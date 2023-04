Gemeinsam gegen Hunger

Herbalife startet Partnerschaft mit dem Europäischen Verband der Lebensmitteltafeln als Teil seiner Nutrition for Zero Hunger Initiative

Darmstadt – 20. April 2023 – Im Jahr 2021 waren weltweit 287 Millionen Menschen von Ernährungsunsicherheit betroffen. 2022 stieg die Zahl auf 349 Millionen. Insgesamt ist die Zahl der Betroffenen seit der COVID-19-Pandemie um 200 Millionen gestiegen (1) – ein erschütterndes Ergebnis. Ursachen für den dramatischen Anstieg sind dabei unter anderem der Ukraine-Krieg, extreme Wetterereignisse und gestiegene Lebenshaltungskosten. Diese und noch weitere Faktoren treiben Lebensmittelknappheit und die explodierenden Lebensmittelpreise in extreme Höhen.

Um gegen die enorme Ernährungsunsicherheit anzukämpfen, hat sich der globale Gesundheits- und Ernährungskonzern Herbalife und die Herbalife Nutrition Foundation (HNF) mit dem Europäischen Verband der Lebensmitteltafeln (FEBA) zusammengeschlossen. Dabei verfolgen sie ein gemeinsames Ziel: Die Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen und Ernährungsunsicherheit dauerhaft zu verringern.

In der Europäischen Union leben 95,4 Millionen europäische Bürger am Rande von Not und Armut (2). Folglich ist jeder fünfte EU-Bürger davon betroffen. Für diese Menschen sind Tafeln ein wichtiges Werkzeug im Kampf gegen den Hunger. Die FEBA umfasst ein Netzwerk von über 341 Tafeln in ganz Europa. Durch die Partnerschaft mit der gemeinnützigen Organisation können Herbalife und HNF Betroffenen dringend benötigte Finanzmittel zur Verfügung stellen. Mit dem Geld können wesentliche Betriebskosten von Tafeln aus zehn Ländern gedeckt werden. Die monetären Hilfen sollen unter anderem Miete, Nebenkosten, Infrastruktur, Ausrüstung und Schulungskosten finanzieren. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Tafeln weiterhin Lebensmittel an Bedürftige liefern können.

In Deutschland werden die Mittel von Herbalife und HNF die Tafel Deutschland e.V. dabei unterstützen, den Bedürfnissen der Gemeinschaften nachzugehen und die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Während die erste Phase der Zusammenarbeit von Herbalife mit der FEBA in Form von finanziellen Hilfsmitteln erfolgt, zielt die Partnerschaft auch darauf ab, weitere Unter-stützung vor Ort durch Freiwilligenprojekte bei den örtlichen Tafeln der FEBA zu leisten.

Mark von der Meden, Country Director von Herbalife, erklärt: „Gerade in der aktuellen Situation, war die finanzielle Unterstützung der Tafeln noch nie so wichtig wie heute. Die dynamische Partnerschaft mit der FEBA baut unsere Initiative Nutrition for Zero Hunger weiter aus und wir bekämpfen Ernährungsunsicherheit und ihre langfristigen Auswirkungen. „

Durch das globale Programm von Herbalife wird der Zugang zu gesunden Lebensmitteln sowie die Ernährungserziehung nachhaltig verbessert, die Entwicklung von Gemeinschaft gefördert, Ernährungsunsicherheit verringert und Mangelernährung reduziert – ganz im Einklang mit dem Ziel Nr. 2 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung.

Der Präsident der FEBA Jacques Vandenschrik freut sich über diese Partnerschaft: „Die Anzahl der Menschen, die auf die Tafeln angewiesen sind, steigt stetig. Durch die Partnerschaft mit Herbalife und HNF können wir einen weiteren Schritt in Richtung Ernährungssicherheit und weniger Lebensmittelverschwendung machen. Die Zusammenarbeit mit Herbalife spielt bei der Bewältigung von Problemen dieser Größenordnung eine große Rolle und wir sind Herbalife und HNF dankbar für die Unterstützung, die sie in vielen europäischen Ländern leisten. „

Von der Meden ergänzt zusätzlich: „Diese Partnerschaft wird nicht nur wichtige Finanzmittel vor Ort bereitstellen, sondern auch dazu beitragen, die Gemeinschaft zu ernähren und die unglaubliche Arbeit der FEBA-Lebensmittelbanken in Deutschland zu unterstützen.“

______________________________________

1 https://www.wfp.org/global-hunger-crisis

2 https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/Ddn-20220915-1

