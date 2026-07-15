Gemeinsam für die Zukunft der Nutzfahrzeuge: IVECO und PETRONAS Lubricants International verlängern Partnerschaft

– Langfristiges Engagement: Mit der Verlängerung bis 2032 führen PETRONAS Lubricants International und IVECO ihre über fünf Jahrzehnte währende strategische Partnerschaft fort.

– Exklusive gemeinsame Entwicklung: Die Partnerschaft umfasst die exklusive Belieferung sowie die gemeinsame Entwicklung der Produktreihen IVECO URANIA und IVECO TUTELA, der einzigen Schmierstoffe, die offiziell von IVECO empfohlen werden.

– Netzwerkunterstützung: PLI wird die Unterstützung des europäischen und lateinamerikanischen IVECO Händlernetzes ausbauen, um den Kundennutzen zu steigern, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu optimieren.

Heilbronn – 15. Juli 2026 – IVECO, einer der führenden Nutzfahrzeughersteller Europas, und PETRONAS Lubricants International (PLI) haben ihre langjährige strategische Partnerschaft offiziell um weitere fünf Jahre verlängert. Mit der Verlängerung bis 2032 bekräftigen beide Unternehmen ihre seit mehr als 50 Jahren bestehende Zusammenarbeit für Innovation, Leistung und Nachhaltigkeit im Nutzfahrzeugsektor.

Die Partnerschaft sichert die weitere Lieferung und gemeinsame Entwicklung eines umfassenden Schmierstoffportfolios für Nutzfahrzeuge. Von hochentwickelten Motorölen über Getriebeöle und Bremsflüssigkeiten bis hin zu Kühlmitteln entwickeln PLI und IVECO auch künftig Lösungen, die passgenau auf die hohen Anforderungen des IVECO Nutzfahrzeugportfolios in Europa abgestimmt sind.

Eine lange Erfolgsgeschichte technischer Exzellenz

Die langjährige Zusammenarbeit zeigt sich auch im Erfolg der gemeinsamen Marke IVECO URANIA Motoröl sowie der Betriebsstoffe – wie Getriebeöle – der Marke IVECO TUTELA. Sie sind das Ergebnis jahrzehntelanger gemeinsamer Forschung und Entwicklung und stehen für leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen, die die Fahrzeugverfügbarkeit erhöhen und die Lebensdauer zentraler Komponenten verlängern. Zugleich sind URANIA und TUTELA die einzigen Betriebsflüssigkeiten, die offiziell von IVECO empfohlen werden.

Wie konsequent und rasant beide Unternehmen Innovation vorantreiben, zeigt die jüngste Markteinführung von Urania Next 0W-16. Das erste speziell für Schwerlastanwendungen entwickelte SAE 0W-16-Motoröl bietet eine hohe Kraftstoffeffizienz, reduziert CO₂-Emissionen und ermöglicht längere Ölwechselintervalle. Gleichzeitig erfüllt es die Anforderungen der Euro-7-Norm und unterstützt die Effizienz sowie die Emissionsleistung der neuesten IVECO-Motorengeneration.

Domenico Nucera, Chief Quality & Operations Officer der Iveco Group, kommentiert die Partnerschaft: „Die Verlängerung unserer Vereinbarung mit PETRONAS Lubricants International unterstreicht die Stärke einer Partnerschaft, die seit Jahrzehnten auf technischer Exzellenz und einem gemeinsamen Anspruch an Innovation basiert. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, Leistung, Effizienz und Nachhaltigkeit unseres gesamten Fahrzeug- und Antriebsstrangportfolios kontinuierlich weiterzuentwickeln. Mit den gemeinsam entwickelten Produktreihen IVECO URANIA und IVECO TUTELA bieten wir Lösungen, die die Fahrzeugverfügbarkeit erhöhen, die Gesamtbetriebskosten optimieren und unseren Kunden sowie unserem Händlernetz höchste Standards in Qualität und Zuverlässigkeit bieten.“

Mehrwert für Händler und Kunden

Ein zentraler Baustein der erneuerten Vereinbarung ist die gezielte Unterstützung des IVECO Händlernetzes. Neben der Bereitstellung innovativer Produkte wird PLI Maßnahmen umsetzen, um die Zusammenarbeit mit den Händlern weiter auszubauen und die Bekanntheit der von IVECO offiziell empfohlenen Schmierstoffe zu steigern. Ziel ist es, das Wachstum des Händlernetzes in Europa und Lateinamerika zu fördern und Kunden mit Lösungen zu unterstützen, die eine hohe Fahrzeugzuverlässigkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten ermöglichen.

