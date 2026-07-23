Gemeinsam für mehr grüne Energie: Mit neuer PV-Anlage auf Uber Eats Music Hall vertiefen GA-SAG und AEG langjährige Energiepartnerschaft

GASAG Solution Plus hat gemeinsam mit Mission Zero eine Photovoltaikanlage für die Anschutz Entertainment Group realisiert. Die Anlage auf dem Dach der Uber Eats Music Hall in Berlin wurde im Juli in Betrieb genommen. Die langjährige Zusammenarbeit zwischen GASAG und AEG wird so um einen weiteren Baustein erweitert.

Das Projekt ist auf den Direktverbrauch des erzeugten Stroms ausgelegt und ergänzt die bestehende Energieinfrastruktur am Standort gezielt mit erneuerbarer Energie. Durch die Nutzung des vor Ort erzeugten Solarstroms werden externe Strombezüge reduziert und CO2-Ausstoß am Standort verringert. Insgesamt kann die Anlage bis zu 66 Tonnen CO2- Emissionen im Jahr einsparen.

Matthias Trunk, GASAG-Vertriebsvorstand: „Die neue Photovoltaikanlage auf der Uber Eats Music Hall knüpft nahtlos an unsere langjährige Zusammenarbeit mit AEG an und entwickelt sie durch den Einsatz von Sonnenstrom konsequent weiter. Sie steht exemplarisch für unseren Anspruch, standortspezifische und zukunftsfähige Energielösungen mit Partnern zu realisieren. So entstehen Versorgungskonzepte, die wirtschaftlich überzeugen und die Nachhaltigkeitsziele unserer Kunden wirksam unterstützen.“

Ole Hertel, Senior Vice President und Managing Director Anschutz Entertainment Group Operations GmbH: „Mit der neuen Photovoltaikanlage auf der Uber Eats Music Hall stärken wir die nachhaltige Entwicklung unseres Standorts am Uber Platz. Der er-zeugte Solarstrom wird zu 100% direkt vor Ort genutzt und unterstützt den laufenden Betrieb. Gemeinsam mit unserem Energiepartner GASAG und Mission Zero zeigen wir, wie bestehende Infrastruktur gezielt um erneuerbare Energie ergänzt werden kann.“

Christian Schnürle, CEO & Co-Founder Mission Zero: „Wir freuen uns sehr heute dieses historische Projekt an der Seite unserer Partner heute einweihen zu dürfen. 200kwp auf dem Dach der Uber Arena stehen Berlin und allen Beteiligten gut zu Gesicht. Wir sind stolz, mit unseren den Herstellern von Goodwe, Solarfabrik und Wattstone dieses Projekt in kurzer Zeit umgesetzt zu haben. Danke an alle Beteiligten und Danke an unser Team hinter den Kulissen. Wir freuen uns schon, wenn wir durch unser Projekt den bisherigen Strom aus dem Netz nun in die in den Bereich der Eigenproduktion überführen. Viele Sportstätten und Gebäude in Deutschland haben noch Potential diesem Weg zu folgen. Wir freuen uns mit diesem Vorzeigeprojekt auch andere auf den Weg von grüner Energie zu führen. Danke für das Vertrauen an die Gasag Berlin und die Anschuetz Entertainment Group.“

Individualisierte Lösung: Anlagendesign auf Lastprofil der Uber Eats Music Hall abgestimmt

Die Photovoltaikanlage ist als Aufdach- und Fassadenlösung mit Ost-West-Ausrichtung konzipiert. Diese Konfiguration führt zu einer breiteren Erzeugungskurve über den Tagesverlauf hinweg und gewährleistet einen höheren Energieertrag in den Morgen- und Abendstunden. Gerade bei Veranstaltungsstätten entspricht dies besser dem tatsächlichen Lastprofil als eine klassische Südausrichtung mit Erzeugungsspitzen zur Mittagszeit.

Die neue PV-Anlage auf dem Dach der Uber Eats Music Hall steht so exemplarisch für die individualisierten Versorgungskonzepte, die GASAG Solution Plus seinen Kunden liefert, um Erzeugung, Verbrauch und bestehende Infrastruktur zusammenzuführen.

