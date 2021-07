Geordnetes Tohuwabohu auf der Ballermann Ranch

Die sechsten Klassen der Oberschule Schwaförden besuchen die geretteten Tiere von Gut Aiderbichl in Niedersachsen

Vor der Zeugnisverleihung noch ein Ausflug mit der Klasse. 65 Mädchen und Jungs der Oberschule Schwaförden informierten sich mit ihren Lehrer/innen über die Haltung der geretteten Pferde, Esel und Ponys auf der Ballermann Ranch. Überrascht zeigten sich Annette und André Engelhardt von der guten Vorbereitung der 6. Klässler. Diese hatten sich im Vorfeld einige der Youtube-Videos von der Ranch und der Gut Aiderbichl – Tierrettungen angesehen.

“Das sich die Mädchen für Pferde interessieren, ist nichts Neues. Das sich aber auch eine Vielzahl von Jungs für die Haltung der Tiere und die technische Ausstattung der Stallungen begeistern ließen, hat uns sehr gefreut”, so André Engelhardt.

Ein reiner Vergnügungsausflug wurde der Besuch der Ballermann®Ranch aber dennoch nicht. Die jungen Oberschüler sollen bei den Tierrettern auch etwas lernen. Thematisch ging es um Achtung und Respekt vor dem Leben und allen Geschöpfen. Dabei konnten die Schüler/innen das Leben der Tiere in ihren jeweiligen Herden- und Familienverbunden kennenlernen und feststellen, dass es manchmal dort wie in menschlichen Familien zugeht.

Das von den Engelhardts zunächst befürchtete Tohuwabohu bei 65 Jungs und Mädchen im Alter von 11-12 Jahren blieb aus. “Die Kinder haben sich alle sehr ordentlich und liebevoll gegenüber den Tieren verhalten”, bestätigt die ehrenamtliche Gutsleiterin Annette Engelhardt.

Das Highlight für viele, waren aber die Bernhardiner Alwin und Annie mit ihrer Mama Denise, die auch in den Videos der Ranch vorkamen und von einigen Jungs und Mädchen direkt ins Herz geschlossen wurden.

Vielleicht kommen im nächsten Jahr dann die Fünftklässler der Schwafördener Oberschule auf die Ballermann Ranch, die dann ja in der Sechsten sind… .

