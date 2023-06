Genussevent Augsburg: Große Weinprobe & Lagerverkauf

Location: WEiNDOTCOM

Der Augsburger Weinhandel WEiNDOTCOM kündigt eine große Veranstaltungsserie rund um gute Weine an. Den Auftakt macht eine große Weinprobe mit Lagerverkauf am Samstag, den 24. Juni 2023 von 13-19 Uhr. Hierfür wird das Augsburger Lager kurzerhand zur Veranstaltungs-Location umfunktioniert. Über 35 Weine stehen in der großen Weinprobe zur Auswahl, es gibt 10% Sonderrabatt auf die über 350 lagernden Weine und Fleischsommeliere Kathi Mayer serviert Kostproben vom Grill.

Die Veranstaltung im Überblick:

Neue Jahrgänge, unsere Top-Entdeckungen, Lieblinge und Geheimtipps…

All das erwartet die WEiNDOTCOM Besucher am 24. Juni.

Dazu nette Gesprächspartner in lockerer Atmosphäre.

– Große Weinprobe mit über 35 Weinen (pro Person nur 5EUR Korkgeld)

– Über 350 verschiedene Top-Weine direkt auf Lager

– 10% Rabatt auf alle regulären Weine exklusiv am Veranstaltungstag vor Ort

– Fleischsommeliere Kathi Mayer vom Erlebnisbauernhof Moirhof serviert allen Besuchern Kostproben vom Grill

„Wir betreiben zwar Onlinehandel. Trotzdem vergessen wir unsere Wurzeln nicht. Meine Geburts- und Heimatstadt Augsburg liegt mir sehr am Herzen. Denn obwohl wir so gut wie keine Werbung machen, wächst unser Kundenstamm in der Region Augsburg ständig weiter an. Deswegen ist es uns eine echte Herzensangelegenheit auch lokale Präsenz zu zeigen. Nach unserem Umzug haben wir jetzt endlich genug Platz und Möglichkeiten für viele tolle Veranstaltungsformate für die Region Augsburg. Den Auftakt macht am Samstag den 24. Juni 2023 die erste große Weinprobe mit Lagerverkauf am neuen Standort. Von 13:00 bis 19:00 Uhr öffnen wir die Tore unseres Weinlagers und machen daraus gleichzeitig einen Verkaufsraum und eine interaktive Verkostungszone. Alle Weininteressierten können sich, für nur 5 EUR Korkgeld, nach Herzenslust durch die umfangreiche Auswahl der Weinprobe testen. Obendrauf packen wir nur für diesen Tag noch einen Lagerverkaufsrabatt von 10 % oben drauf. Für uns ist es an dieser Stelle besonders wichtig, dass sich wirklich jeder, nicht nur versierte Weinkenner sondern besonders auch Weinneulinge, bei uns willkommen fühlen. Keiner soll von Fachsimpelei und Weingehabe abgeschreckt werden, denn das betrachten wir nicht nur online, sondern auch offline als unsere Mission. Dafür ist aus unserer Sicht die ungezwungene Atmosphäre unseres Lagers und der gewohnt lockere WEiNDOTCOM Style wie gemacht. Wir haben wahnsinnig viel Spaß dabei und den sollen unsere Gäste auch haben. Besonders freut es uns wenn wir die Chance haben, direktes Feedback von den Besuchern der Weinprobe zu bekommen. So wissen wir noch genauer was sich unsere Kunden in der Zukunft von WEiNDOTCOM wünschen.“ Erklärt mit sichtlicher Begeisterung Gründer Florian Janek.

Über WEiNDOTCOM:

Das Augsburger Unternehmen WEiNDOTCOM bietet seit seiner Gründung im Jahr 2010 edle Weine und Schaumweine von prämierten Spitzenweingütern aus Deutschland, Österreich und Italien an. Liebevoll zusammengestellte Wein Probierpakete zu günstigen Preisen laden Weininteressierte zum Probieren der verschiedenen Weine ein. Auch im Bereich Veranstaltungen sind die Augsburger ein echter Geheimtipp. Rund um Weingeschenke bietet das Team einen umfangreichen Service. Das exklusive Sortiment des Wein Onlineshops wird durch ausgefallene Wein Geschenkverpackungen und hochwertiges Weinzubehör abgerundet. Doch WEiNDOTCOM möchte nicht nur erste Anlaufstelle beim Weineinkauf im Netz sein, sondern ist mit vielen informativen Inhalten, Videos und dem umfangreichen Weinlexikon auch ein beliebter Treffpunkt für Genießer und Weinliebhaber. Das Projekt WEiNDOTCOM unterstützt durch die Geschäfts- und Sortimentspolitik bewusst kleine Familienbetriebe und Weingüter, die sich der Kultivierung seltener regionaler und autochthoner Rebsorten verschrieben haben und die traditionelle Herstellungs- und Anbaumethoden versuchen weiter zu erhalten. Zu den online angebotenen Weingütern zählen renommierte Adressen wie Bergdolt-Reif & Nett, Bietighöfer, Ca dei Frati, Groszer Wein, Hillinger, Metzger, Klumpp, Masseria Li Veli, Peth-Wetz, Pfneisl, Pittnauer, Hannes Reeh, Rings, Salzl Seewinkelhof, Chateau Schembs, Markus Schneider, Winzerhof Stahl, Triebaumer und Qualitätsmarken für Weinzubehör wie Drop Stop, Pulltap und Vacu Vin. Ergänzt wird das Weinangebot durch edle Weingeschenkverpackungen, wie Flaschenbeutel, Weingeschenkkartons und Holzkisten.

