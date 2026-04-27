General Office Undetektierbarer Maus-Jiggler

Automatische Mausbewegung ohne Software

– Der Bildschirm bleibt immer an: automatischer Maus-Beweger

– Treiberfrei: anschließen und nutzen

– Mit Timer: 30, 60, 120 und 240 Min. einstellbar

– Mit Ein/Aus-Schalter und USB-C-Stromkabel

Bildschirm bleibt aktiv, Arbeitsrhythmus bleibt erhalten: Der automatische Maus-Beweger von General Office sorgt dafür, dass der Bildschirm dauerhaft eingeschaltet bleibt – auch wenn kurz andere Aufgaben anstehen. Lästiges Entsperren entfällt, der Arbeitsrhythmus bleibt ohne Unterbrechung erhalten.

infach anschließen und direkt nutzen: Der undetektierbare Maus-Jiggler funktioniert vollständig treiberfrei. Nach dem Einstecken beginnt die Maus sich automatisch zu bewegen – ganz ohne Software, ohne Installation und ohne technische Hürden. Ideal für den Büroalltag.

Schnell an- oder ausschalten nach Bedarf: Der integrierte Ein/Aus-Schalter ermöglicht eine unkomplizierte Steuerung mit einem einzigen Handgriff. So lässt sich der Maus-Jiggler flexibel aktivieren oder deaktivieren – ohne Umstecken.

Frei wählbare Zeitintervalle für den Tag: Die integrierte Timerfunktion erlaubt es, die Aktivdauer individuell festzulegen: zur Auswahl stehen 30, 60, 120 oder 240 Minuten. So passt sich das Gerät dem jeweiligen Tagesablauf an und sorgt für durchgehende Konzentration ohne Unterbrechung.

– Undetektierbarer Maus-Beweger mit Timer-Funktion

– Ideal für den Büroalltag und fürs Studium

– Treiberfreie Mausbewegung: Ihr Bildschirm bleibt immer an

– Mit Ein-/Aus-Schalter: bequemes Steuern mit nur einer Hand

– Einstellbarer Timer: 30, 60, 120 und 240 Minuten

– Mit Aufbewahrungstasche zum praktischen Verstauen

– Stromversorgung: 5 V über USB-C (Stromkabel USB-C auf USB-A enthalten)

– Material: ABS und PC

– Maße: 132 x 78 x 30 mm, Gewicht: ca. 129 g

– Maus-Jiggler inklusive Aufbewahrungstasche, Stromkabel und deutscher Anleitung

Der General Office Undetektierbare Maus-Jiggler mit Ein/Aus-Schalter und Timerfunktion

ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8074-625 zum Preis von 17,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/dg3kG2pXsbFwJeJ

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