German Edge Cloud digitalisiert Produktion bei Koller Kunststofftechnik – Catena-X-ready in Rekordzeit

Traceability-Daten nach Catena-X-Standards einfach an OEM übertragen

Limburg, 26. Februar 2025 – Die Koller Kunststofftechnik GmbH, Hersteller von Spritzgussteilen für die Automobilindustrie, hat gemeinsam mit der German Edge Cloud (GEC) in weniger als einem Monat ein umfassendes Digitalisierungsprojekt erfolgreich umgesetzt. Dadurch hat Koller einen klaren Überblick über seine Produktionsprozesse und die Energieverbräuche. Fehler sind schneller zu identifizieren und Optimierungspotenziale werden sichtbar. Zudem war das Unternehmen in kürzester Zeit Catena-X-ready und hat bereits in einem Test einen Catena-X-konformen Datenaustausch erfolgreich mit der BMW GROUP durchgeführt.

In einem Proof-of-Concept (PoC) wurde ein Catena-X-Use-Case zwischen der Koller Kunststofftechnik GmbH und der BMW GROUP umgesetzt. Dabei hat Koller erfolgreich Traceability-Daten nach Catena-X-Standards sicher an den OEM übertragen. Möglich ist das durch das Catena-X-zertifizierte Produkt ONCITE DPS der German Edge Cloud. Der produktive Einsatz zum Austausch von Daten zwischen dem Automobilzulieferer und dem OEM ist für 2025 geplant.

„Das angewandte Vorgehensmodell und der Einsatz Catena-X-zertifizierter Produkte zeigt die Leistungsfähigkeit der in dem Automotive-Netzwerk geschaffenen Standards“, sagt Oliver Ganser, Vice President – Processes, Digitalization, Governance and Catena-X bei der BMW GROUP.

Dieses Projekt wurde durch die steigenden Qualitätsanforderungen und Nachweispflichten der Automobilbranche sowie die Notwendigkeit eines effektiven Energie-Monitorings vorangetrieben. Zu den Herausforderungen zählten bisher die Integration verschiedenster Datenquellen, einschließlich Maschinen und Energiesensoren, sowie die Überwindung isolierter Systeme, die bisher keine ganzheitliche Sicht auf die Produktionsabläufe ermöglichten. Durch die Implementierung der Softwaremodule „Transparency“ und „Energy“ des ONCITE DPS wurden diese Hindernisse beseitigt. Die Lösung ermöglicht eine zentrale Datenerfassung und -standardisierung aus Maschinen, Anlagen und Energiesensoren. Dadurch wird nicht nur die Echtzeit-Datenverfügbarkeit gewährleistet, sondern auch die Durchführung von Langzeitanalysen unterstützt.

Nach 3 Tagen bereits Datenverfügbarkeit in nahezu Echtzeit

Bereits drei Tage nach der Implementierung konnten die Verantwortlichen bei Koller Kunststofftechnik relevante Daten sowie die OEE einfach auslesen – die bisher aufwändige manuelle Erfassung ist jetzt abgelöst. Daraus ergaben sich nach kurzer Zeit signifikante Effekte. Der detaillierte Überblick über Produktionsprozesse und Energieverbräuche sorgt für eine schnellere Identifikation von Fehlern und die Erkennung neuer Optimierungspotenziale. Diese umfassende Transparenz befähigt das Unternehmen, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen und die Produktionsabläufe proaktiv zu verbessern.

„Dieses Projekt zeigt, wie wertschöpfende Digitalisierung in der Produktion innerhalb kürzester Zeit realisierbar ist und unmittelbar messbare Vorteile bringen kann. Mit der Einführung des ONCITE DPS können wir uns nicht nur als innovativer und wettbewerbsfähiger Partner positionieren, sondern haben in wenigen Tagen auch die Grundlage für die Anforderungen der Automotive-Branche geschaffen“, erklärt Michael Ferstl, Produktionsleiter bei Koller Kunststofftechnik.

German Edge Cloud (GEC) ist ein Anbieter von Software, Services und Technologien, die Industrie-Unternehmen bei dem Wandel zur digitalisierten, resilienten und energieeffizienten Fabrik unterstützen. GEC bietet mit seinem ONCITE Digital Production System (DPS) eine Software-Lösung mit standardisierten Applikationen und Microservice-basierter Architektur zur einfachen Integration neuer Funktionalitäten.

Die Lösungen der GEC kommen bei namhaften Unternehmen verschiedener Branchen zum Einsatz. German Edge Cloud ist Mitglied von Catena-X. GEC engagiert sich als Teil des Automotive-Netzwerks und mit seinem Catena-X-zertifizierten ONCITE DPS für einen effizienten, transparenten und sicheren Datenaustausch entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Automobilindustrie.

www.gec.io

Bildquelle: : Koller Kunststofftechnik GmbH