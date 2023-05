Gefahr in Singlebörsen – der neue Thriller GEMATCHT

Wenn online statt Liebe der Tod lauert – ein Thriller, der tief unter die Haut geht

Wissen Sie, wer Ihr smarter Online-Kontakt wirklich ist, mit dem Sie angeregt chatten? Sie vermuten die große Liebe? Vielleicht aber sind Sie gerade dabei, einem Serienkiller in die Fänge zu geraten …

NUR NOCH EIN KLICK. UND DU BIST TOT!

Fasziniert blickte Frederike auf ihr Handy. Es war ganz eindeutig ein MATCH! Der Typ entsprach gänzlich ihren Vorstellungen. Zwei Jahre ist es her, dass eine widerliche Bestie versucht hatte, die junge Frau brutal zu vergewaltigen. Nach Jahren der Verzweiflung und Angst folgt die 31-jährige Heilpädagogin aus Halle an der Saale dem gutgemeintem Rat einer Freundin, ihr Leben wieder aktiv in die eigenen Hände zu nehmen. Frederike meldet sich bei einer beliebten Dating-App an. Sie lernt einen sympathischen, attraktiven Mann kennen, der ein Seelenverwandter zu sein scheint. Nach und nach vertraut die hübsche Rothaarige dem Unbekannten und teilt bald ihre intimsten Geheimnisse mit dem netten Herzensbrecher. Noch ahnt sie nicht, in welch tödlicher Gefahr sie sich bereits befindet.

Der neue Thriller GEMATCHT von Martin Jonas erscheint am 30.5.2023 im Verlag DeBehr.

Taschenbuch, Preis: 12.95€, ISBN: 9783987270512

