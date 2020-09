Generationen XYZ: Umgang mit Geld und Werten

Stellenwert Geld – Work-Life-Balance – Arbeit und Freiheit. Worin liegen Sinn und Zweck des Tuns? Motivation und Wandel bei den Themen Investments und Vorsorge – von Oliver Mikus, Chef der Sedulus Personalvermittlung

Investitionen in Betongold – kein Thema f√ľr die Generationen XYZ? Verfolgen diese Generationen ein anderes Leitbild als die Generationen davor? Wandel in Bezug zum Geld – diese Generationen leben einen anderen Umgang mit Geld. Die Themen aktive Vorsorge, private Renten, Berufsunf√§higkeitsversicherungen oder langfristige Finanzpl√§ne passen nicht zur Lebenseinstellung der sogenannten “Millennials Generation”. Aufgewachsen unter dem Schutz des Wohlstandes der Eltern hat sich der Bezug zu Geld- und Vorsorge-Themen gewandelt. Laut einer repr√§sentativen Umfrage von GlobalData sparen in Deutschland 85 Prozent der Jugendlichen, die Generation Z. Sie leben oftmals im Elternhaus, aber Sparen ist f√ľr sie wichtiger als Konsum. Steigende Ausbildungskosten, Unsicherheiten bei der Frage nach gut bezahlten Arbeitspl√§tzen und steigende Immobilienpreise sind Ausl√∂ser f√ľr diese selbstbewussten, selbstbestimmten und optimistisch ausgepr√§gten Generationen. Risiko vs. Sicherheit: Vorsichtshalber sparen 64 Prozent auf ihrem Sparbuch und 29 Prozent auf einem Tagesgeldkonto. Zw√∂lf Prozent der Jugendlichen nutzen Aktien und Fonds als Geldanlage. Die Idee, in Sachwerte wie Immobilien zu investieren, ist noch nicht im Plan dieser Generationen verankert. Aber der Wunsch nach einer eigenen Immobilie liegt bei den 18- bis 40-J√§hrigen bei 70 Prozent, laut einer Umfrage der Union Investment. Sch√∂n wohnen und leben – Wunsch und Ziel der 18- bis 40-J√§hrigen, die sich in einer eigenen Immobilie sehen.

Wann ist der richtige Einstieg f√ľr ein Investment in Immobilien?

Nicht zu fr√ľh und nicht zu sp√§t – das perfekte Alter gibt es nicht! H√∂heres Eigenkapital bringt beim Immobilienerwerb Sicherheit und Unabh√§ngigkeit. Jeder Kredit macht abh√§ngig und muss zur√ľckgezahlt werden. Die Generation X (1965-1979), heute zwischen 40 und 55 Jahre alt, pr√§gt die “Work-Life-Balance”-Kultur: hohe Lebensqualit√§t, sinnstiftende T√§tigkeit, Unabh√§ngigkeit, ergebnisorientiert, Zeit ist wertvoller als Geld, trotzdem wird auf Sicherheit gebaut. Bei Investitionen in Sachwerte wie Immobilien sind mehrere Faktoren ausschlaggebend: Eigenkapital, Preis der Immobilie und Alter des Investors. Ab einem gewissen Alter steigt der Anteil des Eigenkapitals, aber die Chancen auf Ausreichung eines hohen Kredits verringern sich. Das Durchschnittsalter beim ersten Hauskauf liegt zwischen 30 und 50 Jahren. Eigenkapital konnte ausreichend angespart werden, die K√§ufer als Kreditnehmer erhalten niedrige Raten, und der Zeitfaktor f√ľr die R√ľckzahlung ist auch lang genug. Diese Generation hat einen Zugang zum Immobilienmarkt.

