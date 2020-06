Gemini & Cie kooperiert mit Starhunter

Zum weiteren Ausbau der Bereiche HR und Sales Consulting kooperiert Gemini mit dem Münchner CRM-Anbieter Starhunter. Gemini ist damit der einzige Premium-Partner von Starhunter im gesamten deutschsprachigen Raum.

Starhunter ist ein vertriebsunterstützendes Projekt & CRM-Tool, mit dessen Hilfe hochprofessionell geplant und gesteuert werden können. Das System zeigt, welche Vertriebsaktivitäten “in der Pipeline” sind und visualisiert deren aktuellen Stand und deren Fortschritt. Anhand anschaulicher Graphiken wird erkennbar, wie sich die Aktivitäten über die Zeit hinweg verändert haben und welche Schritte zum erfolgreichen Abschluss nötig sind. Zudem wird deutlich, welche Projekte am erfolgversprechendsten sind und priorisiert werden sollten.

Da es sich bei Starhunter ist ein komplett webbasiertes Tool handelt, entfällt die aufwändige Installation einer serverbasierenden Software. Zudem kann von jedem beliebigen Ort mit Internetzugang auf das System zugegriffen werden. “Neben der intuitiven Bedienung war für uns entscheidend, dass das System sehr gut an unsere individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann. Zudem können Daten und Dokumente aus externen Quellen jederzeit in das System integriert werden und tragen so zu einem wirklichkeitsgetreuen Bild der Vertriebsaktivitäten bei”, so Michael Hollerbach von Gemini. “Starhunter ermöglicht es uns, unsere Partner und Mandanten hochprofessionell bei Ihren Vertriebsaktivitäten unterstützen”, resümiert Hollerbach.

GEMINI & Cie Executive Search

GEMINI Executive Search (heute GEMINI & Cie) ist aus der Cap GEMINI Ernst & Young Gruppe hervorgegangen. Die Gesellschaft gehört zu einer der bedeutendsten Consulting-Gesellschaften weltweit. Bereits 2000 fand das erfolgreiche Management Buyout statt, was GEMINI Executive Search zu einem eigenständigen, unabhängigen Unternehmen machte.

Mit einem umfassenden Angebot in allen wirtschaftlich relevanten Feldern der Personalberatung ist GEMINI eine der führenden deutschsprachigen Beratungen.

GEMINI Executive Search ist spezialisiert auf die Suche, Auswahl und Platzierung von hoch qualifizierten Führungskräften. Der Direktansprache potenzieller Kandidaten gilt hier die besondere Aufmerksamkeit. Zu ihren Auftraggebern zählen große und mittelständische Unternehmen sowie die öffentliche Hand.

GEMINI verfolgt einen unternehmerischen Ansatz: Alle Beratungsleistungen richten sich am größtmöglichen wirtschaftlichen Nutzen für den Mandanten aus. Die Erarbeitung unternehmerisch sinnvoller und dauerhaft tragfähiger Lösungen steht im Mittelpunkt. Alle Berater bringen ein interdisziplinäres Aufgabenverständnis mit und haben langjährige Erfahrung in der internationalen, fachübergreifenden Zusammenarbeit.

Weitere Informationen unter: www.myGEMINI.de

