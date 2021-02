Genossenschaftliche Direktbank Tochter PSD Wohnen kooperiert mit Center Parcs Immobilien

Besondere Ideen brauchen einen besonderen Raum. Der Immobilienmakler der PSD Bank Hannover eG wird ab sofort auch das spannende Segment der Ferienimmobilien fĂĽr seine Kunden im Portfolio haben. Gemeinsam mit Center Parcs kann der Park Limburgse Peel in den Niederlanden angeboten werden.

“Wir wollen unseren Kunden die Möglichkeit geben, in attraktive Ferienimmobilien mit einer jährlich garantierten Mieteinnahme zu investieren. Zudem freuen wir uns natĂĽrlich mit Center Parcs Immobilien einen renommierten Partner mit langjähriger Erfahrung finden zu können. Auch der nachhaltige Ansatz von Center Parcs korrespondiert vollständig mit unserer Ausrichtung”, erläutert GeschäftsfĂĽhrer Torsten Krieger die Entscheidung.

Center Parcs Limburgse Peel ist ein 3 Birdies Ferienpark mit 500 Ferienhäusern. Limburgse Peel befindet sich in America, in der Nähe des Nationalparks ‘De Groote Peel’. Dies ist ein beliebter Ort fĂĽr Urlauber, die gerne wandern und mit dem Fahrrad durch die wunderschöne natĂĽrliche Umgebung Limburgs fahren. Auch die zahlreichen Sport- und Freizeiteinrichtungen – wie Badminton, Golf- und Bowlingbahnen, Sauna und Aqua Mundo -ziehen das ganze Jahr ĂĽber Gäste an.

Center Parcs investiert mehr als 12 Millionen Euro in die Modernisierung des gesamten Ferienparks. Das Mobiliar der Ferienhäuser wurde bereits 2017 erneuert und in Kürze werden ebenfalls die Außenfassaden aller Ferienhäuser neu gestaltet. Damit entspricht Center Parcs den neuesten Trends im Tourismus und bietet mehr Komfort, Luxus und Nachhaltigkeit. Neben den Ferienhäusern werden auch die Zentralen Einrichtungen und die Grünflächen des Parks erneuert.

Für weitergehende Informationen über Investitionen in Ferienimmobilien haben die Kunden die Möglichkeit der persönlichen Beratung vor Ort, Telefon oder per Video.

Seit 1872! PSD Bank Hannover e.G. – Ihr Geheimtipp.

Geheim aber oho: PSD Bank Hannover! Kunden, die uns bereits entdeckt haben, sind sehr zufrieden mit uns und unseren Dienstleistungen. Das belegt auch das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Wirtschaftsmagazins EURO, worin wieder zahlreiche Kundenstimmen eingeflossen sind. Zum achten Mal in Folge wurde die Gruppe der PSD Banken als “Beliebteste Regionalbank” ausgezeichnet.

Was uns seit 1872 so erfolgreich macht?

Wir sind anders als die anderen Banken: Wir, die PSD Bank Hannover, gehören zu der ältesten Direktbankengruppe Deutschlands und vereinen die Vorteile einer Direktbank mit denen einer Filialbank!

Die PSD Hannover eG ist eine beratende Direktbank für Privatkunden für die Regionen Hannover, Celle, Peine, Wolfsburg, Hildesheim, Stadthagen, Wunstorf, Soltau und Uelzen. Sie wurde vor mehr als 140 Jahren als Selbsthilfeeinrichtung für Mitarbeiter der Post gegründet. Von den über 56.000 Kunden sind heute viele Angestellte aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern. Ihre Aufträge werden per Telefon an 365 Tagen im Jahr entgegen. Oder sie nutzen das kostenlose Onlinebanking. Persönliche Beratungen finden im KundenCenter in Hannover-Vahrenwald oder in unserer Nanofiliale in Bückeburg statt. Anrufe werden immer persönlich beantwortet, automatische Anrufbeantwortungssysteme gibt es nicht. Der Verzicht auf ein kostenintensives Filialnetz und ein strenges Kostenmanagement im Dienste des Kunden ermöglichen es der PSD Bank, ihre Wettbewerbsvorteile in Form besonders günstiger Konditionen weiterzugeben.

Kunden der PSD Bank genieĂźen die Vorteile einer fairen Genossenschaftsbank: Entsprechend der genossenschaftlichen Satzung werden sie mit bestmöglichen Konditionen, individuellem Service und bedarfsgerechten Angeboten gefördert. Alle Kunden und Mitglieder erhalten gleich gute Konditionen – Lockangebote mit Kleingedrucktem gibt es nicht.

Die Angebote der PSD Bank Hannover eG gehen vom flexiblen Geldanlageprodukten bis hin zu fairen Privatkrediten und Baufinanzierungen mit persönlicher Beratung und individueller Finanzierungsplanung.

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

