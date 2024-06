Gelbe Liste „Ophthalmologen“: Letzte Ausgabe erschienen. Ab sofort stehen Arzneimittelinformationen online bereit

Langen, 4. Juni 2024: Vidal MMI Germany GmbH veröffentlichte Ende Mai mit der Gelben Liste Pharmindex für Ophthalmologen das letzte Print-Nachschlagewerk für Arzneimittelinformationen. Ab sofort greifen Ophthalmologen auf Arzneimitteldaten über www.gelbe-liste.de oder die Gelbe Liste Pharmindex App zu.

Seit 1970 stellt das Unternehmen medizinischen Fachkreisen umfangreiche Arzneimittelinformationen zur Verfügung. Mit über 100.000 Präparaten zu verordnungsrelevanten Daten zählt die Gelbe Liste zu den umfassendsten Datenbanken auf dem deutschen Markt. Im Zuge der Digitalisierung stellte Vidal MMI innerhalb der letzten vier Jahre alle fachbezogenen Printausgaben kostenfrei auf online um und ist jetzt 100% digital. Neben dem Arzneimittelinformationssystem Gelbe Liste Pharmindex kann der HealthCare-Nutzerkreis auch auf aktuelle Studienergebnisse, neue Medikamente, Krankheitsbilder, Lieferengpässe sowie Rote-Hand-Briefe und vieles mehr zugreifen.

„Die Digitalisierung schreitet voran und hat in den letzten Jahren im E-Health-Bereich eine wichtige Stellung eingenommen. Wir sind Dienstleister und unterstützen medizinische sowie pharmazeutische Fachkreise auf Ihrem Weg zur Digitalisierung mit unseren Softwarelösungen und Onlineplattformen. Dazu zählen unsere Verordnungssoftware data4doc und LeitMed Campus, unsere Online CME-Fortbildungsplattform. Zudem leisten wir mit unserem Medizinprodukt MMI-AMTS-Service, nach der Verordnung (EU) 2017/745 (Medical Device Regulation), einen Beitrag zur Arzneimitteltherapiesicherheit“, erklärt Vidal MMI Geschäftsführer Marijo Jurasovic.

Vidal MMI Germany GmbH (Vidal MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt Vidal MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Vidal MMI Germany GmbH – mit Sitz in Langen – wurde 1970 gegründet. Mit der GELBEN LISTE PHARMINDEX machte sich das Unternehmen schnell einen Namen beim medizinischen Fachpersonal. Es folgten weitere Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen und Kliniken. Vidal MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden globalen Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -informationssysteme mit Sitz in Paris. Seit 2016 gehört die VIDAL Group zu M3 Inc., einem an der Tokioter Börse notierten Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

https://www.mmi.de

