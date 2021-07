Gemütlichkeit mit Frottee im Hotelbad

Wann sich Hotelgäste richtig wohlfühlen.

Sie spielen beim Wohlfühlfaktor der Hotelgäste eine wichtige Rolle: das Badezimmer und der Wellnessbereich. Mit Sauberkeit, einer schönen Einrichtung und den richtigen Accessoires fühlen sich die Gäste rundum wohl. Dazu zählen auch kuschelige Frottee Handtücher und Duschtücher. Doch Gast ist nicht gleich Gast. Hier gibt es unterschiedliche Ansprüche. Deshalb bietet hotel-werk im Bereich Frottee unterschiedliche Qualitäten und viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten an.

Wichtig im Bad: ein weiches Frottee Handtuch

Im Hotel zählt oftmals der erste Eindruck. Das kennen wir alle aus eigener Erfahrung. Möchte man sich im Hotelbad die Hände abtrocknen oder steigt aus der Dusche, ist ein schönes, weiches Handtuch selbstverständlich. Das Frottee Handtuch darf nicht billig wirken oder gar hart sein, um uns ein Gefühl von Zuhause zu vermitteln. Und darum geht es. Der Gast soll sich auch in der Fremde wie daheim fühlen. Passt das Frottee Handtuch dann auch farblich noch zur Einrichtung, ist der Gast rundum zufrieden.

Wichtig für das Hotel: Hygiene

Doch für das Hotel zählt beim Kauf der Frottee Ware noch etwas anderes. Da die Frottee Handtücher und Duschtücher oft genutzt und viel gewaschen werden, stehen Hygiene und eine lange Haltbarkeit an oberster Stelle. Die Frottee Handtücher müssen bei hohen Temperaturen gewaschen werden können, um damit die hygienischen Standards zu erfüllen. Und sie sollten nicht nach ein paarmal Waschen ihre Form und Farbe verlieren. Lange Haltbarkeit ist also ein ebenso wichtiges Kriterium.

Wichtig für das Auge: Walkfrottier in 14 Farben

Mit der Serie Barcelona bietet hotel-werk eine günstige Frottee Serie, die allen Ansprüchen an ein Hotel-Frottee gerecht wird. Das leichte Walkfrottee aus 100% Baumwolle ist als Handtuch, Duschtuch, Saunatuch oder Badetuch erhältlich. Es besitzt ein schönes zwei-Streifen Design und kann problemlos bei 95° gewaschen werden. Damit das Handtuch zu jeder Einrichtung passt, gibt es die Walkfrottier-Serie Barcelona in 14 verschiedenen Farben.

Immer wichtiger: Nachhaltigkeit

Viele Menschen fühlen sich der Natur verbunden und Nachhaltigkeit spielt in unserem Leben eine immer wichtigere Rolle. Deshalb achten auch Hotelgäste vermehrt auf dieses Thema. Frottee Handtücher aus Biobaumwolle werden deswegen in vielen Hotels vermehrt genutzt. Bei hotel-werk wird ebenfalls Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Mit den aus GOTS zertifizierter Biobaumwolle hergestellten Handtüchern gibt es eine neue Walkfrottee Serie speziell für Übernachtungsbetriebe. Erhältlich als Handtuch, Duschtuch und Saunatuch. Natürlich ist auch dieses Frottee bei 95° waschbar.

Frottee und Hotelbedarf vom Experten

hotel-werk, das Unternehmen mit Sitz im Schwarzwald, bietet alles, was ein gut ausgestattetes Hotel oder ein Beherbergungsbetrieb benötigt. Wäsche, Möbel, Hygieneprodukte ebenso wie Accessoires und andere Einrichtungsgegenstände für die Bereiche Zimmer, Bett, Bad, öffentlicher Raum und Housekeeping. Für den Bereich Bad gibt es neben Frottee auch Kosmetikprodukte, Kosmetikspiegel, Hotel-Föne und Accessoires in großer Auswahl. Persönlicher Service und hohe Qualität der Produkte stehen im Vordergrund des Unternehmens.

Mehr Informationen unter:

https://www.hotel-werk.de/hotelbad/frottee/

Das Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg bietet eine breite Produktpalette für alle Bereiche des Hotels. Bei Hotel-Werk finden Hoteliers alles, was in einem gut geführten Haus benötigt wird. Moderne Einrichtungen ebenso wie Wäsche, Hygieneprodukte und Accessoires. Rund um Bett, Bad, Außen- und Innenbereich gibt es eine große Auswahl an Produkten für alle Preisklassen und Ansprüche. Auch für das Housekeeping stehen die entsprechenden Produkte zur Verfügung. Hotel-Werk bietet einen persönlichen Service und hohe Qualität bei seinen Produkten.

Kontakt

hotel-werk

Ralf Achterberg

Sommerbergstr. 13

78112 Sankt Georgen im Schwarzwald

077249166127

info@hotel-werk.de

https://www.hotel-werk.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.