GeneralKeys Multi-Device-Akku-Funktastatur

Tastatur für bis zu 3 Geräte gleichzeitig: per Tastendruck umschaltbar

– Vollwertige Tastatur mit großer Enter-Taste und Nummernblock

– Scissor-Tasten für extraleises und präzises Tippen

– Ausdauernder Akku mit bis zu 125 Stunden Laufzeit und 200 Tagen Stand-by

– Multipoint-Verbindung zu bis zu 3 Endgeräten gleichzeitig

– Schlankes Design mit Steckplatz für mitgelieferten USB-Funk-Empfänger

– Spritzwassergeschützt nach IP44

Die Multi-Device-Akku-Funktastatur von GeneralKeys unterstützt die gleichzeitige Kopplung mit bis zu drei Endgeräten. Ein einfacher Wechsel zwischen den verbundenen Geräten ist möglich, was den flexiblen Einsatz im Zusammenspiel mit Smartphones, Tablets, PCs, iMacs und vergleichbaren Geräten erleichtert. Eine Funkreichweite von bis zu zehn Metern ermöglicht eine hohe Bewegungsfreiheit im Arbeitsumfeld.

Scissor-Tastenmechanik für präzises Tippen: Die integrierte Scissor-Tastenmechanik sorgt für einen leisen und angenehmen Tastenanschlag. Dies unterstützt ein konzentriertes Arbeiten, insbesondere in geräuschsensiblen Umgebungen. Eine vergrößerte Eingabetaste und ein vollständiger Nummernblock runden das Layout zu einer vollwertigen Tastatur im Standardformat ab.

Langlebiger Akku mit USB-Ladefunktion: Ein integrierter Lithium-Polymer-Akku mit einer Kapazität von 500 mAh ermöglicht eine Dauerbetriebszeit von bis zu 125 Stunden. Die Aufladung erfolgt über USB, z.B. über handelsübliche Netzteile mobiler Geräte oder andere USB-Stromquellen.

– Scissor-Tasten für kurze, extraleise und zugleich präzise Tastenanschläge

– Deutsches QWERTZ-Layout

– Bluetooth 5.1 für kabellose Verbindung zu Smartphone, Tablet, Mac u.v.m., bis 10 m Reichweite

– Multipoint-Unterstützung für Verbindung zu 2 Bluetooth-Geräten gleichzeitig

– Mini-USB-Empfänger für zusätzliche Funk-Verbindung zu PCs ohne Bluetooth, verstaubar in der Tastatur

– Einfacher Verbindungswechsel per Tastendruck

– Kompatibel mit Windows 7/8/10/11, OS X/macOS, Android und iOS

– Separater Ein/Aus-Schalter

– Spritzwassergeschützt: IP44

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 500 mAh für bis zu 125 Stunden Laufzeit, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 409 x 120 x 21 mm, Gewicht: 520 g

– Tastatur inklusive USB-Funk-Empfänger, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107447164

Preis: 34,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3757-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3757-1112.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/bSj8Scem4Qn6cCK

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.