„Die Verlängerung unserer Partnerschaft zeigt, was eine langfristige und zukunftsorientierte Zusammenarbeit erreichen kann. Seit vielen Jahren verbinden uns Beständigkeit, technologische Kompetenz und der gemeinsame Anspruch, Spitzenleistungen zu entwickeln. So konnten wir kontinuierlich Innovationen wie das Motoröl Urania Next 0W-16 auf den Markt bringen, das sich nahtlos in das IVECO Produktportfolio einfügt. Indem wir unser Know-how bündeln und Innovationen gemeinsam vorantreiben, schaffen wir einen nachhaltigen Mehrwert für die gesamte Nutzfahrzeugbranche“, sagt Domenico Ciaglia, Group Chief Strategy & Transformation Officer von PETRONAS Lubricants International (PLI).

Auch künftig wird PETRONAS Lubricants International die IVECO Gruppe mit zukunftsweisenden, zuverlässigen und leistungsstarken Produkten und Lösungen unterstützen. Damit stärkt das Unternehmen das IVECO Händlernetz und schafft langfristigen Mehrwert für Kunden und Partner.

Die erneuerte Zusammenarbeit ist zugleich Ausdruck der langfristigen Strategie von PLI. Sie zeigt, wie technologische Exzellenz und enge Partnerschaften Innovationen beschleunigen und nachhaltiges Wachstum fördern.

Über IVECO

IVECO ist eine Marke der Iveco Group, die ein umfassendes Produktportfolio an leichten, mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen für eine Vielzahl an Einsatzbereichen entwickelt, produziert und vermarktet. IVECO entwickelt sich durch das Leitbild „Spirito in Movimento“ von einem Fahrzeughersteller zu einem ganzheitlichen Mobilitätspartner. Dabei stehen Qualität, Kundenerlebnis und ein fahrerorientierter Innovationsansatz konsequent im Mittelpunkt allen Handelns. Dieser Ansatz wird durch drei Säulen zum Leben erweckt: „Motion by Design“, das für technische Exzellenz und unverwechselbares italienisches Design steht; „Motion through Experience“, das ein nahtloses und vernetztes Ökosystem aus Fahrzeugen und Services ermöglicht; und „Motion as Family“, das das Engagement von IVECO widerspiegelt, Kunden, Fahrenden und Partnern während ihrer gesamten Reise zur Seite zu stehen. Mit einem internationalen Netzwerk von über 2.300 Servicestützpunkten stellt IVECO zuverlässige Unterstützung, hohe Servicequalität und maximale Verfügbarkeit sicher, wo immer ein IVECO Fahrzeug im Einsatz ist, und steht seinen Kunden und Fahrenden bei jedem Schritt ihrer Reise zur Seite. IVECO verbindet italienische Tradition mit technischer Exzellenz, Design, Leistung und Liebe zum Detail und gestaltet so Mobilitätslösungen, die effizient, unverwechselbar und auf Kunden und Fahrende ausgerichtet sind.

Über PETRONAS Lubricants International

PETRONAS Lubricants International (PLI) ist der globale Geschäftsbereich für die Herstellung und Vermarktung von Schmierstoffen der PETRONAS, Malaysias dynamischer globaler Energiekonzern. Seit der Gründung im Jahr 2008 produziert und vertreibt PLI eine breite Palette hochwertiger Automobil- und Industrieschmierstoffe in über 100 Märkten weltweit. Der Hauptsitz befindet sich in Kuala Lumpur, mit weiteren Niederlassungen unter anderem in Turin, Belo Horizonte, Peking und Chicago. PLI ist die treibende technische Kraft hinter der Partnerschaft von PETRONAS mit dem Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Team und verantwortlich für die Entwicklung, Gestaltung und Lieferung der Fluid Technology Solutions™, einschließlich maßgeschneiderter Schmierstoffe, Kraftstoffe und Getriebeöle zur Leistungsoptimierung der Silberpfeile.

Wir sind ein fortschrittlicher Energie- und Lösungspartner, der das Leben für eine nachhaltige Zukunft bereichert.

Unser Engagement besteht darin, unser Geschäft auf eine Weise zu führen und auszubauen, die sich positiv auf Gesellschaft und Umwelt auswirkt.

PLI verfolgt eine ehrgeizige Wachstumsstrategie und ist als eines der führenden globalen Schmierstoffunternehmen an der Spitze der Branche tätig. Mit maßgeschneiderten Lösungen für jede Anforderung setzen wir neue Standards.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pli-petronas.com

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