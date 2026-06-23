Genetec erweitert flexible Zutrittskontrolle für Offline-Umgebungen in Cloud-, On-Prem- und Hybrid-Installationen

Die Unterstützung des OSS Standard Offline der Genetec Plattformen hilft Unternehmen dabei, Offline-Schließsysteme zu vereinheitlichen, die Komplexität zu reduzieren und die Zutrittskontrolle zu modernisieren

FRANKFURT, 23. Juni 2026 – Bei der Modernisierung ihrer physischen Sicherheitssysteme stehen viele Unternehmen vor einer ständigen Herausforderung: Offline-Implementierungen hinken oft den umfassenderen Cloud- und Hybridstrategien hinterher, was Kompromisse bei der Flexibilität, Ausfallsicherheit und Anbieterauswahl zur Folge hat. Genetec Inc. („Genetec”), der weltweit führende Anbieter von Software für die physische Sicherheit in Unternehmen, begegnet dieser Herausforderung mit den OSS Standard Offline-Funktionen für die Zutrittskontrollplattformen Genetec™ Security Center und die Security Center SaaS.

Mit diesem Ansatz können Unternehmen unterstützte Offline-Schließsysteme verschiedener Hersteller über einen einzigen Berechtigungsnachweis und ein vereinheitlichtes System verwalten, ohne auf proprietäre Karten, fragmentierte Arbeitsabläufe oder ein festes Bereitstellungsmodell beschränkt zu sein. Ergebnisse sind weniger Reibungsverluste für Sicherheitsteams und Karteninhaber, ein reibungsloserer Personenverkehr in den Gebäuden und Anlagen sowie eine bessere Rendite aus den bestehenden Investitionen in die Zutrittskontrolle.

Entwickelt für flexible Bereitstellung – abgestimmt auf IT-Anforderungen

Im Gegensatz zu Zutrittskontrolllösungen, die Offline-Funktionalität an eine bestimmte Architektur binden, sind die Lösungen von Genetec auf Flexibilität ausgelegt. So können Unternehmen dieselbe Offline-Strategie anwenden, unabhängig davon, ob die Systeme On-Prem, in der Cloud oder in einer Hybridumgebung bereitgestellt werden. Dies ermöglicht es den Kunden, ihre Software-Installationen im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln, den Sicherheitsbetrieb an die IT-Anforderungen anzupassen und die Modernisierung in ihrem eigenen Tempo voranzutreiben.

„Unternehmen sollten sich nicht zwischen Offline-Zuverlässigkeit, freier Hardware-Wahl und Flexibilität bei der Bereitstellung entscheiden müssen“, so Andreas Flemming, Area Sales Director DACH bei Genetec. „Indem wir interoperable Offline-Schließsysteme auf alle Bereitstellungsmodelle ausweiten, helfen wir Kunden dabei, ihre Sicherheitssysteme zu modernisieren, ohne sie zu einer bestimmten Vorgehensweise und Lösung zu zwingen.“

Beseitigung von Hindernissen für die Modernisierung von Offline-Installationen

Offline-Schließsysteme sind in vielen Umgebungen unverzichtbar, von abgelegenen Standorten bis hin zu stark frequentierten Einrichtungen, in denen eine Verkabelung oder eine kontinuierliche Internetverbindung nicht praktikabel sind. Bisher erforderte die Verwaltung dieser Schließsysteme jedoch separate Systeme, mehrere Zutrittsdaten oder langfristige Hardware-Verpflichtungen, die die Modernisierung verlangsamten.

Durch die Unterstützung einer interoperablen Offline-Schließsystemsteuerung hilft Genetec Unternehmen dabei, ihre Abläufe zu vereinfachen und gleichzeitig Flexibilität zu bewahren. Sicherheitsteams können Zutrittsdaten für alle unterstützten Offline-Schließsysteme standardisieren und über dieselbe Zutrittskontrollplattform verwalten, die auch für Online-Türen verwendet wird. Dies reduziert die Komplexität und verbessert die tägliche Effizienz.

Die Offline-Schließsysteme funktionieren dabei weiterhin unabhängig, was die Ausfallsicherheit bei Netzwerkausfällen oder Systemstörungen verbessert, während Unternehmen eine zentralisierte Übersicht und Kontrolle behalten.

Offene Architektur – validiert durch Branchenstandards

Die Unterstützung des OSS Standard Offline unterstreicht den Ansatz von Genetec für eine offene Architektur. Dieser ist darauf ausgelegt, Unternehmen langfristige Freiheit bei der Gestaltung, Bereitstellung und Weiterentwicklung ihrer Sicherheitsinfrastruktur zu geben. Durch die Ausrichtung an offenen Standards ermöglicht Genetec seinen Kunden, proprietäre Einschränkungen zu vermeiden. Gleichzeitig ist die Kompatibilität mit unterstützter Hardware verschiedener Hersteller gewährleistet.

Genetec ist aktives Mitglied der Open Security Standards Association (OSS Association), einem Zusammenschluss von Branchenführern, der sich für die Förderung von Interoperabilität und Flexibilität bei Zutrittskontrollsystemen einsetzt.

Weitere Informationen finden Sie unter OSS Standard Offline.

Genetec ist ein global agierendes Technologieunternehmen, das seit über 25 Jahren die physische Sicherheitsbranche entscheidend prägt. Mit dem Lösungsportfolio von Genetec können Unternehmen, Behörden und Kommunen weltweit Menschen und Betriebsanlagen sichern und gleichzeitig die Privatsphäre des Einzelnen schützen sowie betriebliche Effizienz realisieren.

Genetec bietet die weltweit führenden Produkte für Videomanagement, Zutrittskontrolle und ALPR, die alle auf einer offenen Architektur aufbauen und deren Kernstück Cybersicherheit ist. Das Portfolio des Unternehmens umfasst zudem Lösungen für die Einbruchserkennung, Sprechanlagen und das digitale Beweismanagement.

Genetec hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada, und betreut seine mehr als 42.500 Kunden über ein umfangreiches Netzwerk von akkreditierten Vertriebspartnern und Beratern in über 159 Ländern.

Weitere Informationen über Genetec gibt es unter www.genetec.de

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