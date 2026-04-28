Geo-Technik: Smarte Lichtwende im Öko-Design

Modulare Straßenbeleuchtung LS101 mit Casambi-Steuerung setzt neue Standards für Kommunen

Großkrotzenburg April 2026 – Nachhaltigkeit in der kommunalen Infrastruktur ist heute kein „Nice-to-have“ mehr, sondern eine wirtschaftliche und ökologische Notwendigkeit. Das Unternehmen Geo-Technik präsentiert mit der LED-Straßenleuchte Öko-Design in Kombination mit der Casambi-Funksteuerung eine Systemlösung, die durch ihre technische Variabilität und intelligente Vernetzung neue Maßstäbe setzt. Mit Leistungsstufen von 18W bis 36W und einem Spektrum an Lichtfarben von 2200K bis 4000K bietet Geo-Technik für jede Umgebung die exakt passende Lösung.

Die Renaissance der Straßenbeleuchtung durch modulares Design

Die LED-Straßenleuchte Öko-Design LS101 markiert einen Wendepunkt in der kommunalen Außenbeleuchtung, da sie sich radikal von starren Beleuchtungskonzepten verabschiedet. In der Praxis bedeutet dies, dass für jedes Einsatzgebiet die passende Leistungsstufe gewählt werden kann. Die Version mit 18 Watt eignet sich dabei ideal für die Ausleuchtung von Anliegerwegen, schmalen Gassen oder Parkanlagen, während die leistungsstärkere 36 Watt Variante speziell für Hauptverkehrsstraßen und Plätze konzipiert wurde, bei denen ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis und eine breitere Lichtverteilung im Vordergrund stehen. Das Gehäuse der LS101 überzeugt dabei durch eine robuste Konstruktion, die auf maximale Langlebigkeit ausgelegt ist und gleichzeitig eine einfachste Wartung ermöglicht. In einer Zeit, in der kommunale Haushalte unter enormem Druck stehen, liefert Geo-Technik mit dieser Serie ein Werkzeug zur massiven und dauerhaften Senkung der Betriebskosten.

Lichtfarben für den Artenschutz als zentraler Planungsfaktor

Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der Öko-Design-Serie ist die außergewöhnliche Variabilität bei den Lichtfarben, die einen aktiven Beitrag zum Natur- und Artenschutz leistet. Stadtplaner können zwischen verschiedenen Farbtemperaturen wählen, um die biologische Wirksamkeit des Lichts vor Ort zu steuern. Die besonders warme Lichtfarbe mit 2200 Kelvin, auch als Amber bezeichnet, stellt dabei einen Meilenstein für den Insektenschutz dar, da sie durch ihren minimalen Blauanteil die Anziehungskraft auf die nächtliche Fauna drastisch reduziert. Für klassische Wohngebiete, in denen eine behagliche Atmosphäre mit hoher Sicherheit kombiniert werden soll, bietet die 3000 Kelvin Variante die optimale Lösung. Dort, wo maximale Sichtbarkeit und Kontrastschärfe für den fließenden Verkehr entscheidend sind, wie an Hauptknotenpunkten oder Kreuzungen, kommt die neutralweiße Version mit 4000 Kelvin zum Einsatz. Diese differenzierte Auswahl ermöglicht es, den Schutz der Nachtnatur harmonisch in die moderne Stadtgestaltung zu integrieren.

Die kabellose Revolution durch integrierte Casambi-Technologie

Die volle technologische Leistungsfähigkeit der LED-Straßenleuchte Öko-Design LS101 entfaltet sich erst durch die Integration der Casambi-Funksteuerung. Diese innovative Steuerung basiert auf einem Bluetooth Low Energy Mesh-Netzwerk, welches die Art und Weise, wie Straßenbeleuchtung installiert und verwaltet wird, grundlegend verändert. Der entscheidende Vorteil für Kommunen und Installateure liegt darin, dass keinerlei zusätzliche Steuerleitungen oder aufwendige Grabungsarbeiten für DALI-Bus-Systeme erforderlich sind. Jede installierte Leuchte wird automatisch zu einem Teil eines selbstorganisierenden Netzwerks, in dem jede Einheit sowohl als Sender als auch als Empfänger fungiert. Diese kabellose Intelligenz sorgt dafür, dass Befehle in Sekundenschnelle durch das gesamte Netzwerk propagiert werden, was eine beispiellose Stabilität und Ausfallsicherheit garantiert. Damit wird die Straßenbeleuchtung von einer statischen Anlage zu einer dynamischen Infrastruktur, die flexibel auf die Anforderungen von Bürgern und Umwelt reagieren kann.

