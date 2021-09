Gemütlich und stilvoll: Wandverkleidung in Steinoptik

Für Zuhause, Gewerbe oder Messe

Nachhaltigkeit, die Rückbesinnung auf die Umwelt, die Verbindung zur Natur liegen im Trend – auch in der Architektur. Mit Wandpaneelen in Steinoptik können Geschäfte und Restaurants ihren Kunden die wohlige Atmosphäre bieten, in der diese gerne verweilen – und dabei zugleich von den hervorragenden Isoliereigenschaften der beliebten Wandverkleidung für Innen- und Außenbereiche profitieren.

Wandverkleidung einfach motiert

Durch die einfache Montage eignen sich die Paneele auch optimal für Messestände: Mit wenig Aufwand und zu geringen Kosten lässt sich unkompliziert die gewünschte Atmosphäre schaffen. Eine breite Auswahl an qualitativ hochwertigen Wandverkleidungen in Steinoptik sind gerade richtig im Trend. Und diese bietet Decktec Wanddekor – und mit seiner professionellen Beratung zugleich all denjenigen Hilfestellung, die sich zwischen den stilvollen und außergewöhnlichen Modellen des umfassenden Sortiments nicht entscheiden können.

Die beruhigende Wirkung der Natur in den eigenen vier Wänden genießen

Nicht umsonst folgt dem Namen des Unternehmens aus Nordsachsen der Zusatz “live in balance” – denn genau das ist es, was Decktec Wanddekor mit seinen Wandverkleidungen und Holzlampen den Kunden bietet: die Natur einzufangen und umgeben von Wandpaneelen in Steinoptik Entspannung zu finden.

Die optischen Highlights präsentieren in idealer Weise eine haptische Alternative zu flachen Tapeten, vermeiden gleichzeitig den körperlichen und finanziellen Aufwand, der bei der Verbauung echter Steine entsteht. Jedes einzelne der großformatigen Wandpaneele lässt sich einfach und ohne fremde Hilfe von einer einzelnen Person verkleben oder verschrauben, einfach reinigen und aufgrund seiner hervorragenden thermischen Isoliereigenschaften auch im Außenbereich montieren. Immer mehr Unternehmen verschiedenster Branchen greifen auf die praktischen Funktionselemente zurück und schaffen so einzigartige Raumkonzepte für Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner.

Ursprünglichkeit und Natürlichkeit

Ursprünglichkeit und Natürlichkeit, ein perfektes Finish bieten die handgefertigten Wandverkleidungen in Steinoptik von Decktec Wanddekor alle – daher entscheidet der individuelle Geschmack, auf welches Modell der neuen großformatigen Paneele die Wahl am Ende fällt. So kann bei der Ziegelwand Glasgow aus der Kollektion “Klinker” aus fünf verschiedenen Farbtönen gewählt oder mit dem Modell Kilimanjaro die Erhabenheit des weltbekannten Bergmassivs aus Tansania eingefangen werden. Mit den Ambient-Farben Grau und Ocker entscheiden sich Shops und Betriebe für elegante Naturstein-Dekorationen, besonders nah an der Struktur echter Steine liegt das Paneel Vesubio. Ruhige Ansichten sind ebenso zu finden wie raue Oberflächenbeschaffenheiten, matte Lackierungen ebenso wie glänzende. Jeder Wandverkleidung in Steinoptik liegen bei Decktec Wanddekor die passenden Dübel, Fugenmasse und Farbe bei.

Ob Messe oder Ladenbau, Industrie oder Privathaushalt, ob romantische Backsteine für Kaminzimmer oder kühle Steinwände für heiße Sommertage: Das Unternehmen aus Beilrode hält für jeden Bedarf das passende Wandpaneel in Steinoptik parat.

Jeder hat den Wunsch, sein Zuhause individuell zu gestalten und in einen Ort des Wohlbefindens zu verwandeln. Dies ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Wir von Decktec-Wanddekor haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit unseren Wandverkleidungen Ihnen das Wohlgefühl zu bescheren, nach dem Sie sich sehnen. Ob Wandverkleidungen in Stein- oder Holzoptik, wir führen ein erlesenes Sortiment, das Ihren Ansprüchen entspricht. Darüber hinaus bieten wir auch stilistische Holzlampen sowie alles Nötige für die Montage und Pflege ihrer Wandverkleidungen an. Eben alles, was Sie für Ihre Wohnung benötigen. Lernen Sie uns und unsere Produkte genauer kennen. Wir heißen Sie herzlich willkommen!

