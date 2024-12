Genussvoll Weihnachten feiern mit dem ALEXA

Süße Verführungen, festliche Aktionen und Shopping-Sonntage

Für viele genussvolle Momente sorgt das ALEXA am Alexanderplatz in der Adventszeit. Zusammen mit den Confiserie-Experten von Hussel präsentiert das beliebte Shopping- und Freizeitcenter vom 2. bis 24. Dezember das Hussel Weihnachtswunderland mit süßen Naschereien und einem Glücksrad, das Hoffnung auf tolle Gewinne macht. Das ALEXA lockt mit vielen weiteren Aktionen wie selfietauglichen Besuchen des Weihnachtsmanns, einem Überraschungsspecial von Sugargang und Hussel, der Verteilung tausender köstlicher Schoko-Süßigkeiten von Hussel, einer Aktion mit der Hussel-Confiseurin, Live-Auftritten von Billy Burrito an den verkaufsoffenen Sonntagen, dem Charity-Wunschbaum und einem Online-Adventskalender auf Instagram. Die festliche und stimmungsvolle Weihnachtsdeko, die das ALEXA erstrahlen lässt, runden das Weihnachtsshopping-Erlebnis perfekt ab.

„Wir freuen uns darauf, den Besucherinnen und Besuchern des ALEXA eine genussvolle und entspannte Vorweihnachtszeit zu bereiten“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Besonders köstlicher Höhepunkt in diesem Jahr ist das winterliche Wunderland, das wir zusammen mit unserem Partner Hussel präsentieren. Mit unserer festlichen Dekoration und vielen weiteren Aktionen wird der Ausflug ins ALEXA für alle Berliner, Besucher und Touristen zum stimmungsvollen Shopping-Erlebnis.“

Weihnachtliche Aktionen im ALEXA

Auf der stimmungsvoll gestalteten Eventfläche im Erdgeschoss des ALEXA dürfen die Besucherinnen und Besucher vom 2. bis 24. Dezember in die festliche Atmosphäre des Hussel Weihnachtswunderlandes eintauchen und sich mit gebrannten Mandeln, feinen Schokoladen, süßer Zuckerwatte und weiteren weihnachtlichen Köstlichkeiten verwöhnen. Am Glücksrad warten attraktive Preise auf die Gewinner.

Das ALEXA sorgt im Dezember mit zauberhaften Aktionen wie dem Special mit Sugargang & Hussel am 2.12. und 3.12. für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Zum Nikolausfest am 6.12. werden im ALEXA ab 13 Uhr 2.000 Hussel Schoko-Sußigkeiten an die Besucher verteilt – solange der Vorrat reicht.

Die Hussel Confiseurin von Felicitas kommt am 06.12., 13.12. und 14.12. und beschriftet Schokotafeln.

Niemand Geringeres als die Musiker von Billy Burrito geben sich an den beiden verkaufsoffenen Sonntagen, am 8.12. und 22.12. von 13 bis 18 Uhr die Ehre und sorgen mit ihren Live-Auftritten für stimmungsvolle, musikalische Untermalung. Das ALEXA lädt zu beiden vorweihnachtlichen Shopping-Sonntagen herzlich ein. Alle Geschäfte und die Gastronomie haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Ab dem 14.12. kommt der Weihnachtsmann jeden Tag persönlich ins ALEXA. Er lädt zu unvergesslichen Erinnerungsfotos ein.

Am großen ALEXA Wunschbaum sind alle Gäste aufgerufen, die Wünsche von Kindern aus dem Ronald-McDonald-Haus in Berlin-Wedding zu erfüllen. Jeder der etwas Freude schenken möchte, darf einen Wunschzettel vom Baum nehmen, das Geschenk besorgen und hübsch verpackt an der Kundeninfo im EG abgeben. Die Geschenke überreicht das ALEXA-Center-Team pünktlich zum Fest.

Fans des ALEXA sind auch online gut unterwegs: Beim ALEXA Adventskalender auf Instagram verbergen sich ab 1.12. hinter den Türchen 24 festliche Überraschungen und Chancen auf attraktive Gewinne.

Mehr über das ALEXA erfahren Sie hier

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