Generation Y (1980-1994), heute zwischen 24 bis 39 Jahre alt, lebt im Hier und Jetzt, sucht Spa√ü und Sinn beim Tun, ist Teamplayer, online und offline vernetzt, das Internet als aktive Rolle im Lebensalltag. Diese Generation z√§hlt zu den ersten Digital Natives und etabliert die “Work-Life-Blend” Entwicklung: Flexibilit√§t im Arbeitsalltag, Erledigung von privaten Angelegenheiten w√§hrend der Arbeit, unabh√§ngig und selbstst√§ndig. Die Generation Y r√ľckt in den Vordergrund im Wirtschaftsleben, setzt auf Zeit mit der Familie, Statussymbole verlieren an Bedeutung. Diese Generation befindet sich im Berufsleben, hat geerbt und der Aufbau und Erhalt von Verm√∂gen sind ihr Aufgabengebiet. Der Fokus liegt in der Digitalisierung, Sharing Economy und Nachhaltigkeit. Eine Auswertung der Aktiendepots hat ergeben, dass sie in Tech-Aktien von innovativen Unternehmen als Zukunftstreiber investiert. Property-Tech im Immobilienmarkt begeistert diese Generation. Innovative Immobilienunternehmen wie die PREOS Real Estate AG gehen diesen Weg. Die PREOS AG ist ein Technologieunternehmen, was die Immobilienwirtschaft in Technologie √ľbersetzt. PREOS agiert Research-basiert mit einer Datenbank, setzt auf Prop-Tech durch ein Marktbeobachtungs-System und zuk√ľnftig auf digitale Aktien als Blockchain-Technologie. Dabei geht es nicht nur darum, als b√∂rsennotiertes Unternehmen B√ľroimmobilien zu kaufen, sondern auch die Form, in der die Investoren in die Immobilien investieren k√∂nnen, zu ver√§ndern – die digitale Transformation. Das ist das Ziel des Frankfurter Immobilien Vision√§rs Thomas Olek, Gr√ľnder der PREOS Real Estate AG und Vorstandsvorsitzender der publity AG, dem Asset-Manager der PREOS Real Estate AG. Die digitale Transformation ist ein Thema der Generationen XY und zuk√ľnftig f√ľr die Generation Z (1995-2010). Sie sind jetzt zwischen 10 und 25 Jahre jung und z√§hlen zu den Digital Natives 2.0. Die reale und virtuelle Welt verschmilzt in dieser Generation, gleichzeitig wird gro√üer Wert auf Traditionen im Tun und Handeln gelegt. Das Investment der Zukunft sind realwirtschaftliche Sachwerte. PREOS ist ein realwirtschaftlicher Sachwert, eine Aktie, eine Unternehmensaktie – aber nicht nur eine Immobilienaktie, sondern eine Technologie-Immobilienaktie, daher die Aktie der Zukunft. Sie ist ein Zukunftswert. Das passt zum Wunsch der Generation Z, die in Stabilit√§t und Sicherheit mit den Schwerpunkten freier Entfaltung mit Weltoffenheit, Optimismus und Teamf√§higkeit, die auf Technologie setzen, auch in der Immobilienwirtschaft, investieren.

Wertewandel als Chance

Die unterschiedlichen Werte dieser Generationen beeinflussen den Lebens- und Arbeitsalltag. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, generationen√ľbergreifende Rahmenbedingungen zu schaffen. N√∂tig ist eine passende Unternehmenskommunikation in alle Richtungen, damit das Verst√§ndnis f√ľr die unterschiedlichen Pr√§gungen von Werten und das Verhalten der Generationen zusammen kommuniziert werden kann. Dies spiegelt sich auch in der Bedeutung von Investitionen, Vorsorge und Absicherung als wesentliche Rolle wider. Zum einen ist eine engere Verzahnung von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik n√∂tig. Langfristig liegt der Schl√ľssel der Verzahnung in der Bildung, dazu braucht es die passenden Rahmenbedingungen von politischer und wirtschaftlicher Seite. Angefangen von der fr√ľhen Wissensvermittlung bis zu Weiterbildungsangeboten “Lebenslanges Lernen”, dank der stetigen Weiterentwicklung durch Technologie und Digitalisierung. K√ľnstliche Intelligenz in der Immobilienwirtschaft erkennt, in welchen Lagen sich die Mieten erh√∂hen und in welchen Objekten Kaufpreise durch Angebot und Nachfrage steigen – bis zur digitalen Aktie.

Investments in Sachwerte – der richtige Zeitpunkt?

Nicht zu fr√ľh und nicht zu sp√§t! Eine Investition in Sachwerte erfolgt nicht nur in Zeiten von Unsicherheiten, wie die j√ľngste Corona-Krise zeigt. In “Krisenzeiten” bringen Investoren ihr Geld in Sicherheit. Realwirtschaftlich wird viel investiert. Vor allem in Rohstoffe, Gold, Silber und Kupfer, aber es sind auch Unternehmenswerte wie in Dax-Unternehmen, b√∂rsennotierte Unternehmen und nat√ľrlich Immobilien. Derivate und Papier z√§hlen f√ľr die jungen Generationen als Investment von gestern. Das Investment der Zukunft sind realwirtschaftliche Sachwerte, wie das b√∂rsennotierte Unternehmen PREOS ein realwirtschaftlicher Sachwert ist, eine Aktie, eine Unternehmensaktie – aber nicht nur eine Immobilienaktie, sondern eine Technologie-Immobilienaktie. Zukunftsorientierte intelligente Investoren investieren in Unternehmen, die es in Jahren und Jahrzehnten noch geben wird. F√ľr den zuk√ľnftigen Aktion√§r ist bedeutend, in ein Investment der Zukunft zu investieren, das Sicherheit, Stabilit√§t und nat√ľrlich eine Dividende bringt sowie Flexibilit√§t f√ľr Cashflow und Cashback. Finanzprodukte wie geschlossene Fonds mit Laufzeiten von zehn Jahren und mehr werden in Zukunft nicht mehr konkurrenzf√§hig sein gegen√ľber einem Produkt, aus dem ich t√§glich aussteigen kann.

