Genusszeit für Golfspieler

Die ganzjährige Urlaubsdestination Somabay am Roten Meer ist im November Gastgeber des

Golf & Gourmet Events 2024. Sieben prominente Sterneköche sorgen zwischen den Partien für kulinarischen Hochgenuss.

München/Somabay, 5. November 2024 – Somabay, das Golf- und Wassersportparadies am Roten Meer, ist in diesem Jahr erneut Gastgeber der Veranstaltung Golf & Gourmet. Das Event findet vom 6. bis 11. November 2024 im The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso und in Zusammenarbeit mit Somabay Golf statt. Es bietet Spielern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eine einzigartige Mischung aus wettbewerbsorientiertem Golfspiel und hochwertigem kulinarischen Erlebnis.

Unter der Leitung des international renommierten Küchenchefs Otto Koch verwöhnen sechs weitere renommierte und mit Michelin-Sternen ausgezeichnete Spitzenköche die Gäste jeden Abend mit kulinarischen Meisterwerken in einer atemberaubenden Umgebung. So dürfen sich die Gäste in diesem Jahr auf die Kreationen von Erwin Rückerl, Michael Fell, Michael Schröter, Stefan Schwedt, Henning Aldag und Rafal Kuska freuen.

Das The Cascasdes Golf Resort, Spa & Thalasso liegt auf dem höchsten Punkt der Somabay-Halbinsel, im Zentrum des Golfplatzes, und bietet den Gästen einen Panoramablick auf das Rote Meer, die schroffen Wüstenberge und die grünen Fairways. Das mit dem Hotel verbundene Thalassotherapie-SPA – eines der größten der Welt – ist ein Ort des Wohlbefindens und erwartet die Gäste mit Behandlungen, die die heilenden Eigenschaften von Meerwasser und Meeresmineralien nutzen.

Somabay Golf bietet ein ganzheitliches Golferlebnis, das vom Abschlagtraining an der Driving Range über die Verbesserung der Putting-Skills, das Kurzspiel in der Scoring Arena, das kurzweilige Spiel auf dem neuen 9-hole Par 3 Course bis hin zum berühmten 18-hole Gary Player Championship Course einen allumfassenden Trainings- und Spielerfolg garantiert.

Über die Chefs

Otto Koch, der heute eine bedeutende kulinarische Persönlichkeit ist, ging nach seiner Ausbildung im Regina-Palast-Hotel in München auf eine fünfjährige Tournee durch verschiedene Spitzenhotels in der Schweiz und Frankreich. 1974 eröffnete er mit dem Le Gourmet sein eigenes Restaurant auf der Münchner Theresienhöhe, das 1976 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Seine Verdienste um die Kochkunst wurden mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt, darunter die Ehrenurkunde des ehemaligen Bundespräsidenten Walter Scheel und der Lifetime Achievement Award (Leader of the Year 2014). Außerdem erhielt Koch einen Michelin-Stern für das Restaurant Koch Art in Zürs am Arlberg.

Erwin Rückerl ist ein Profikoch, der seine Liebe zum Kochen und sein Wissen leidenschaftlich gerne mit anderen teilt. Nach seiner traditionellen Ausbildung zum Koch entdeckte er 1999 auf Sardinien die mediterrane Küche und gründete auf dem Hofgut Hafnerleiten inmitten unberührter Naturlandschaft die erste Kochschule Niederbayerns. Gemeinsam mit seiner Frau, der Hotelierin Anja Horn-Rückerl, hat er das Hofgut um außergewöhnliche Ferienhäuser erweitert und zu einem beliebten Ort für Feierlichkeiten gemacht.

Michael Fell ging nach seiner Ausbildung 1981 nach München, zunächst in das Hotel Königshof bei Wolfgang Abrell, 1983 in das Restaurant Aubergine bei Eckart Witzigmann und 1985 in das Le Gourmet bei Otto Koch. 1988 machte er sich mit dem Restaurant Oberland in Rottach-Egern selbständig. Später wurde er Küchenchef im Restaurant Dichter Stub’n im Parkhotel Egerner Höfe in Rottach-Egern. Im Mai 2008 wurde er Direktor und Küchenchef in der Villa am See in Tegernsee, die mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Nach seiner Rückkehr ins Park Hotel Egerner Höfe im Jahr 2011 wechselte er 2017 von der Sterneküche zum Küchenchef der Gertraud Gruber Beauty Farm in Rottach-Egern. Zu seinen Auszeichnungen zählen der Stern des Jahres 1993 von Der Feinschmecker und Siege bei verschiedenen Patisserie-Wettbewerben.

Michael Schröter ist seit 24 Jahren Inhaber und Küchenchef des Tegernsee Golf Club Restaurant in Bad Wiessee, Deutschland, wo er sich einen hervorragenden Ruf für sein kulinarisches Angebot erworben hat.

Stefan Schwedt ist Inhaber des Restaurants Gutsschänke Hühnerhof in Gründau, Deutschland seit 1999, wo er jährlich rund 80.000 Gäste bewirtet. Im Jahr 2012 wurde er zum Chefkoch der Ecole Culinaire by Otto Koch ausgezeichnet.

Henning Aldag, geboren und aufgewachsen im Schaumburger Land in Rinteln, wurde im Rintelner Hotel-Restaurant in der Waldkater ausgebildet. Es folgten Stationen im Hotel Vier Jahreszeiten, im Hotel Bayerischer Hof in München sowie im Park Hilton Grill Restaurant. Er spielte eine wichtige Rolle im Restaurant 181, das 14 Punkte im Gault Millau erhielt, und in der Käfer Schänke, die 15 Punkte erhielt. Aldag war auch als Bereichsleiter und Betriebsleiter bei Apleona HSG Culinaress tätig und erhielt einen Michelin-Stern im Hotel Vier Jahreszeiten, Hamburg, und im Restaurant 181 First, das 17 Punkte im Gault Millau erhielt.

Der am 12. Mai 1975 in Polen geborene Rafal Kuska ist seit dem 15. Juni 2004 Küchenchef in der Gutsschänke Hühnerhof unter der Leitung von Stefan Schwedt. 2012 wurde er Chefkoch und wurde für seine außergewöhnlichen Leistungen ausgezeichnet. Im Jahr 2015 absolvierte Rafal die ECOLE CULINAIRE by Otto Koch und trat damit in die Fußstapfen von Stefan Schwedt. Im Juni 2024 feierte er sein 20-jähriges Jubiläum in der Gutsschänke Hühnerhof.

Über Somabay

Somabay ist eine Halbinsel am Roten Meer und bietet eine breite Palette an Aktivitäten für Touristen. Die Region ist international bekannt für ihre traumhaften Strände und das kristallklare Wasser. Die Destination zeichnet sich durch fünf erstklassige Luxushotels, exklusive Golfplätze, atemberaubende Tauch- und Schnorchelreviere, ein fantastisches Sportangebot sowie die einzigartige Kultur der Region aus. Mit der Anbindung an große Fluggesellschaften wie Condor, Egypt Air, Wizz und SWISS ist Somabay aus Europa einfach zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website sowie auf Instagram: @somabayredsea/.

