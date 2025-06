Gelbe Liste Pharmindex App: Neue Funktion und zertifizierte Online-Fortbildungen für Ärztinnen und Ärzte

Langen, 3. Juni 2025 – Die Gelbe Liste Pharmindex erweitert ihr Angebot und stellt kostenfreie, zertifizierte Online-Fortbildungen (CME) für Ärztinnen und Ärzte zur Verfügung.

Die App bietet eine einfache und schnelle Recherche zu verordnungsrelevanten Arzneimitteldaten und ermöglicht es, unterwegs mit dem Smartphone an Fortbildungen teilzunehmen. Sowohl die App als auch die Fortbildungen sind für medizinische Fachkreise kostenfrei.

Aktuell stehen 15 Online-Fortbildungen aus den Bereichen Dermatologie, Neurologie, Onkologie, Gynäkologie und Allgemeinmedizin zur Verfügung. Diese Fortbildungen, konzipiert und gehalten von renommierten und unabhängigen Experten, entsprechen den CME-Leitlinien der Landesärztekammer Hessen. Alle Fachvorträge und -texte sind 12 Monate lang abrufbar. Jeder Kurs schließt mit einem Wissenstest ab und trägt zum CME-Punktekonto bei.

Neben CME-Fortbildungen ermöglicht die Gelbe Liste App, Interaktionsprüfungen durchzuführen. Der Interaktionscheck basiert auf dem Medizinprodukt „MMI-AMTS-Service“, das nach der Verordnung (EU) 2017/745 (Medical Device Regulation) zugelassen ist. Sie unterstützt Arztpraxen und Kliniken dabei, Wechselwirkungen und Kontraindikationen zwischen verschiedenen Medikamenten zu ermitteln.

„Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) im Verordnungsprozess ist ein wichtiges Thema in Klinik, Praxis und Pflege. Durch unsere Zusammenarbeit mit der Dosing GmbH/Universitätsklinikum Heidelberg greifen wir bei der Interaktionsprüfung, auf Basis unseres Produktes „MMI-AMTS-Service“, auf fundierte Daten zurück. So tragen wir als unabhängiger Dienstleister zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit bei und unterstützen Medizinerinnen und Mediziner bei ihrer Verordnungsentscheidung“, erklärt Marijo Jurasovic, Geschäftsführer von Vidal MMI.

Vidal MMI Germany GmbH (Vidal MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt Vidal MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Vidal MMI Germany GmbH – mit Sitz in Langen – wurde 1970 gegründet. Mit der GELBEN LISTE PHARMINDEX machte sich das Unternehmen schnell einen Namen beim medizinischen Fachpersonal. Es folgten weitere Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen und Kliniken. Vidal MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden globalen Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -informationssysteme mit Sitz in Paris. Seit 2016 gehört die VIDAL Group zu M3 Inc., einem an der Tokioter Börse notierten Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

