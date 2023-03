Generation X: Die unentdeckte Ressource in Unternehmen

Lösung für die Bewältigung des Fachkräftemangels in Deutschland

Der Fachkräftemangel in Deutschland hat sich weiter verschärft, was Unternehmen vor große Herausforderungen stellt. In vielen Branchen sind Unternehmen gezwungen, neue Strategien zu entwickeln, um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten oder zu gewinnen. Neue Strategien und Initiativen fokussieren sich primär auf die Bedürfnisse der Generation Y (Millennials) und der Generation Z, stellt der Management- und Generationenexperte Ralf Overbeck aufgrund einer aktuellen Studie fest. Doch bei der Bewältigung des Fachkräftemangels könnte, laut Overbeck, insbesondere das Know-how der Generation X die Lösung sein.

Die Ressourcen und Potenziale der Generation X, geboren zwischen 1965 und 1980, werden häufig übersehen, da in vielen Unternehmen noch kein differenziertes Bild über die unterschiedlichen Generationen existiert“, sagt Overbeck.

Anpassungsfähigkeit

Nach Einschätzung des Generationenexperten hat die Generation X das Potenzial, die Lücke hinsichtlich des Fachkräftemangels in der deutschen Wirtschaft zu schließen und dabei entscheidend zum Unternehmenserfolg beizutragen.

Die Generation X verfügt über wertvolle Kompetenzen und Erfahrungen, die sie von ihren jüngeren Kolleginnen und Kollegen der Generation Y (Millennials) und Generation Z unterscheiden. Eines der Hauptmerkmale ist ihre Fähigkeit zur Anpassung. „Sie haben den technologischen Wandel miterlebt und waren in vielen Fällen Pioniere bei der Integration neuer Technologien in den Arbeitsalltag“, sagt Overbeck. Die Generation X hat in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit gelernt, flexibel zu sein und sich auf unterschiedliche Situationen einzustellen. Diese Anpassungsfähigkeit ist ein großer Vorteil für Unternehmen, die sich in einem ständig wandelnden Marktumfeld behaupten müssen.

Brückenbauer

Als „Sandwich-Generation“ steht die Generation X zwischen den Babyboomern und den Millennials bzw. der Generation Z. Sie sind als „Brückenbauer“ in der Lage, so Overbeck, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Arbeitsweisen der verschiedenen Generationen zu verstehen und zu vermitteln. Diese Fähigkeit kann dazu beitragen, die Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb von Unternehmen zu verbessern und den Wissenstransfer zwischen den Generationen zu erleichtern.

Darüber hinaus hat die Generation X einen anderen Zugang zu den Themen Loyalität und Verantwortung. Sie schätzen Stabilität und langfristige Perspektiven und sind daher eher bereit, sich langfristig an ein Unternehmen zu binden. Gleichzeitig ist es ihnen wichtig, eine gute Work-Life-Balance zu haben, weshalb sie eine ausgeprägte Fähigkeit zur Selbstorganisation und Priorisierung von Aufgaben entwickelt haben. Das macht sie zu verlässlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch in Zeiten hoher Arbeitsbelastung einen kühlen Kopf bewahren.

Um die Generation X für sich zu gewinnen und sie als wertvolle Ressource bei der Bewältigung des Fachkräftemangels zu nutzen, sollten Unternehmen ihre Personalstrategien überdenken. Eine gezielte Ansprache dieser Generation, die ihre spezifischen Bedürfnisse und Wünsche berücksichtigt, ist hierbei entscheidend. Unternehmen sollten innovative Arbeitsmodelle und spezifische Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten, um die Generation X langfristig an sich zu binden und ihre Kompetenzen optimal zu nutzen.

Auch sollten die Werte der Generation X stärker in die jeweilige Unternehmenskultur eingebunden werden. Eine offene Kommunikation und Wertschätzung ihrer Erfahrungen sind essenziell, um das Potenzial dieser Generation tatsächlich nutzen zu können.

Die Generation X ist ein entscheidender Faktor für die Zukunft vieler Unternehmen in der deutschen Wirtschaft. „In Zeiten des Fachkräftemangels sollten Unternehmen die Expertise und Erfahrung dieser Generation ausschöpfen“, sagt Overbeck. Durch gezielte Personalstrategien und eine inklusive Unternehmenskultur ist es möglich, die Generation X als treibende Kraft in der Bewältigung des Fachkräftemangels zu etablieren und Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt zu sichern.

