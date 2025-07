Gemeinsam für den Schutz der Ozeane

Novotels aus Köln, Düsseldorf, Aachen und Frankfurt engagierten sich mit Müll-Sammelaktion

Eine Marke, eine Mission. So trafen sich vor kurzem die General Manager der Novotels aus Köln, Düsseldorf, Aachen und Frankfurt zum „Novotel Ocean Day“, um gemeinsam Müll am Kölner Rheinufer zu sammeln.

„Der „Novotel Ocean Day“ steht für die globale Kooperation der Marke Novotel mit dem World Wide Fund for Nature (WWF), um die Ozeane zu schützen“, erläutert Rüdiger Schild, Initiator der Aktion und General Manager des Novotel Frankfurt City. „Da wir alle freundschaftlich untereinander verbunden sind, haben wir uns für diesen Tag in Köln zusammengefunden, um ebenfalls einen kleinen Beitrag zu leisten. Denn vieles, was entlang des Rheinufers achtlos weggeworfen wird, kann den Fluss belasten und schließlich in die Nordsee gelangen.“ So lud die „Gastgeberin“ Sarah Rinke (GM Novotel Köln City) ihre Kollegen Olaf Schneider (GM Novotel Aachen City), Yilmaz Turhal (GM Novotel Düsseldorf City West) und Rüdiger Schild (GM Novotel Frankfurt City) zum Müllsammeln auf die Rheinwiesen ein. Der Lohn? „Nach der Aktion hatten wir alle ein richtig gutes Gefühl und wer kann schon mit Blick auf den Dom und das Kölner Panoramas arbeiten?“, resümiert Rüdiger Schild mit einem Augenzwinkern.

Die Partnerschaft mit dem WWF

Im Vorfeld des Weltozeantags am 8. Juni feierte Novotel bereits den ersten Jahrestag seiner dreijährigen Partnerschaft mit dem World Wide Fund for Nature (WWF) und bekräftigte sein Engagement für den Schutz und die Langlebigkeit der Ozeane mit der Einführung zweier neuer Lebensmittelrichtlinien: Novotels Sustainable Seafood Principles in Partnerschaft mit dem WWF Frankreich und die Einführung eines globalen „Plant-Forward“-Lebensmittelprogramms in 600 Hotels. So sollen bis 2026 mindestens 25 % der Speisekarten aus pflanzenbasierten Gerichten bestehen. Bereits heute bieten 39 % der Hotels mindestens ein Viertel pflanzliche Speisen an. Novotel setzt sich dafür ein, geschmackvoll, markführend, nachhaltig und nach der Plant-Forward-Philosophie zu agieren – unterstützt von einem führenden kulinarischen Institut. Neben zahlreichen anderen Aktivitäten und Aufklärungsmaßnahmen werden unter anderem Einwegplastik in allen Novotel-Hotelbetrieben entfernt, Großformat- und Nachfüllspender installiert und durch innovative Lösungen die Verschwendung von Lebensmitteln minimiert.

