösung mit standardisierten Applikationen und Microservice-basierter Architektur zur einfachen Integration neuer Funktionalitäten.

Die Lösungen der GEC kommen bei namhaften Unternehmen verschiedener Branchen zum Einsatz. German Edge Cloud ist Mitglied von Catena-X. GEC engagiert sich als Teil des Automotive-Netzwerks und mit seinem Catena-X-zertifizierten ONCITE DPS für einen effizienten, transparenten und sicheren Datenaustausch entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Automobilindustrie.

