Geraerin gewinnt Excellence Award beim internationalen Speaker Slam

Mit Humor an die Weltspitze

Niedernhausen – In einer Zeit, in der der Alltag oft monoton und herausfordernd erscheint, hat Sandra Wiegandt, Wirtschaftspsychologin und Business Comedian aus Gera, beim 4. internationalen Speaker Slam für frischen Wind gesorgt. Mit einer humorvollen und wortwitzigen 120-sekündigen Rede, die das Publikum mehrfach zum Lachen brachte, sicherte sie sich den begehrten Excellence Award und setzte sich gegen 240 Teilnehmer aus 29 Ländern durch.

Unternehmer stehen häufig vor der Herausforderung, Fluktuations- und Krankenstandskosten zu minimieren und gleichzeitig die emotionale Bindung ihrer Mitarbeiter zu stärken. Sandra Wiegandt ermutigt dazu, im Jahr 2025 in innovative Workshops und Vorträge zu investieren, um nachhaltigen Unternehmenserfolg zu erzielen. „Es ist nie zu spät, die eigene Meinung über sich und andere zu optimieren, um mehr Lust statt Frust – nicht nur im Business-Kontext – zu erleben“, betont sie mit einem Augenzwinkern. „Und wenn das bedeutet, unkonventionelle Metaphern wie den brennenden Schlüpper zu verwenden, um das Gegenüber an die heitere Gelassenheit und Leichtigkeit des Seins zu erinnern, dann nur zu!“

Die internationalen Juroren und über 100.000 online zugeschalteten Zuschauer des 4. internationalen Speaker Slams waren von Sandras sensationellem Auftritt begeistert. Ihr Humor steigert laut eigenen Aussagen nicht nur die Motivation und Wertschätzung der Mitarbeiter, sondern lässt auch die KPIs der Unternehmen in die Höhe schnellen. Wer hätte gedacht, dass ein Lachen so viel in der Wirtschaft bewirken kann?

Mit ihrem Charme und Wortwitz hat die charismatische 44-Jährige nicht nur den diesjährigen Excellence Award gewonnen, sondern auch die Herzen aller Zuschauer erobert. Während andere Teilnehmer noch über ernste Themen nachdachten, feierte Sandra bereits ihren nächsten Auftritt – vielleicht mit einem brennenden Schlüpper als Highlight!

Sandra Wiegandt zeigt eindrucksvoll, dass Wortwitz und Professionalität Hand in Hand gehen können. Humor ist eben nicht nur die beste Medizin, sondern auch der Schlüssel zu einem erfolgreiches Business.

Als Wirtschaftspsychologin unterstützt Sandra Wiegandt Unternehmer ihre Mitarbeiter langfristig auch emotional ans Unternehmen zu binden und das Beste aus

ihrer Arbeitskraft herauszuholen, langfristig den Unternehmenserfolg zu ermöglichen und sich so im WettbewerbsGame durchzusetzen. Dies wird nicht durch Druckausübung von „oben“ sondern mittels wahrhaftiger Wertschätzung, inspirierenden Vorträgen,

Mitmachworkshops und prozessoptimierten Anregung ermöglicht. Sandra motiviert als sogenannte innovative Business Comedian die Mitarbeiter und lässt somit Betriebskosten in Form von Fluktuations- und Krankenstandskosten senken. Sie

zeigt auf, dass wortwitziger Humor und Professionalität durchaus Hand in Hand gehen können. Lachen ist und bleibt die beste Medizin.

Bildquelle: @Justin Bockey