Mit einer installierten Leistung von bis zu 200 Kilowatt und insgesamt 407 Modulen auf einer Fläche von rund 830 Quadratmetern zählt die Anlage zudem zu den größten Photovoltaik-Dachprojekten in Berlin. Der erzeugte Strom wird vollständig vor Ort in der Uber Eats Music Hall genutzt. Die Energie steht damit direkt für den Betrieb der Veran-staltungsstätte zur Verfügung, unter anderem für den Veranstaltungsbetrieb oder die Medienausspielung auf dem Uber Platz.

Die Kombination aus der standortangepassten Ausrichtung der PV-Moule und dem vollständigen Eigenverbrauch der produzierten Energie reduziert nicht nur externe Energiebezüge, sondern ermöglicht auch die maximale Wirtschaftlichkeit der Anlage.

Herausforderung: Bauen im Bestand – Installation bei laufendem Betrieb und effiziente Doppelnutzung von Gründach.

Trotz der Weiternutzung der Uber Eats Music Hall während der Bauphase konnte die Photovoltaikanlage innerhalb kurzer Zeit und ohne Einschränkungen für den Veranstaltungsbetrieb realisiert werden. Die Anlieferung und Installation der Komponenten wurde vollständig über einen Kran organisiert, sodass keine betrieblichen Abläufe unterbrochen werden mussten und die Nutzung der Uber Eats Music Hall durchgehend gewährleistet blieb.

Ein technischer Schwerpunkt lag in der Integration der PV-Anlage in die vorhandene Dachstruktur, die bisher nur als Gründach genutzt wurde. Während begrünte Dächer und Photovoltaik häufig als konkurrierende Nutzungen betrachtet werden, zeigt die gewählte Ausrichtung der Module exemplarisch, wie sich beide Systeme sinnvoll kombinieren lassen.

Die Photovoltaikanlage dient dabei nicht nur der Energieerzeugung, sondern wirkt sich zugleich positiv auf das Mikroklima des Daches aus, das für gewöhnlich direkter Sonne ausgesetzt ist. Durch die von den Modulen erzeugte Teilverschattung wird die Verdunstung auf dem Dach reduziert, was die Vegetation unterstützt.

GASAG und AEG erweitern Ihre langjährige Energiepartnerschaft in Berlin

GASAG ist Gründungspartner von AEG am Standort in Berlin und übernimmt seit der Eröffnung die zentrale Rolle in der Energieversorgung der Veranstaltungsstätten. GASAG verantwortet die integrierte Versorgung mit Strom, Wärme und Kälte für die vielfältigen Nutzungen des Quartiers und entwickelt das Energiesystem gemeinsam mit AEG weiter. Im Mittelpunkt steht ein maßgeschneidertes Energiekonzept, das zunächst auf einem Blockheizkraftwerk zur gleichzeitigen Erzeugung von Wärme und Strom basiert und kontinuierlich um den Einsatz von Strom aus Erneuerbaren Energien, Gas sowie weite-ren nachhaltigen Lösungen ergänzt wurde. Auf diese Weise wurde die Zusammenarbeit im Zuge der Entwicklung des gesamten Areals am Uber Platz ausgebaut.

Die GASAG Solution Plus, ein Unternehmen der GASAG-Gruppe, hat sich der grünen Wärme-, Kälte- und Energieversorgung verschrieben. Der Energiedienstleister entwickelt mit seinen Kunden maßgeschneiderte Pläne, um ihren individuellen Weg in eine fossilfreie Zukunft jetzt schon zu gehen. Die GASAG Solution Plus ist Profi in Sachen Energiekonzepte: sie plant und realisiert verlässlich und termingerecht und hält langfristig Versorgungsversprechen. Weitere Informationen auf www.gasag-solution.de

Die GASAG AG ist mit ihren Tochterunternehmen ein führender Netzbetreiber, Energiedienstleister und -erzeuger mit dem Schwerpunkt in der Region Berlin-Brandenburg. Neben Gas- und Ökostromlieferung für Hunderttausende Haushalts- und Gewerbekunden und immer mehr eigener Ökostromerzeugung bieten die Unternehmen der GASAG-Gruppe eine breite Palette von Energiedienstleistungen an – für Bauherren, Wohnungsunternehmen oder Einfamilienhausbesitzer. Der Anteil erneuerbarer Energielösungen und -tarifen wird zunehmend größer. Die vor über 175 Jahren gegründete GASAG ist Berlin Partner und übernimmt durch gezieltes Sponsoring für Sport, Kultur, Umwelt, Bildung und Wissenschaft gesellschaftliche Verantwortung. https://www.gasag-gruppe.de/

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