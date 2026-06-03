GeneralKeys Kabellose Maus mit Jiggler-Funktion

Für produktives Arbeiten auf allen Geräten – vom Notebook bis zum Tablet

– Undetektierbarer Jiggler-Funktion, damit der Bildschirm immer an bleibt

– Bluetooth 5.2 und 2,4-GHz-Funkverbindung für flexibel Verwendung

– Per Tastendruck einstellbare Auflösung: 800, 1.200 oder 1.600 dpi

– Für PC, Notebook, Smartphone und Tablet: mit Windows, macOS, Android und iOS

– Ausdauernder 400-mAh-Akku für bis zu 15 Tage Verwendungsdauer

Undetektierbare Jiggler-Funktion für dauerhaft aktive Systeme: Die kabellose Maus von General Keys verfügt über eine integrierte Jiggler-Funktion, die den Mauszeiger minimal bewegt und den Bildschirm aktiv hält. Die Funktion arbeitet unauffällig im Hintergrund, ohne laufende Anwendungen oder Arbeitsabläufe zu beeinflussen. Ideal für lange Arbeitsphasen, Online-Meetings oder Situationen, in denen ein aktiver Rechner erforderlich ist.

Kabellose Verbindung per Bluetooth 5.2 oder 2,4-GHz-Funk: Die Verbindung erfolgt wahlweise über Bluetooth 5.2 oder einen USB-Funkempfänger mit 2,4-GHz-Technologie. Unterstützt werden Laptop, PC, Smartphone und Tablet. Die stabile Verbindung sorgt auch bei wechselnden Arbeitsplätzen oder mobilem Einsatz für zuverlässige Bedienung. Das schafft mehr Flexibilität und reduziert Kabel auf dem Schreibtisch.

Präzise Steuerung dank einstellbarer Auflösung: Die Auflösung lässt sich per Tastendruck an unterschiedliche Anforderungen anpassen. Dadurch ermöglicht die Maus präzise Bewegungen bei detailreichen Arbeiten und eine schnelle Navigation über große Bildschirmflächen. Besonders bei Tabellenkalkulationen, Bildbearbeitung oder der Arbeit mit mehreren Fenstern sorgt die anpassbare Empfindlichkeit für eine komfortable Steuerung.

Vielseitig kompatibel mit zahlreichen Geräten: Die Maus unterstützt Windows, macOS, Android und iOS und eignet sich damit für den Einsatz an unterschiedlichsten Endgeräten. Der Wechsel zwischen Notebook, Tablet oder Smartphone gelingt ohne Austausch des Eingabegeräts. Das macht die Maus zur praktischen Lösung für hybride Arbeitsplätze und mobiles Arbeiten.

Leistungsstarker Akku für lange Einsatzzeiten: Der integrierte Akku ermöglicht eine lange Nutzungsdauer ohne häufige Ladeunterbrechungen. Auch bei täglichem Einsatz bleibt die Maus über einen langen Zeitraum betriebsbereit. Das reduziert Ausfallzeiten und sorgt für einen zuverlässigen Betrieb im Arbeitsalltag.

– Undetektierbare Jiggler-Funktion: automatische Maus-Bewegung, damit der Bildschirm immer an bleibt

– Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten

– Einstellbare Auflösung: 800, 1.200 oder 1.600 dpi (per Tastendruck)

– Bluetooth 5.2 und 2,4-GHz-Funkverbindung für flexibel Verwendung mit PC, Notebook, Smartphone und Tablet

– Kompatibel mit Windows, macOS, Android und iOS

– Funkreichweite: bis zu 10 m

– Schalter für einfach Moduswahl und zum Ausschalten der Maus

– USB-Funkempfänger zum Transport in der Maus verstaubar

– Farbe: schwarz

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 400 mAh für bis zu 15 Tage Verwendungsdauer, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen), Ladezeit: ca. 200 Minuten

– Maße: 113 x 59 x 23 mm, Gewicht: ca. 78 g

– Kabellose Maus inklusive USB-Empfänger, USB-C-Ladekabel und deutscher Anleitung

Die GeneralKeys Kabellose Maus mit Jiggler-Funktion, Bluetooth 5.2 & USB-Funkempfänger ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer AX-1108-625 zum Preis von 12,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/SxKxHYmwn5bsC6s

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