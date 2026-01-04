Generationswechsel bei Tierheim Tierfutter

Stefan Haid hat zum Jahreswechsel die Leitung des Unternehmens Tierheim Tierfutter an seinen Neffen Luca Hotz übergeben. Luca Hotz ist von Anfang an im Unternehmen beschäftigt und hat maßgeblichen Anteil an der Entwicklung der vergangenen Jahre. Tierheim Tierfutter folgt dem erfolgreichen Modell, von Spendern finanziertes Futter kostenlos an bedürftige Tierheime, Tierschutzvereine und ähnliche Organisationen zu verteilen – zum Wohl zahlloser Hunde und Katzen.

Mit diesem Generationswechsel sind die Weichen dafür gestellt, die erfolgreiche Arbeit des Unternehmens fortzusetzen. Die Arbeit von Tierheim Tierfutter genießt breite Unterstützung und kann damit den immer weiter steigenden Bedarf in Tierheimen im Inland und europäischen Ausland stillen. Über private Spender wird hochwertige Tiernahrung erworben, das kostenlos an bedürftige Heime und Organisationen verteilt wird. Bisher konnten so rd. 450 Tierheime versorgt und über 4 Millionen Futternäpfe gefüllt werden. Ein innovatives Geschäftsmodell und ein wertvoller Beitrag zum Wohl vieler notleidender Tiere.

Dabei wird großer Wert auf Transparenz gelegt. Alle Auslieferungen sind auf der Website von Tierheim Tierfutter dokumentiert. Über social media wird regelmäßig über Aktionen berichtet bzw. werden Fotos und Dankesbotschaften gepostet und alle Spender erhalten regelmäßig die Nachweise darüber, an wen das durch ihre Spenden finanzierte Futter verteilt wurde. Das ermöglicht einen Einblick in die Arbeit und stärkt das Vertrauen zwischen Tierheimen, Spendern und dem Unternehmen. Denn eben diese erfolgreiche Zusammenarbeit macht den Unterschied für die Tiere aus.

Unter der Leitung von Luca Hotz soll das Unternehmen weiter wachsen. Damit mit einer stetig ansteigenden Zahl von Spendern auch die Zahl der Tiere immer weiter wachsen kann, die von der Arbeit des Unternehmens profitieren.

„Tierheim Tierfutter versorgt Tierheime in ganz Europa mit hochwertigem und kostenlosem Hunde- und Katzenfutter. Die Situation im östlichen Europa ist verheerend. Deutsche Tierschutzvereine retten Hunde und Katzen vor der Tötungsstation und versorgt Sie mit hochwertigem Hunde- und Katzenfutter bis zur Vermittlung nach Deutschland. Genau da wollen und können wir, die Firma Tierheim Tierfutter, ansetzen. Tierheim Tierfutter sammelt Hunde- und Katzenfutter als Sachspende und leitet das dringend benötigte Futter an die Tierheime kostenlos weiter. Das ist unser Beitrag von Tierheim Tierfutter damit die Tiere gesund an ein neues und schönes Zuhause vermittelt werden können.“

