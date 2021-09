Genussmenschen aufgepasst: Weinprobe in der Pfalz

Gemeinsam mit anderen die besten Pfälzer Weine bei einer Weinprobe entdecken

PFALZ. Wein trinken, das ist viel mehr, als einfach nur ein Glas leeren. “Wein trinken ist ein Erlebnis für alle Sinne. Eine Weinprobe vermittelt ein Gespür dafür, dass Wein ein echtes Kulturgut ist, das sich trinken, riechen, schmecken, sehen und erleben lässt. Unsere Winzer, die wir bei einer Weinprobe besuchen, vermitteln ihren Gästen mit Fachwissen und Leidenschaft für Wein, dass schon die Farbe, die Klarheit und die Art, wie der Wein im Glas fließt, Rückschlüsse auf seine Eigenschaften zulässt. Farbe, Geruch und Fließverhalten, Dichte und Geschmack in ihrem Zusammenspiel auf sich wirken lassen, darum geht es beim Weinentdecken während einer Weinprobe“, beschreibt Bernd Hasenmaier. Er ist Geschäftsführer von Tasty Wine Tours, einem Unternehmen, das sich auf Weinproben mit Naturerlebnis spezialisiert hat und gute Kontakte in die Pfälzer Weinbaubetriebe pflegt.

Spaziergänge durch pittoreske Dörfer und Weinprobe bei den besten Winzern der Pfalz

Tasty Wine Tours bietet Firmen oder Privatpersonen Spaziergänge und Wanderungen durch die vom Weinanbau geprägten Höhenzüge rund um die schönsten Weinorte in der Pfalz an. “Wir verbinden sanfte Bewegung und Naturerlebnis mit spannenden Einblicken in die Winzerkunst. Unsere Kunden sind häufig wein- und genussaffine Menschen, die neugierig sind auf neue Begegnungen und die gerne mal über Weine und Weinanbau fachsimpeln. Andere Kunden lieben einfach die Kombination von Genuss, Natur und hübschen Orten, gerade wenn sie aus einem stressigen Alltag in der Großstadt kommen”, skizziert Bernd Hasenmaier.

Guten Wein und gute Küche der Pfalz bei einer Weinprobe genießen

Es seien aber auch Menschen, die die Abwechslung suchen, “die sich zum Beispiel über ein Geburtstagsgeschenk richtig Gedanken machen und dann in unserer Begleitung eine Weinprobe zum generationsübergreifenden Familienausflug machen. Für andere ist es spannend, Menschen zu treffen, die sich dem Wein und der guten Küche verbunden fühlen, die Interesse an der Kulturgeschichte der Region mitbringen oder die eine Weinprobe dazu nutzen, ihr Weinwissen zu erweitern”, beschreibt Bernd Hasenmaier. Mitunter entstehe dabei im Austausch mit den Winzern der Pfalz ein anregendes Gespräch über traditionellen und modernen Weinanbau, über Rebellen unter den Winzern und Traditionen, die früher niemand anzutasten wagte. “Unsere Weinproben erweitern den Horizont”, fasst Bernd Hasenmaier zusammen.

Mit Tasty Wine Tours erleben Sie einzigartige Weinwanderungen und Weinspaziergänge in der Pfalz. Als zweitgrößtes und eines der vielfältigsten Weinanbaugebiete in Deutschland bieten sich einzigartige Wanderungen für Menschen mit Anspruch. Entdecken Sie besonderere Weingüter und probieren ausgezeichnete Weine auf Ihrer Reise. Und das in kleinen Gruppen, denn nur so ist ein einzigartiges Erlebnis garantiert.

