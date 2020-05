Gelbe Liste Online erhält HON-Prüfsiegel für vertrauenswürdige medizinische Informationen

Die Webseite Gelbe Liste Online wurde von der Stiftung Health On The Net (HON) mit dem HON-Zertifikat für vertrauenswürdige medizinische Informationen im Internet ausgezeichnet.

Neu-Isenburg, 14. Mai 2020. Die Gelben Liste Online der Medizinische Medien Informations GmbH (MMI) bietet seit jeher hochwertige Nachrichten, Informationen und Datenbanken für medizinische Fachkreise. Im April 2020 wurde die Vertrauenswürdigkeit des Fachportals mit dem HON-Zertifikat bestätigt.

Einhaltung des HON-Verhaltenskodex

Die Stiftung Health On The Net, mit Sitz in der Schweiz, ist eine international tätige und unabhängige Prüfstelle, die Webseiten mit humanmedizinischen Informationen auf Einhaltung von festgelegten Kriterien, dem sogenannten HON-Verhaltenskodex, prüft.

Zu den Prüfkriterien der Stiftung zählen u.a. die ausgewiesene Fachkompetenz und Neutralität der Autoren, das Belegen der Fachinformationen mit Datenquellen und Referenzen sowie das Offenlegen von Datenschutzrichtlinien, Werberichtlinien und Finanzierungsquellen.

Das nach erfolgreicher Prüfung vergebene HON-Zertifikat ist ein weltweit anerkanntes Siegel für Webseiten, die sich durch Glaubwürdigkeit, Transparenz sowie die Einhaltung ethischer und fachlicher Standards auszeichnen.

Glaubwürdigkeit, Transparenz und Fachkompetenz

Die Redaktion der Gelbe Liste Online besteht ausschließlich aus Experten wie Ärzten, Apothekern und medizinischen Fachjournalisten. Die auf der Gelben Liste Online veröffentlichten Informationen und Datenbankinhalte werden fortlaufend aktualisiert und basieren auf wissenschaftlich abgesicherten Erkenntnissen

und Berichten aus validierten Quellen, offiziellen Studien und behördlich genehmigten Fach- und Gebrauchsinformationen.

Auf der Gelben Liste Online ( www.gelbe-liste.de) ist das HON-Prüfsiegel im Fuß jeder Seite zu finden. Beim Klick auf das Siegel kommt der Nutzer auf das HON-Zertifikat, in dem die erfüllten Prüfkriterien noch einmal ausführlich dargestellt sind.

MMI-Geschäftsführer Marijo Jurasovic fühlt die Qualitätsansprüche und Richtlinien des Unternehmens durch die erfolgreiche HON-Zertifizierung bestätigt: “Gerade in Zeiten der Corona-Krise und einer oft unsicheren und unklaren Berichterstattung ist es uns wichtig, dass die Gelbe Liste Online als kompetentes, glaubwürdiges und transparentes Informationsmedium anerkannt wird.”

Medizinische Medien Informations GmbH (MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Medizinische Medien Informations GmbH – mit Sitz in Neu-Isenburg – wurde 1970 gegründet. Mit der GELBEN LISTE PHARMINDEX machte sich das Unternehmen schnell einen Namen beim medizinischen Fachpersonal. Es folgten weitere Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen und Kliniken.

MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -Informationssysteme mit Sitz in Paris. Seit 2016 gehört die VDIAL Group zu M3 Inc., einem an der Tokioter Börse notierten Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

