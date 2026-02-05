Geplante Revision in der RupertusTherme

BAD REICHENHALL. Am Montag, 09. Februar 2026, bleibt die RupertusTherme mit allen Bereichen aufgrund planmäßiger Revisionsarbeiten bis 17 Uhr geschlossen. Die Arbeiten dienen der Grundreinigung und der technischen Überprüfung und Instandhaltung aller Anlagen.

Nach Abschluss der Maßnahmen öffnen sämtliche Bereiche der RupertusTherme ab 17 Uhr wieder regulär – vorbehaltlich eines planmäßigen Verlaufs der Revision.

Ab diesem Zeitpunkt heißt die RupertusTherme ihre Gäste wieder herzlich willkommen.

Dirk Sasse

Geschäftsführer

Die Staatsbad GmbH steht für Qualität und Sicherheit, welche sich in all unseren Leistungen widerspiegeln. Herr Dirk Sasse ist Geschäftsführer der Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH und trägt die wirtschaftliche, strategische sowie personelle Gesamtverantwortung.

Kontakt

Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH

Dirk Sasse

Wittelsbacher Strasse 15

83435 Bad Reichenhall

08651 606 601



https://www.staatsbad-bad-reichenhall.de/home