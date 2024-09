Genetec präsentiert Cloudlink 110: kompaktes Cloud-basiertes Videomanagement für Installationen mit geringer Kameradichte

Cloudlink 110 vereinheitlicht das Videomanagement an Remote-Standorten, reduziert die Hardware-Komplexität und ermöglicht effizienteren Betrieb in hybriden Cloud-Umgebungen.

Frankfurt, 23. September 2024 – Genetec Inc. („Genetec“), ein führender Technologieanbieter von vereinheitlichten Lösungen für die Bereiche Sicherheit, öffentliche Sicherheit, Betrieb und Business Intelligence, stellt Genetec Cloudlink™ 110 vor. Die Appliance ergänzt das Genetec Portfolio an Cloud-basierten Sicherheitslösungen. Das kompakte Gerät vereinfacht das Videomanagement für Implementierungen mit geringer Kameradichte und bietet eine vielseitige Lösung, die Kunden den Übergang zu Cloud- oder Hybrid-Umgebungen in ihrem eigenen Tempo ermöglicht.

Mit einem Mikroformfaktor, Unterstützung für bis zu acht Kameras und 1 TB lokalem Speicherplatz auf einer widerstandsfähigen Micro-SD-Karte wurde Cloudlink 110 speziell für kleinere Standorte mit begrenztem Hardwareplatz konzipiert, die Teil größerer Implementierungen sind. Die Appliance optimiert Video-Workloads, sorgt für eine nahtlose Cloud-Integration und sichert die Interoperabilität zwischen hybriden, lokalen und reinen Cloud-Systemen beziehungsweise -Speichern. Darüber hinaus sichert Cloudlink 110 die effiziente Kommunikation zwischen Remote-Standorten und der Zentrale. Der flexible Hybrid-Speicher der Appliance ermöglicht zudem einen reibungslosen Übergang zu Cloud- oder Hybrid-Umgebungen. Das kompakte System verwaltet vorhandene Überwachungskameras unkompliziert – ohne umfangreiche Hardware-Neuanschaffungen.

Die Cloud-basierte Appliance eignet sich besonders gut für den Einzelhandel, wo es die Videoüberwachung an mehreren Geschäftsstandorten vereinfachen kann. Auch Stadtverwaltungen profitieren dank Cloudlink 110 trotz knapper Budgets von einer sicheren Lösung für die Videoüberwachung. Und im Gesundheitswesen unterstützt das System die Fernüberwachung kleinerer Kliniken.

„Mit unseren Hybrid-Cloud-Lösungen transformieren wir die physische Sicherheit von Unternehmen und Organisationen“, sagt Christian Morin, Vice President of Product Engineering, bei Genetec Inc. „Unsere Multi-Workload-Anwendungen führen Videoüberwachung, Zutrittskontrolle und Einbruchserkennung durch. Mit Genetec können Unternehmen ihre Geschäftsziele mit nur einem einzigen Gerät erreichen. Die Lösungen sind Eckpfeiler für Ausfallsicherheit und Perfomance. Sie bieten gleichzeitig ein breites Spektrum an Funktionen, um zukünftige Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. In diesem Sinne erweitern wir unser Lösungsportfolio kontinuierlich.“

Die Benutzerfreundlichkeit steht im Mittelpunkt des Designs von Cloudlink 110. Automatische Updates werden über die Cloud verwaltet und neue Funktionen und Aktualisierungen kontinuierlich bereitgestellt. So bleibt das System geschützt und arbeitet mit minimalem Aufwand und höchster Effizienz. Es kommt weder zu Kompatibilitätsproblemen, noch wird der Betrieb durch Upgrades gestört. Die Kunden können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, ohne dass sie spezielle technische Fachkenntnisse benötigen.

Cloudlink 110 ist ab sofort weltweit über die akkreditierten Vertriebspartner des Genetec Netzwerks erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.genetec.com/product-releases/cloudlink-110.

Genetec ist ein global agierendes Technologieunternehmen, das seit über 25 Jahren die physische Sicherheitsbranche entscheidend prägt. Mit dem Lösungsportfolio von Genetec können Unternehmen, Behörden und Kommunen weltweit Menschen und Betriebsanlagen sichern und gleichzeitig die Privatsphäre des Einzelnen schützen sowie betriebliche Effizienz realisieren.

Die Lösungen basieren auf einer offenen Architektur, bei der Cybersicherheit von Anfang der Kern der Entwicklung ist. Genetec Lösungen können On-Premise, in der Cloud oder in hybriden Implementierungen eingesetzt werden. Die beiden Hauptprodukte sind Genetec Security Center und Genetec Security Center SaaS: Sie kombinieren vereinheitlichte physische Kernsicherheitsfunktionen wie Zutrittskontrolle, Videoüberwachung, automatische Nummernschilderkennung (ALPR), Einbruchserkennung, Kommunikation und Analytics.

Genetec hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada. Das Unternehmen betreut seine Kunden über ein umfangreiches Netzwerk aus zertifizierten Vertriebspartnern und Beratern in über 159 Ländern.

Weitere Informationen über Genetec gibt es unter www.genetec.de

© Genetec Inc., 2024. Genetec und das Genetec Logo sind Marken von Genetec Inc. und können in verschiedenen Ländern eingetragen sein oder zur Eintragung anstehen. Andere in diesem Dokument verwendete Marken können Marken der Hersteller oder Anbieter der jeweiligen Produkte sein.

Firmenkontakt

Genetec Deutschland GmbH

– –

Saint-Exupéry-Straße 10

60549 Frankfurt am Main

069 506028 255



https://www.genetec.com/de

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Straße 164

65205 Wiesbaden

0611-74131-0



https://finkfuchs.de/