Gemütliche Herbstangebote im BALTIC VILLAGE an der Ostsee

12. Oktober 2022 – „Kuschelwochen und spezielle Familienangebote gibt es in diesem Herbst bei uns in Damp an der Ostsee. Bei den Kuschelwochen komme alle Saunafreunde voll auf ihre Kosten, bei den Familienangeboten schlafen Kinder bis 16 Jahre kostenfrei – perfekt für die Herbstferien“, erklärt Sebastian Pfläging, Geschäftsführer der Solis Travel GmbH, der Betreiberin des BALTIC VILLAGE.

Die Kuschelwochen beinhalten ein Upgrade in die VIP-Haus-Kategorie und einen Brennholzkorb für gemütliche Stunden vor dem Kamin. Außerdem steht ein Sauna-Wäschepaket für zwei Personen und ein Sauna-Aufguss-Set zur Verfügung. So lassen sich gemütliche Tage im eigenen Ferienhaus genießen, auch wenn es draußen langsam kälter wird. Das Familienangebot beinhaltet eine große Bastelbox für gemütliche Bastelnachmittage bei mitreisenden Kindern bis 12 Jahre. Kommen ältere Kinder und Jugendliche mit, steht für die Familie ein Brennkorb und ein Sauna-Aufguss-Set bereit. Außerdem schlafen alle Gäste mit dem Late-Checkout am Abreisetag aus – Abfahrt ist dann erst um 12 Uhr.

Für beide Angebote gilt: Im Oktober vier plus eine Nacht buchen und die fünfte Nacht kostenfrei schlafen, im November drei plus eine Nacht buchen und die vierte Nacht kostenfrei genießen. Das Familienangebot ist auch über die RV FTI, Schauinsland Reisen, DER Tour und TUI buchbar. Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.baltic-village.de

Die 62 Ferienhäuser des BALTIC VILLAGE im Ostseebad Damp werden von der Solis Travel GmbH betrieben. Die Häuser bieten auf zwei Etagen eine Wohnfläche von rund 83 Quadratmetern, die sich auf ein Wohn- und Esszimmer, zwei Schlafzimmer, zwei Bäder sowie eine Sauna verteilen. Die Nutzung der Räume variiert je nach Kategorie. Während für Familien zwei Schlafzimmer zur Verfügung stehen, genießen Paare ein Schlafzimmer sowie ein großes Wellnessbad mit Jacuzzi. Je nach Ausstattung werden die Häuser in den Varianten Comfort, Premium und VIP angeboten. Das gesamte Konzept der Gästebetreuung basiert auf einer zukunftsorientierten Ausrichtung der digitalen Kommunikation. Dies umfasst eine digitale „Customer-Journey“ von der Buchung bis zur Abreise mit digitaler Gästemappe, kontaktlosem Check-In und Check-Out sowie auf diverse Dienstleistungen, die online abgerufen werden können. Die Philosophie des BALTIC VILLAGE-Teams setzt dabei auf einen einfachen Grundgedanken: Die Beschäftigten empfangen und betreuen die Gäste, als wäre das BALTIC VILLAGE ihr eigenes Zuhause.

Firmenkontakt

BALTIC VILLAGE, eine Marke der Solis Travel GmbH

Sebastian Pfläging

Gottlieb- Daimler Straße 9

24568 Kaltenkirchen

04191 / 91000-91

sebastian@baltic-village.de

http://www.baltic-village.de

Pressekontakt

[know:bodies] gesellschaft für integrierte kommunikation und bildungsberatung mbh

Prof. Dr. Astrid Nelke

Sophie-Charlotten-Str. 103

14059 Berlin

01777037412

nelke@knowbodies.de

http://www.knowbodies.de

Bildquelle: BALTIC VILLAGE