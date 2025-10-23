Gemeinsam mit starken Partnern die Zukunft gestalten

Lexware Partnerkongress 2025: Zwei Tage voller Innovation, Inspiration und intensiver Vernetzung

Freiburg, 23. Oktober 2025 – Am 17. und 18. Oktober 2025 lud Lexware seine Gold- und Silberpartner zum exklusiven Partnerkongress nach Frankfurt/Oberursel. IT-Fachhändlerinnen und Fachhändler sowie Systemhäuser aus ganz Deutschland erhielten exklusive Einblicke in die kommenden Software-Highlights und stellten gemeinsam die Weichen für ein erfolgreiches Jahr 2026. Wie bereits in den vergangenen Jahren war auch dieser erfolgreiche Event mit rund 150 Fachhandelspartnern komplett ausgebucht.

Der Lexware Partnerkongress 2025 war ein voller Erfolg – zwei Tage, die ganz im Zeichen von Innovation, Austausch und Zukunftsorientierung standen. In der stilvollen Atmosphäre des Dorint Hotels in Oberursel trafen sich über 150 Partner aus dem gesamten Bundesgebiet, um sich über die neuesten Entwicklungen der Lexware-Produktwelt zu informieren und gemeinsam Impulse für das kommende Geschäftsjahr zu setzen.

Im Mittelpunkt standen die Präsentationen der neuen Jahresversionen, die den Partnern exklusive Einblicke in kommende Features und Funktionen boten – praxisnah, verkaufsstark und perfekt vorbereitet für die Beratung ihrer Kundinnen und Kunden. Besonders eindrucksvoll war die Keynote des Haufe-Lexware-Geschäftsführers Carsten Block, der einen strategischen Ausblick auf das Jahr 2026 gab und die Rolle der Partner als zentrale Säule im Lexware-Ökosystem betonte.

Diana Bonarius, Director Channel Sales bei Lexware, betonte in ihrer Ansprache: „Ich möchte mich herzlich bei all unseren Fachhändlerinnen und Fachhändlern für ihre großartige Arbeit und ihr Vertrauen bedanken. Der Kongress hat gezeigt, wie stark unser Netzwerk ist und wie viel Potenzial in unserer gemeinsamen Zukunft steckt. Lassen Sie uns diesen Schwung mitnehmen und 2026 zu einem weiteren Erfolgsjahr machen!“

Ein weiteres Highlight war der Vortrag von Mental-Trainer Michael von Kunhardt, der mit seinem Thema „Mentale Stärke im Business-Alltag“ für Motivation und neue Perspektiven sorgte. Die Teilnehmenden nahmen wertvolle Impulse mit, wie sie Herausforderungen mit Klarheit und innerer Stärke begegnen können.

Auszeichnung der zehn besten Lexware-Partner

Neben den fachlichen Sessions kam auch der persönliche Austausch nicht zu kurz. Ob in den Pausen, bei Workshops oder beim stilvollen Abendessen am Samstag: die Gespräche waren intensiv, inspirierend und stärkten die Partnerschaft nachhaltig. Der krönende Abschluss fand beim exklusiven Dinner im „Charlie Costini“ in Frankfurt statt. Während das Buffet kulinarisch begeisterte, sorgte das Fotokaleidoskop für viele heitere Momente und bleibende Erinnerungen.

Ein besonderer Moment war die Ehrung der besten Partner des Jahres – ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung für herausragendes Engagement und Erfolg. Um für die „Lexware Top 10 Partner 2025“ nominiert zu werden, sammeln die Partner während des Jahres Punkte für ihre Vertriebs- und Beratungsleistung. Die zehn Fachhändlerinnen und Fachhändler mit den meisten Punkten werden mit dem Award ausgezeichnet.

Der Lexware Partnerkongress 2025 hat eindrucksvoll bewiesen: Wenn starke Partner zusammenkommen, entsteht aus dem Event ein gemeinsamer Weg in eine erfolgreiche Zukunft.

Bildquelle: Foto Jannik Hammes Fotografie

((BU:))

Und das sind die Lexware Top 10 Partner 2025: (vlnr) Marina Wallner (Lexware), Zlatko Zdravkovic (Lexware), Marcus Sommer (CMO Internet Dienstleistungen GmbH), Oliver Menzel (BOME GmbH), Thomas Geisler (DOT), Dirk Andreas (@ndreas EDV-Service), Christiane Hartramf (IT & Service Hartramf), Roland Berger (MXP GmbH), Frank Richter (Richter Learning Systems), Alexander Dilly (Erfolgsbüro Alexander Dilly), Frank Behrens (SGB-IT OHG), Sten Alscher (IT Systeme Alscher), Attila Mekker (Lexware)

Über Lexware

Mit den Produkten von Lexware bringen Anwender:innen seit 1989 ihre geschäftlichen und privaten Finanzen in Ordnung – von der Buchhaltung über die Warenwirtschaft bis hin zu den Steuern. Über eine Million Nutzer:innen vertrauen auf die Business- und Cloudlösungen für Selbstständige, Freiberufler:innen, Gründer:innen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Neben der rundum-Absicherung mit innovativer Software begleitet Lexware Unternehmer:innen in eine erfolgreiche digitale Zukunft: In Formaten wie „Tell your Story“ oder dem Unternehmer-Podcast „Flopcast“ lässt Lexware regelmäßig Erfolgs- und Lerngeschichten aus der Zielgruppe für sich sprechen. Mit dem KMU Data Hub und dem monatlichen Trendradar bietet Lexware Fakten und Insights rund um kleine Unternehmen und Selbstständige. Zudem bietet Lexware praxisnahes Branchen-Wissen, vielfältige Schulungen in der Lexware Akademie und die Power eines starken Business-Netzwerkes. Lexware gehört seit 1993 zur Haufe Group, einem deutschlandweit führenden Anbieter für digitale Arbeitsplatzlösungen und Dienstleistungen sowie im Bereich Aus- und Weiterbildung. Weitere Informationen gibt es unter

www.lexware.de

Firmenkontakt

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG

Diana Bonarius

Munzinger Str. 9

79111 Freiburg

+49 89-89517-213



https://www.haufegroup.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Elke von Harsdorf

Rindermarkt 7

80331 München

089189087333



http://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: Foto Jannik Hammes Fotografie