Gemeinsam machen Contentserv und plentymarkets konsistente Omnichannel-Produkterlebnisse für Händler und Marken möglich

Neue Schnittstelle wird erstmals auf dem Online-Händler-Kongress 2020 präsentiert

Ermatingen, Schweiz / Kassel, Deutschland – 28. September 2020 – Contentserv, der weltweit führende Anbieter von Product Experience Management-Lösungen, gibt seine Technologiepartnerschaft mit der plentysystems AG bekannt, dem Hersteller von plentymarkets, einem europaweit vertriebenen, cloudbasierten E-Commerce-ERP-System, das Waren- und Auftragsmanagement mit Web-Shop-Systemen und Omni-Channel-Verkauf kombiniert. Eine neue, von Contentserv entwickelte standardisierte Schnittstelle wird die nahtlose Integration beider Systeme ermöglichen.

Die Käufer von heute erwarten attraktive und konsistente Erlebnisse, ob online oder im Ladengeschäft. Daher müssen Marken und Einzelhändler sicherstellen, dass alle Produktinformationen jederzeit korrekt, konsistent und aktuell sind. Ist das nicht der Fall kann es den Käufer abschrecken und letztendlich die Kundenbindung und die potenziellen Einnahmen verringern. Der neue plentymarkets Connector ermöglicht die automatische Übertragung und Synchronisierung von Produktdaten und zugehörigen digitalen Assets von Contentserv an die Shops von plentymarkets, so dass diese immer über die aktuellsten Informationen verfügen.

Neben dem eigenen Webshop verfügt plentymarkets über Anbindungen an alle relevanten Marktplätze, PIM-, Payment-, Logistik-, Webshop-, Legal- und Affiliate-Marketing-Anbieter sowie die App-basierte Kassensoftware plentyPOS, die die zentral gesteuerte Erschließung einer Vielzahl von Vertriebskanälen ermöglicht. Die Product Information Management-Lösung (PIM) von Contentserv sorgt dafür, dass Produktdaten zentralisiert, konsolidiert, qualitätsgeprüft, angereichert und stets aktuell für den Vertrieb über vielfältige Kanäle bereitgestellt werden. Gemeinsam bieten die beiden Partner eine umfassende Antwort für Unternehmen, die ihre Handelsziele schnell umsetzen und eine überzeugende Customer Experience liefern wollen.

“Die Zusammenarbeit mit Contentserv ist für uns von strategischer Bedeutung: Seit wir uns professionelleren und größeren Kunden zuwenden, sind wir häufig auf komplexe PIM-Anforderungen gestoßen. Wir sehen in Contentserv einen etablierten, innovativen Partner, mit dem wir gemeinsam unsere Marktposition im Markenumfeld ausbauen werden.”, sagt Jan Griesel, Gründer und CEO der plentysystems AG

Contentserv und plentysystems sprechen eine sehr ähnliche Kundenzielgruppe an. Während Contentserv Markenanbieter in die Lage versetzt, ihren Kunden herausragende Erlebnisse durch hochwertige Produktinhalte zu vermitteln, ermöglicht plentysystems den Unternehmen, ihre Produkte über zahlreiche Kanäle weltweit in vielen Märkten zu präsentieren.

“Mit dem neu veröffentlichten plentymarkets Connector können Unternehmen hochwertige, aktuelle Produktdaten und zugehörige Digital Assets automatisch an plentymarkets übertragen. Die Implementierung benötigt zudem keine lange Projektvorlaufzeit, dadurch verkürzt sich die Time-to-Value für unsere Kunden enorm. Gerade für den Einzelhandel und aufstrebende Marken, die ihre eigenen Commerce-Strategien verwirklichen wollen, bieten sich aus unserer Sicht klare Synergien.”, ergänzt Sven Munk, SVP, Global Technologies & Alliances bei Contentserv.

Erste Einblicke in den neuen plentymarkets Connector erhalten Interessierte auf dem in Kürze stattfindenden, digitalen Online-Händler-Kongress der plentysystems AG.

Über plentymarkets

plentymarkets ist ein E-Commerce ERP-System, das Warenwirtschaft mit Shopsystem und Omni-Channel-Vertrieb verbindet. Dank umfangreicher Funktionen und Schnittstellen lässt sich mit der online-basierten Software der gesamte Workflow im On- und Offline-Handel voll automatisiert abbilden. plentymarkets verfügt neben dem eigenen Webshop über Anbindungen zu allen relevanten Marktplätzen, Payment-, Logistik-, Webshop-, Recht- und Affiliate-Marketing-Anbietern sowie über die App-basierte Kassensoftware plentyPOS und ermöglicht so die zentral gesteuerte Erschließung einer Vielzahl an Verkaufskanälen. Via Plugins lässt sich das System außerdem an individuelle Händlerbedürfnisse anpassen.

Mehr erfahren unter: https://www.plentymarkets.eu/

Contentserv ermöglicht es Händlern und Markeninhabern bahnbrechende Produkterlebnisse der Zukunft zu erschaffen, indem sie das volle Potenzial moderner Technologien ausschöpfen. Dahinter steht die Vision, den Alltag von Marketern und Produktteams mithilfe einer modernen, umfassenden und geschäftsorientierten Plattform zu vereinfachen – wobei die Time-to-Value stets im Fokus steht.

Die einzigartige Kombination von Product Information Management (PIM), Master Data Management (MDM) und Marketing Experience Management (MXM) auf einer einzigen Plattform erlaubt es dem Einzelhandel und Markenunternehmen, hochwertige, relevante und emotional ansprechende Produkterlebnisse zu kreieren, mit denen sie die Erwartungen ihrer Kunden übertreffen.

Mehr erfahren unter https://www.contentserv.com/

