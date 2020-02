General Office Sicherheits-Karten- & Aktenvernichter

Dokumente und Sicherheits-Karten vernichten

– Sicheres Vernichten mit 4 x 10 mm kleinen Streifen

– Vernichtet bis zu 5 DIN-A4-Bögen gleichzeitig

– Auch für Scheck-Karten & Co. nutzbar

– Rücklauf-Funktion

Damit vertrauliche Information nicht in die falschen Hände geraten: Solche Dokumente lassen sich dank Micro-Cut jetzt mit dem Aktenvernichter von General Office besonders sicher in 4 x 10 mm kleinen Streifen zerkleinern!

Stark im Betrieb: Bis zu 5 DIN-A4-Bögen lassen sich gleichzeitig vernichten. Aber auch abgelaufene Ausweise, Scheck-Karten u.v.m. können problemlos klein gehäckselt werden!

– Überhitzungs-Anzeige und Rücklauf-Funktion

– Auffang-Behälter mit 10 Liter Volumen

– Leistungsaufnahme: 250 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)

– Maße: ca. 29 x 35 x 14 cm, Gewicht: 3,3 kg

– Aktenvernichter inklusive Behälter und deutscher Anleitung

Preis: 49,95 EUR

Bestell-Nr. NX-3361-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX3361-2021.shtml