Effizienzsteigerung durch adaptive Dimmprofile und Zeitsteuerung

Durch die intelligente Verknüpfung der hocheffizienten LED-Module mit der Casambi-Steuerung lassen sich Einsparungspotenziale realisieren, die weit über den reinen LED-Wechsel hinausgehen. Über eine intuitive Benutzeroberfläche können präzise Dimmprofile hinterlegt werden, die das Lichtniveau exakt dem tatsächlichen Bedarf anpassen. So ist es problemlos möglich, die Leuchten in den verkehrsarmen Nachtstunden, beispielsweise zwischen Mitternacht und fünf Uhr morgens, auf ein Minimum von zwanzig Prozent ihrer Leistung herunterzuregeln. Eine 36 Watt Leuchte verbraucht in diesem Zustand nur noch einen Bruchteil ihrer ursprünglichen Energie, ohne dass die Orientierungssicherheit im öffentlichen Raum verloren geht. Diese adaptive Steuerung schont nicht nur das kommunale Budget, sondern verlängert zudem die Lebensdauer der Hardware, da die thermische Belastung der LEDs im gedimmten Zustand signifikant sinkt.

Zukunftsfähige Wartung und digitale Verwaltung der Lichtpunkte

Für die Betreiber der Anlagen bedeutet die Kombination aus der LED-Straßenleuchte Öko-Design LS101 und Casambi einen radikalen Wandel in der täglichen Arbeit und Wartungsplanung. Die digitale Vernetzung ermöglicht eine permanente Fernabfrage des Systemzustands, wodurch die Stadtverwaltung jederzeit einen Überblick über den Energieverbrauch und die Funktionalität jedes einzelnen Lichtpunkts hat. Sollte eine Unregelmäßigkeit auftreten, meldet das System dies proaktiv, sodass Wartungsteams zielgerichtet und effizient eingesetzt werden können, anstatt teure und zeitaufwendige Kontrollfahrten bei Nacht durchführen zu müssen. Da das System softwarebasiert arbeitet, bleibt die Anlage zudem über Jahre hinweg auf dem neuesten Stand der Technik. Neue Funktionen oder Optimierungen können einfach per Software-Update über die Funkverbindung aufgespielt werden, ohne dass ein physischer Eingriff an der Leuchte notwendig ist.

Ein neues Kapitel für die nachhaltige Stadtentwicklung

Die LED-Straßenleuchte Öko-Design LS101 ist in Verbindung mit der Casambi-Steuerung die konsequente Antwort von Geo-Technik auf die drängenden energetischen und ökologischen Fragen unserer Zeit. Die Symbiose aus modularer Hardware mit verschiedenen Leistungsstufen von 18 bis 36 Watt sowie einem breiten Spektrum an Lichtfarben schafft eine maßgeschneiderte Lösung für jede kommunale Anforderung. Geo-Technik beweist damit eindrucksvoll, dass wirtschaftliche Effizienz und ökologische Verantwortung keine Gegensätze sein müssen, sondern sich in einem intelligenten System gegenseitig ergänzen. Mit dieser Technologie erhalten Städte und Gemeinden eine zukunftssichere Plattform, um die Vision einer lebenswerten und nachhaltigen Smart City Realität werden zu lassen.

GEO-Technik entwickelt und produziert seit über 40 Jahren maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen für höchste Ansprüche. Als Hersteller mit eigener Entwicklung und Fertigung in Deutschland steht das Unternehmen für langlebige Qualität, technische Präzision und eine klare Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Die Solar- und LED-Mastleuchten vereinen moderne Technik mit einem verantwortungsvollen Umgang von Ressourcen – wartungsarm, energieeffizient und auf Wunsch exakt an Ihr Projekt angepasst. Dank modularer Systeme und individueller Konfiguration bietet Geo-Technik weit mehr als Standardprodukte: Das’Unternehmen schafft Lichtlösungen, die funktionieren – langfristig und zuverlässig.

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