GEC macht ihr Engagement für Informationssicherheit im Automotive-Umfeld mit TISAX-Teilnahme sichtbar

Sichere Datenräume als Fundament für Industrial AI in der Automobilindustrie

Limburg, 27. Juli 2026 – Die German Edge Cloud (GEC) stärkt ihre Position als Partner für sichere, souveräne und KI-fähige Datenökosysteme in der Automobilindustrie. Mit der Teilnahme an TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) macht das Unternehmen sein Engagement für Informationssicherheit sichtbar und unterstreicht zugleich die strategische Bedeutung sicherer Produktionsdaten als Grundlage für Datenökosysteme wie Catena-X und Factory-X sowie für Industrial AI.

Die ENX Association unterstützt mit TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) im Auftrag des VDA die gemeinsame Akzeptanz von Informationssicherheitsprüfungen in der Automobilindustrie. Die TISAX-Assessments werden von TISAX-Prüfdienstleistern durchgeführt, die ihre Qualifikation regelmäßig nachweisen.

Für German Edge Cloud haben Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von Informationen einen hohen Stellenwert. GEC hat umfangreiche Maßnahmen zum Schutz sensibler und vertraulicher Informationen ergriffen und folgt dem Fragenkatalog der Informationssicherheit des Verbandes der Automobilindustrie. Die Prüfung wurde von einem TISAX-Prüfdienstleister durchgeführt. Das Ergebnis ist ausschließlich über das ENX-Portal abrufbar.

„Die nächste Stufe der vernetzten Automobilindustrie entsteht nicht allein durch den Austausch von Daten, sondern durch vertrauenswürdige, strukturierte und souverän nutzbare Produktionsdaten“, sagt Dieter Meuser, CEO der German Edge Cloud. „Genau das ermöglicht ONCITE. Die Plattform schafft den industriellen Datenkontext, auf dem Datenräume wie Catena-X, digitale Wertschöpfungsnetzwerke und produktive Industrial-AI-Anwendungen aufbauen können.“

Vom sicheren Datenaustausch zur produktiven Industrial AI

Catena-X rückt den produktiven Einsatz industrieller Datenräume stärker in den Fokus. Für Unternehmen reicht es künftig nicht mehr aus, Daten lediglich auszutauschen.

Sie müssen Informationen aus Maschinen, Anlagen, Qualitäts-, Energie- und Prozesssystemen so strukturieren, kontextualisieren und absichern, dass sie über Unternehmensgrenzen hinweg genutzt und zugleich für KI-Anwendungen verwertbar werden. Damit wird Informationssicherheit zu einem strategischen Enabler für datengetriebene Wertschöpfung in der Industrie.

ONCITE als souveräne Industrial-AI-Plattform

Mit ONCITE stellt German Edge Cloud eine durchgängige Edge-to-Cloud-Plattform bereit, die industrielle Daten integriert, harmonisiert und Anwendungen sowie KI-Services auf einer gemeinsamen technologischen Grundlage betreibbar macht. ONCITE DPS bildet dabei den industriellen Data Layer: Produktionsdaten werden aus bestehenden Maschinen-, Anlagen- und IT-/OT-Systemen erfasst, in einen konsistenten Datenkontext überführt und für Transparenz, Traceability, Energiemanagement, Qualitätsprozesse sowie industrielle Datenräume nutzbar gemacht.

Edge-to-Cloud-Architektur für Automotive-Ökosysteme

Ein zentrales Merkmal von ONCITE ist die flexible Betriebsarchitektur: Daten und Anwendungen können dort verarbeitet werden, wo es technisch, regulatorisch und wirtschaftlich sinnvoll ist – direkt am Edge, On-Premises oder in souveränen Cloud-Umgebungen. Damit lassen sich Anforderungen an Datensouveränität, Compliance und den Schutz geistigen Eigentums mit der Skalierbarkeit moderner KI-Anwendungen verbinden.

German Edge Cloud (GEC) ist Anbieter einer souveränen Industrial-AI-Plattform für die produzierende Industrie. Mit ONCITE stellt das Unternehmen eine Edge-to-Cloud-Plattform bereit, auf der industrielle Daten integriert verarbeitet und Anwendungen sowie KI-Services betrieben werden können.

ONCITE ermöglicht es, Produktionsdaten zu erfassen, zu strukturieren und für industrielle Anwendungen sowie KI-Use-Cases nutzbar zu machen – vom Shopfloor bis in die Cloud. Unternehmen behalten dabei jederzeit die Kontrolle über ihre Daten und können Anwendungen flexibel am Edge, On-Premises oder in der Cloud betreiben.

German Edge Cloud engagiert sich als Mitglied von Catena-X sowie Factory-X und bietet zudem Lösungen für einen sicheren und standardisierten Datenaustausch in industriellen Ökosystemen.

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