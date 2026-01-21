genuss7.de stellt seinen neuen Weinberater „Winemate“ vor

Weinberater mit künstlicher Intelligenz geht auf Kundenfragen ein

Der Online-Weinhandel genuss7.de erweitert sein digitales Serviceangebot um einen intelligenten Weinberater. Mit „Winemate“ geht der erste KI-Sommelier des Unternehmens live. Realisiert wurde die Lösung mit dem Chatbaukasten der devmates GmbH aus Hamburg auf Basis des Beratungs-Frameworks Buildmyflow. Ziel der Entwicklung war es, Weinberatung jederzeit verfügbar, niedrigschwellig und gleichzeitig fachlich fundiert anzubieten.

Winemate begleitet Kundinnen und Kunden direkt im Online-Shop bei der Weinauswahl. Der digitale Sommelier stellt gezielte Fragen zu Anlass, Geschmack, Speisen, Budget und persönlichen Vorlieben und leitet daraus konkrete Weinempfehlungen ab. Ob für ein festliches Menü, einen entspannten Abend, ein Geschenk oder die gezielte Suche nach einer bestimmten Stilistik – die Beratung erfolgt dialogbasiert, strukturiert und in klarer, verständlicher Sprache.

Theoretisch kann der KI-Sommelier Unterschiede zwischen Rebsorten erklären, Stilistiken einordnen und Hintergründe zu Herkunft, Ausbau oder Geschmacksprofilen liefern.

„Wir wollten keine anonyme Suchfunktion bauen, sondern einen echten Gesprächspartner, der Orientierung gibt und die Denkweise eines Sommeliers nachbildet“, sagt Guido Lindemeyer, Geschäftsführer der genuss7.de GmbH. „Winemate greift typische Beratungssituationen aus dem Alltag auf und übersetzt sie in einen digitalen Dialog, der rund um die Uhr verfügbar ist.“

Technisch basiert Winemate auf einer KI-gestützten Dialoglogik, die kontinuierlich weiterentwickelt wird. Neben Produktempfehlungen ist der KI-Sommelier ebenfalls in der Lage Rebsorten zu vergleichen, passende Speisen vorzuschlagen oder Alternativen zu bereits bekannten Lieblingsweinen aufzuzeigen. Durch die direkte Anbindung an den Produktkatalog von genuss7 bleiben Verfügbarkeit, Preise und Jahrgänge stets aktuell.

„Mit Buildmyflow haben wir eine flexible Plattform geschaffen, mit der sich komplexe Beratungsprozesse strukturiert abbilden lassen“, erklärt Florian Steindl von der devmates GmbH. „Der Anwendungsfall Weinberatung zeigt sehr gut, wie KI nicht nur Fragen beantwortet, sondern echte Kaufentscheidungen begleiten kann.“

KI-Sommelier als Teil der digitalen Transformation der Weinbranche

Der Einsatz von Winemate steht beispielhaft für die zunehmende Digitalisierung im Weinvertrieb. Während digitale Lösungen in Verwaltung, Marketing und Online-Handel längst Einzug gehalten haben, beginnt die Branche erst allmählich, die persönliche Beratung systematisch zu digitalisieren.

Gerade hier liegt ein großes Potenzial: Digitale Weinberater sind rund um die Uhr verfügbar, liefern standardisierte Beratungsqualität und gleichzeitig gehen sie individuell auf Kundenwünsche ein. Sie ermöglichen es, typische Beratungsgespräche aus dem stationären Handel oder aus dem Kundenservice in strukturierte Dialoge zu übersetzen und damit im E-Commerce erlebbar zu machen.

„Digitale Beratungstools wie ein KI-Sommelier schließen die Lücke zwischen Produktsuche und persönlichem Gespräch“, sagt Guido Lindemeyer. „Kundinnen und Kunden wollen heute nicht nur filtern, sondern verstanden werden. Genau hier setzt Winemate an.“

Branchenstudien zur Digitalisierung zeigen, dass Künstliche Intelligenz und automatisierte Empfehlungen bislang noch unterschätzt werden, obwohl sie großes Potenzial für personalisierte Kommunikation und differenzierte Kundenansprache bieten. Lösungen wie Winemate verdeutlichen, wie sich Weinberatung skalieren lässt, ohne an inhaltlicher Tiefe zu verlieren – und wie digitale Interaktion zur neuen Schnittstelle zwischen Händler und Kunde wird.

Winemate live im Shop

Der KI-Sommelier ist ab sofort auf genuss7.de verfügbar und kann direkt im Online-Shop genutzt werden. Das Chatfenster befindet sich gut sichtbar am rechten unteren Rand der Webseite. Winemate beantwortet Fragen, gibt Empfehlungen und begleitet Kundinnen und Kunden durch den gesamten Auswahlprozess.

Mit der Einführung des digitalen Weinberaters unterstreicht genuss7 seinen Anspruch, traditionelle Weinexpertise mit moderner Technologie zu verbinden und die Weinberatung an die Erwartungen einer zunehmend digitalen Kundschaft anzupassen.

genuss7.de ist seit 2007 einer der führenden Online-Weinshops für Endkunden, zugleich Zulieferer für die Gastronomie und Partner des lokalen Fachhandels. Das Trusted-Shops-zertifizierte Unternehmen mit Sitz in Schönaich bietet ein breites Sortiment an internationalen Weinen, Schaumweinen und Spirituosen. Neben schneller Lieferung, kompetenter Beratung und einer großen Auswahl legt genuss7.de besonderen Wert auf authentische Erzeuger, transparente Herkunft und nachhaltigen Genuss.

Kontakt

genuss7.de GmbH

Guido Lindemeyer

Im Vogelsang 17

71101 Schönaich

07031 463 86 42



http://www.genuss7.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.