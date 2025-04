Gemeinde Hohenahr: Markus Ebertz zieht Bilanz

Lernen, Gestalten, Danken – Bürgermeister Markus Ebertz zieht Halbzeitbilanz: Erfolge und Herausforderungen der Gemeinde Hohenahr.

Nach mehr als zweieinhalb Jahren als Bürgermeister der Gemeinde Hohenahr zieht Markus Ebertz eine erste Bilanz seiner Amtszeit. Dabei hebt er besonders die Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Verwaltung, politischen Gremien und der engagierten Bürgerschaft hervor. In seiner Zwischenbilanz spricht er über Herausforderungen, Lerneffekte und die Menschen, die im Hintergrund oft unbeachtet Großartiges leisten.

„Die letzten zweieinhalb Jahre haben mir eindrucksvoll gezeigt, wie komplex kommunale Entscheidungsprozesse sind. Natürlich wäre es schön und auch wünschenswert für unsere Bürgerinnen und Bürger, wenn es ausreicht, auf einen Knopf zu drücken, um Veränderungen umzusetzen. Tatsächlich aber sind es langwierige und vielschichtige Verfahren, bei denen formale und gesetzliche Vorgaben beachtet werden müssen. Das erfordert neben Geduld auch Beharrlichkeit und Kooperationsbereitschaft. Diese Zusammenhänge habe ich in meiner bisherigen Amtszeit zu verstehen gelernt“, erklärt Ebertz.

Als entscheidender Erfolgsfaktor in seiner bisherigen Amtszeit bezeichnet der Bürgermeister die enge Zusammenarbeit mit der Verwaltung. „Was unser Rathaus-Team, der Bauhof, die Sozialstation, unsere Kindergärten, die Feuerwehr, Vereine und so viele weitere tagtäglich leisten, ist beeindruckend. Sie sorgen dafür, dass Hohenahr funktioniert – oft abseits der öffentlichen Wahrnehmung. Dafür bin ich dankbar“, betont er.

Zu den zentralen Projekten, die in den vergangenen zweieinhalb Jahren auf den Weg gebracht wurden, gehören unter anderem die Gründung eines Fördervereins für das Schwimmbad, die Anschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge, der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur sowie der Bau eines Kreisverkehrs zur Verbesserung der Verkehrssicherheit.

„Ein Projekt, das mir besonders am Herzen liegt, ist die interkommunale Zusammenarbeit bei der Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten. Gemeinsam mit unseren Nachbargemeinden konnten wir einen Ausbildungsverbund ins Leben rufen, der jungen Menschen vor Ort eine berufliche Perspektive bietet und langfristig dazu beiträgt, dass unsere Verwaltungen leistungsfähig bleiben“, so Markus Ebertz.

Auch der Glasfaserausbau war eine wesentliche Herausforderung, der sich die Beteiligten erfolgreich angenommen haben. „Die digitale Infrastruktur ist ein entscheidender Standortfaktor. Dass wir nun zwei Ortsteile und Neubaugebiete mit Glasfaser erschließen konnten, ist ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde. Das macht mich stolz und zeigt erneut, wie viel durch eine gute Zusammenarbeit geschafft werden kann. Es unterstreicht immer wieder mein Motto „Gemeinsam“ und gibt mir Mut für alles, was noch kommt.“

Trotz der Erfolge sieht Ebertz auch große Herausforderungen für die kommenden Jahre: „Die finanzielle Lage vieler Kommunen wird schwieriger. Wir müssen genau abwägen, welche Projekte wir umsetzen können und gleichzeitig langfristige Investitionen in erneuerbare Energien und Infrastruktur vorantreiben.“

Zum Abschluss seiner Zwischenbilanz betont der Bürgermeister die Bedeutung des demokratischen Miteinanders: „Viele Entscheidungen sind das Ergebnis von intensiven Diskussionen und Kompromissen. Gerade in der heutigen Zeit, in der Politikverdrossenheit zunimmt, ist es umso wichtiger, demokratische Prozesse wertzuschätzen und sich aktiv einzubringen. Ich hoffe, dass meine Arbeit dazu beitragen kann, das Vertrauen in die kommunale Selbstverwaltung zu stärken.“

Seinen expliziten Dank richtet Markus Ebertz an alle, die sich für Hohenahr engagieren: „Ob in der Verwaltung, in den politischen Gremien oder ehrenamtlich in Vereinen und Initiativen – gemeinsam gestalten wir die Zukunft unserer Gemeinde. Ich danke Ihnen und freue mich darauf, diesen Weg in den kommenden Jahren weiterzugehen. Auch meinem Vorgänger Armin Frink danke ich herzlich. Durch die hervorragende Arbeit in seiner Amtszeit hat er es mir ermöglicht, mich rasch in mein neues Amt einzuarbeiten.“

Markus Ebertz, geboren am 23. November 1970 in Wetzlar, ist seit dem 01. Juli 2022 Bürgermeister der Gemeinde Hohenahr. Zuvor war er über 20 Jahre als Gerichtsvollzieher tätig und engagierte sich ehrenamtlich, unter anderem als Landesvorsitzender des Gerichtsvollzieherverbands Hessen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten lebt er mit seiner Familie in der Region an der Aar und ist in zahlreichen Vereinen aktiv. Als parteiloser Bürgermeister legt Ebertz besonderen Wert auf respektvolle Kommunikation und gemeinschaftliches Handeln, um Hohenahr als funktionierende und zukunftsfähige Gemeinschaft zu gestalten.

