Genetec erweitert Security Center SaaS um Einbruchsmanagement

Neue Funktionen verbessern die Erkennung von Bedrohungen in Echtzeit, die Überprüfung und die automatische Reaktion.

FRANKFURT, 04. März 2025 – Genetec Inc. („Genetec“), der weltweit führende Anbieter von Software für die physische Sicherheit, erweitert Security Center SaaS um Einbruchsmanagement. Die einheitliche physische Sicherheitslösung des Unternehmens, die in der Cloud oder als Hybridlösung eingesetzt werden kann, kombiniert Einbruchserkennung mit Videoüberwachung, Zutrittskontrolle, Identitäts- sowie Besuchermanagement. Damit bietet sie eine vollständig vereinheitlichte, offene, Cloud-verwaltete Plattform, die von der Genetec Cloudlink-Produktlinie unterstützt wird. Security Center SaaS ist mit einer Vielzahl von Einbruchmeldeanlagen verschiedener Hersteller kompatibel, angefangen mit Bosch Intrusion Panels.

Automatisiertes Einbruchsmanagement

Das automatisierte Einbruchsmanagement beseitigt die Abhängigkeit von manuellen Prozessen, reduziert Fehler und stellt sicher, dass Systeme bei Bedarf automatisch aktiviert werden. Nutzer können automatische Zeitpläne konfigurieren, eine Badge-basierte Aktivierung erzwingen und eine First-in-Last-out-Logik anwenden, um Einrichtungen rund um die Uhr zu schützen, ohne die betriebliche Komplexität zu erhöhen. Durch die Integration von Einbruchsmanagement in Geschäftsabläufe können sich Unternehmen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und gleichzeitig eine sichere Umgebung aufrechterhalten.

Überprüfung von Bedrohungen und Reaktion in Echtzeit

Security Center SaaS Einbruchsmanagement unterstützt Sicherheitsteams dabei, schnell zu reagieren, indem Alarme in Echtzeit durch Videoüberprüfung validiert werden. So lassen sich Unsicherheiten beseitigen und unnötige Unterbrechungen reduzieren. Wird eine echte Bedrohung erkannt, können automatisierte Workflows sofort die Türen verriegeln, Abschreckungsmaßnahmen aktivieren und das zuständige Personal auf der Grundlage vordefinierter Eskalationspfade benachrichtigen. Durch die Minimierung von Fehlalarmen und die Konzentration auf reale Bedrohungen verbessern Nutzer ihre Sicherheitslage und reduzieren gleichzeitig die Auswirkungen auf den täglichen Betrieb. Das ermöglicht schnellere Entscheidungen und effektivere Reaktionen.

Proaktive Sicherheitsmaßnahmen

Zusätzlich zur Echtzeit-Erkennung bietet Security Center SaaS Einbruchsmanagement automatisierte Berichte und dynamische Systemwarnungen. Diese helfen Unternehmen, Schwachstellen zu erkennen, bevor sie zu kritischen Problemen werden. Mit der umfassenden Ereignisprotokollierung stellen Unternehmen die Einhaltung von Vorschriften sicher und schaffen eine solide Grundlage für Audits.

Betriebliche Effizienz

Ein offener Ansatz zur Unterstützung von Einbruchmeldesystemen in Security Center SaaS erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern verbessert auch die betriebliche Effizienz. Durch die Zentralisierung von Daten zu Einbruchsversuchen auf intuitiven Dashboards erhalten die Teams einen Echtzeitüberblick, der schnelle und fundierte Entscheidungen ermöglicht. Dieser unmittelbare Zugriff auf kritische Informationen fließt in die automatische Berichterstellung ein, die Trends bei Alarmen und Reaktionszeiten verfolgt und es den Teams ermöglicht, wertvolle Erkenntnisse für kontinuierliche Verbesserungen zu gewinnen.

„Security Center SaaS verschiebt die Grenzen des Machbaren kontinuierlich weiter. Mit der Einführung von Einbruchsmanagement setzen wir unsere Vision einer vollständig vereinheitlichten, offenen und Cloud-verwalteten Plattform um. So können Unternehmen, Bedrohungen schneller und zuverlässiger erkennen, verifizieren und darauf reagieren“, sagt Christian Morin, Vice President of Product Engineering bei Genetec Inc.

Verfügbarkeit und Hardware-Support

Die Einbruchsmanagement-Funktion für Security Center SaaS ist ab Mitte 2025 weltweit über das Genetec-Netzwerk von akkreditierten Channel-Partnern verfügbar. Security Center SaaS basiert auf einer offenen Architektur und ist mit der Genetec Cloudlink-Produktlinie von Cloud-verwalteten Multi-Workload-Appliances kompatibel. Bei der Markteinführung wird Security Center SaaS Intrusion Panels von Bosch unterstützen. Es ist geplant, die Kompatibilität durch zusätzliche Technologiepartnerschaften zu erweitern. Dieser offene Ansatz ermöglicht es den Kunden, die Hardware zu wählen, die ihren Anforderungen am besten entspricht, oder ihre vorhandenen Panels beizubehalten, was einen kostengünstigen und flexiblen Weg zur Modernisierung ihrer physischen Sicherheitsabläufe darstellt.

Genetec ist ein global agierendes Technologieunternehmen, das seit über 25 Jahren die physische Sicherheitsbranche entscheidend prägt. Mit dem Lösungsportfolio von Genetec können Unternehmen, Behörden und Kommunen weltweit Menschen und Betriebsanlagen sichern und gleichzeitig die Privatsphäre des Einzelnen schützen sowie betriebliche Effizienz realisieren.

Genetec bietet die weltweit führenden Produkte für Videomanagement, Zutrittskontrolle und ALPR, die alle auf einer offenen Architektur aufbauen und deren Kernstück Cybersicherheit ist. Das Portfolio des Unternehmens umfasst zudem Lösungen für die Einbruchserkennung, Sprechanlagen und das digitale Beweismanagement.

Genetec hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada, und betreut seine mehr als 42.500 Kunden über ein umfangreiches Netzwerk von akkreditierten Vertriebspartnern und Beratern in über 159 Ländern.

© Genetec Inc., 2025. Genetec™ und das Genetec Logo sind Marken von Genetec Inc. und können in verschiedenen Ländern eingetragen sein oder zur Eintragung anstehen.

