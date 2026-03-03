Genetec setzt mit Cloudlink 2210 neuen Standard für physische Sicherheit in Unternehmen

Neue high-density Appliance ermöglicht Skalierung der cloud-basierten physischen Sicherheit – ohne Zwang zur ausschließlichen Speicherung in der Cloud oder Austausch der Infrastruktur

FRANKFURT, 03. März 2026 – Genetec Inc. („Genetec“), der weltweit führende Anbieter von Software für die physische Sicherheit, bringt Genetec Cloudlink 2210 auf den Markt. Die neue cloud-basierte Appliance wurde für komplexe unternehmensweite Implementierungen entwickelt und adressiert die praktischen Herausforderungen, denen Unternehmen bei der Einführung eines cloud-basierten Modells in großem Maßstab gegenüberstehen: Dazu zählen etwa Speicherkosten, die Kompatibilität mit bestehenden Geräten, die keine direkte Cloud-Konnektivität ermöglichen sowie die Notwendigkeit, den lokalen Betrieb bei Verbindungsunterbrechungen aufrechtzuerhalten. Dank seines stapelbaren 2U-Rack-Designs erlaubt Cloudlink 2210 großen Organisationen, cloud-basierte Sicherheit auch in stark ausgelasteten, geschäftskritischen Umgebungen auszubauen, ohne bestehende Infrastrukturen grundlegend zu verändern.

Wie die übrigen Produkte der Genetec Cloudlink-Reihe unterstützt das Modell 2210 multiple Workloads, darunter Videomanagement, Zutrittskontrolle und Einbruchserkennung, in einer einzigen Appliance. Durch die Konsolidierung dieser Workloads in einem Gerät wird die Ausweitung des Systems reduziert, das Management in großen Umgebungen vereinfacht und die Betriebskosten gesenkt.

Im Gegensatz zu Lösungen, die Workloads auf mehrere proprietäre Systeme verteilen, basiert Genetec Cloudlink 2210 auf einer offenen Architektur, die eine Vielzahl von Geräten von Drittanbietern unterstützt, darunter Kameras, Zutrittskontrollsysteme und Einbruchserkennung. Dies ermöglicht Unternehmen eine Modernisierung in großem Maßstab innerhalb eines einheitlichen, cloud-basierten Modells, das darauf ausgelegt ist, die architektonische Flexibilität zu bewahren. Gleichzeitig ist es dafür entwickelt, die vorhandene Hardware sicher zu integrieren, die Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten und Migrationsrisiken zu reduzieren.

„Unternehmen möchten sich nicht zwischen Innovation und Betriebssicherheit entscheiden“, so Christian Chenard Lemire, Product Director, Unified Solutions, bei Genetec Inc. „Mit Cloudlink 2210 definieren wir neu, wie cloud-basierte physische Sicherheit in großem Maßstab aussieht. Wir geben Unternehmen die Freiheit, sich nach ihren eigenen Vorstellungen zu modernisieren, die Kosten langfristig zu kontrollieren und die Ausfallsicherheit und Kontinuität zu gewährleisten, die ihre geschäftskritischsten Umgebungen erfordern.“

Auf Skalierbarkeit und Flexibilität ausgelegt

Cloudlink 2210 unterstützt Hunderte von verbundenen Geräten pro Appliance und bietet bis zu 240 TB lokalen Speicher je Einheit, wodurch es sich besonders gut für den Einsatz bei hoher Gerätedichte und Vorschriften für lange Datenaufbewahrungszeiten eignet. Cloudlink 2210 ist ideal für Unternehmensumgebungen, in denen Verfügbarkeit und lokale Speicheranforderungen operative Prioritäten sind. Das technische Konzept minimiert die Abhängigkeit von Cloud-Speichern und hilft Unternehmen dabei, die Speicherkosten langfristig zu kontrollieren und gleichzeitig die in Unternehmensumgebungen erforderliche Performance und Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten.

