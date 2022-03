Geld verdienen mit IOP NFTs und Künstlicher Intelligenz

IOPs bzw. IOP NFTs sind aus dem Dropshipping Bereich kaum mehr wegzudenken. Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen die Reporte & Dashboards für mehr Umsatz, Influencer Kampagnen und teilweise für das gesamte Marketing. Die IOP Software mit ihren zahlreichen KIs (Künstliche Intelligenz) arbeitet aktuell in der Version 2.1. Eine Version 3 soll es hier nicht geben Stattdessen aber ein völlig neues Konzept, welches auf dem Erfolg der bisherigen IOPs aufbaut.

Geld verdienen mit IOPs. So startete bereits 2021 die Kampagne rund um CrowdSuite®. Nach mehr als 1.000 Beta Testern hat man die IOPs für rundum fertig erklärt und arbeitet nun an einer neuen Variante, die nicht nur für das Dropshipping, sondern für alle User gemacht ist, die irgendwie Geld im Internet verdienen. Sei es durch Amazon, Dropshipping oder auch als Dienstleister.

Kurzum: was sind IOPs genau?

Bei dem Begriff IOP handelt es sich um eine Abkürzung für: Data driven artifical intelligence output indicator panel protocol®. Es handelt sich um eine Marke, bzw. eine zum Patent entwickelte Software, die aus Deep Learning, zahlreichen KIs und den IOT Daten für den E-Commerce Markt bereitstellt. Da dies kaum ein Mensch versteht hat man es bei CrowdSuite® für Laien so ausgedrückt: Stell dir vor du hättest einen Plan zur Hand, der dir genau jetzt in diesem Augenblick sagt, wie du im Internet Geld verdienen kannst. Der Plan sagt dir zudem: Welchen Umsatz du machen kannst, welche Produkte du brauchst, welche Influencer dein Produkt bewerben sollen, welche Keywords dein Produkt genau jetzt verkaufen und in welchen Ländern deine Produkte gekauft werden, samt den Anzeigen deiner Konkurrenz. Damit hat Crowdsuite® den Dropshipping Markt mehr oder weniger revolutioniert.

Spätestens durch den Einstieg von Lioniccard® als Investor und Geldgeber ist daraus eine große Sache geworden. Denn: Was die meisten nicht wissen ist: Alle IOPs sind gleichzeitig auch NFT fähig. Auf mehreren Servern von CrowdSuite kann zudem direkt der IOP als NFT ausgegeben werden. Durch die Seltenheitsstufen der IOPs werden diese derzeit auf Adlead mit tausenden von Euros gehandelt. Zurecht? Ja! Denn wer einen Legendary Plan erwischt, hat nicht nur etwas sehr Seltenes in der Hand, sondern auch einen von der IOP KI berechneten Super-Plan, der einem im Dropshipping Business hunderttausende von Euro bringen kann.

IOPs sind die einfachste Methode, um innerhalb von wenigen Minuten hochprofitable Produkte mit Millionen Umsätzen in deinen Shop zu integrieren und dein gesamtes Marketing fertig zu machen. Du sparst mit IOPs Tausende von Euros bei den Werbekosten und der Zielgruppenansprache und kannst spielend leicht dein Business auf Basis von bereits erfolgreichen Bestsellern aufbauen.

