Genuss-Herbst auf Texel: von Weinlese, Austern und Bockbier-Spezialitäten

Niederländische Watteninsel lädt zur Verkostung ihrer kulinarischen Highlights ein

Sobald der Herbst auf der Insel Texel einzieht, beginnt eine Zeit der besonderen Gaumenfreuden. Jetzt heißt es zurücklehnen und die lokalen Köstlichkeiten genießen, die die Insel zu dieser Jahreszeit hervorbringt. Und die können durchaus überraschen: Denn seit 2005 ist auf Texel das Weingut De Kroon van Texel beheimatet. Es zählt nicht nur zu den nördlichsten Weinanbaugebieten in den Niederlanden, sondern ist auch das einzige, das es aktuell mitten im Wattenmeer gibt.

Wein vom Watten-Winzer

Auf rund 3 Hektar Grund produziert Winzer Jan-Jaap Kroon hier jährlich bis zu 6.000 Liter Weißwein, Rose und Rotwein. Noch bis 12. Oktober können Besucher sich davon bei einer Führung mit eigenen Augen überzeugen. Dabei erfährt man alles über die Traubensorten, die Weinproduktion und die besonderen Herausforderungen des Weinanbaus auf Texel. Im Anschluss wird natürlich auch verkostet. Danach steht dann die Weinlese und die Produktion der neuen Texeler Jahrgänge an.

Start der Bockbier-Saison

Neben den edlen Tropfen ist Texel aber auch die Heimat der kräftigen Gerstensäfte. Ganze fünf Brauereien zählt die Insel mittlerweile, die pünktlich zum Herbst mehrere besondere Bockbiere im Programm haben. So trumpft zum Beispiel die Brauerei Texels mit dem „Texels Bock“ auf, das bereits mehrfach Gold als bestes Bockbier der Niederlande erhielt und auch international prämiert wurde. Das unfiltrierte Bier ist von intensiv rubinroter Farbe und schmeckt nach Karamell.

Prämierte Spezialbiere

Die Brouwerij TX produziert mit dem „TX Steambock“ das weltweit erste Bockbier, das nach Dampfbier-Methode (steam beer) gebraut wird und ein besonderes Röstmalz-Bouquet bietet. Von der Tesselaar Familienbrauerei stammt der ebenfalls prämierte „Slufterbok“, der mit Noten von Karamell, Kaffee und einem Hauch Lorbeer besticht. Der exklusive „Skeepebock“ (dt. Schafbock) der kleinen Brauerei „De Boei“ ist limitiert und ausschließlich vor Ort vom Fass erhältlich.

Austern zum Selbersammeln

Egal zu welchem Getränk: Als besondere Begleitung bieten sich im Herbst Texeler Austern an. Sie gibt es auf der Insel jedoch nicht nur in speziellen Feinkostläden zu erstehen. Bewaffnet mit Gummistiefeln und Eimer kann man sie direkt vor der Küste selber sammeln gehen. Für dieses einmalige Erlebnis werden rund ums Jahr Ausflüge zu den Texeler Austernbänken angeboten.

Natürlich inklusive Verkostung und ein paar raffinierter Tipps für ihre Zubereitung.

Schlemmerfestival im Herbst

Wer sich einen Überblick verschaffen möchte, welche kulinarischen Köstlichkeiten die Insel zu bieten hat, ist dafür bei Texel Culinair an der richtigen Adresse. Das dreitägige Schlemmerfestival findet immer am letzten Septemberwochenende auf der Dorpsstraat in De Koog statt. Küchencrews aus allen Teilen der Insel präsentieren ihre Kochkunst in Form von kleinen Gerichten, die überwiegend aus lokalen Produkten gefertigt sind. Der perfekte Startschuss für den kulinarischen Insel-Herbst.

Über Texel:

Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre ( https://www.teso.nl/de/) erreichbar. Unter dem Motto „ganz Holland auf einer Insel“ wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt „Hoge Berg“. Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Naturmuseum „Ecomare“. Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen „Runde um Texel“ oder das Schlemmerfestival „Texel Culinair“.

Über den VVV Texel:

Bereits seit 1898 ist der VVV Texel die erste Anlaufstelle, wenn es um Urlaub auf der beliebten niederländischen Watteninsel geht. Seine Kernaufgabe: das Reiseziel Texel über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen. In diesem Rahmen generiert die Touristeninformationen über verschiedene Kanäle rund 50 Millionen Kontaktmomente pro Jahr. Auf seiner Website https://www.texel.net/de/ finden Besucher zudem alles, was den perfekten Urlaub auf der Insel ausmacht. Nicht zuletzt die größte Auswahl an Inselunterkünften – von Hotels und B&Bs über Ferienhäuser und -appartements bis hin zu Campingplätzen. Die Einnahmen, die auf diesem Wege generiert werden, bleiben auf der Insel und sorgen direkt wie indirekt für eine hohe Aufenthaltsqualität.

Firmenkontakt

VVV Texel

Radna Trap

Emmalaan 66

1791 AV Den Burg

+31 (0)222-362532



http://www.texel.net/de/

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

0221 92 42 81 40



http://www.forvision.de

Bildquelle: Smakelijk & Meer