Ausfallsicherheit für Umgebungen, die sich keine Ausfallzeiten leisten können

Cloudlink 2210 verfügt außerdem über Ausfallsicherheit auf Hardwareebene, um strenge Anforderungen an Verfügbarkeit und Speicherung zu erfüllen. RAID-geschützter Speicher und redundante Systemkomponenten tragen zur Datensicherheit und Verfügbarkeit des Betriebssystems bei. Sicherheits-Workloads arbeiten unabhängig von der Cloud-Verbindung lokal weiter, sodass ein kontinuierlicher Betrieb sogar bei Netzwerkstörungen gewährleistet ist. Duale Netzwerkschnittstellen bieten Redundanz und unterstützen die Netzwerkisolierung, um die Cybersicherheit zu stärken.

Skalierung ohne Umgestaltung der Infrastruktur

Cloudlink 2210 wächst mit den Anforderungen und kann bei Bedarf um weitere Einheiten erweitert werden. So können Unternehmen die Anzahl der Geräte und die Speicherkapazität erhöhen, ohne ihre Infrastruktur neu zu gestalten. Das zentralisierte Cloud-Management sorgt für Transparenz und Kontrolle über alle Implementierungen hinweg.

Erweiterung der Flexibilität bei Bereitstellung und Projekten

Genetec Cloudlink 2210 ist Teil des umfassenden Ansatzes von Genetec für flexible Deployments. Das Portfolio an cloud-basierten Appliances ermöglicht es Organisationen, je nach ihren betrieblichen und regulatorischen Anforderungen On-Prem, in der Cloud oder in hybriden Umgebungen zu arbeiten. Durch die Kombination von leistungsstarker lokaler Verarbeitung und Speicherung mit einem zentralisierten Cloud-Betrieb und -Management unterstützt Cloudlink 2210 skalierbare, cloud-basierte Implementierungen ohne Kompromisse bei der Kontrolle oder Performance.

Für Channel-Partner ermöglicht diese Flexibilität die Umsetzung größerer Projekte mit höherer Systemdichte innerhalb eines konsistenten, cloud-basierten Appliance-Frameworks. Integratoren können die Installation vereinfachen, die Rollout-Zeiten verkürzen und vorhersehbar skalieren, indem sie bei steigenden Anforderungen weitere Einheiten hinzufügen. Dieser Ansatz kommt Kunden mit strengen Speicherrichtlinien und hybriden Umgebungen entgegen, die lokale Infrastruktur nahtlos mit Security Center SaaS kombinieren.

Verfügbarkeit

Genetec Cloudlink 2210 wird voraussichtlich ab Mai 2026 weltweit über das Netzwerk akkreditierter Channel-Partner von Genetec ausgeliefert.

Über Genetec

Genetec ist ein global agierendes Technologieunternehmen, das seit über 25 Jahren die physische Sicherheitsbranche entscheidend prägt. Mit dem Lösungsportfolio von Genetec können Unternehmen, Behörden und Kommunen weltweit Menschen und Betriebsanlagen sichern und gleichzeitig die Privatsphäre des Einzelnen schützen sowie betriebliche Effizienz realisieren.

Genetec bietet die weltweit führenden Produkte für Videomanagement, Zutrittskontrolle und ALPR, die alle auf einer offenen Architektur aufbauen und deren Kernstück Cybersicherheit ist. Das Portfolio des Unternehmens umfasst zudem Lösungen für die Einbruchserkennung, Sprechanlagen und das digitale Beweismanagement.

Genetec hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada, und betreut seine mehr als 42.500 Kunden über ein umfangreiches Netzwerk von akkreditierten Vertriebspartnern und Beratern in über 159 Ländern.

Weitere Informationen über Genetec gibt es unter www.genetec.de

© Genetec Inc., 2026. Genetec und das Genetec Logo sind Marken von Genetec Inc. und können in verschiedenen Ländern eingetragen sein oder zur Eintragung anstehen. Andere in diesem Dokument verwendete Marken können Marken der Hersteller oder Anbieter der jeweiligen Produkte sein.

