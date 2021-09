“Geboren für Ästhetik”, die Doric 20 & 60 glänzen auf der Middle East Dubai International E-cigarette Exhibition

VOOPOO, eine international renommierte E-Zigarettenmarke, hat bereits bekannt gegeben, dass die Doric-Produktreihe, die auf der unabhängig entwickelten Innovative Tasty Optimal solution (ITO)-Plattform basiert, ab Ende September erhältlich sein wird. Auf der Middle East Dubai International E-cigarette Exhibition, die am 19. September dieses Jahres stattfand, wurden die beiden Produkte, Doric 20 & 60, bereits im Vorfeld mit Bravour vorgestellt und lüfteten ihr Geheimnis für die Masse der Vaping-Fans.

Geboren für Ästhetik, minimalistisches Design + kompakte Körperform

Die Doric-Serie beeindruckt vor allem durch ihr elegantes Design. Inspiriert von den geheimnisvollen Pantheon-Säulen des alten Roms, bieten die DORIC 20 & 60 den Verbrauchern ein reduziertes, aber nicht einfaches sensorisches Erlebnis. Durch die Verwendung einer innovativen, schlanken Aluminiumtechnologie liegen die DORIC 20 und 60 nicht nur gut in der Hand, sondern bieten auch ein stilvolles und künstlerisches Erlebnis.

Das Doric 20 hat einen Durchmesser von 19 mm, ein extrem schlankes Gehäuse und fühlt sich dank seiner Ganzmetallstruktur perfekt an, ist aber dennoch extrem leicht zu tragen. Es gibt fünf fantastische Farben zur Auswahl: Space Gray, Pale Gold, Olive Green, Ice Blue und Rose Gold.

Das schlichte, zylindrische, klassische Design des Doric 60 im europäischen Stil und sein ausgezeichnetes Tragegefühl wurden von den Teilnehmern der Ausstellung sehr gelobt. Die kompakte Größe und das geringe Gewicht des Doric 60 bedeuten, dass es überall in Ihre Tasche oder Ihr Portemonnaie passt, während die Kombination aus dem Ganzmetallgehäuse und der dunklen Farbgebung Kratzer und Fingerabdrücke verhindert. Auch das Doric 60 ist in fünf Farben erhältlich: Spacegrau, Tiefseeblau, Olivgrün, Eisblau und Grapefruitrot.

Geschmacksstabilität, hervorragende Akkulaufzeit

Die Anpassung des Geschmacks war schon immer das Thema, das den Vapern am meisten am Herzen lag, und diese beiden Doric-Produkte verfügen über ein neu entwickeltes, stufenlos einstellbares Luftsystem, das die Anpassung des Atemwegs an jede Größe unterstützt. Darüber hinaus wurde ein separates Einlassloch für orale Dampfer entwickelt, mit verschiedenen, frei einstellbaren Öffnungsgrößen, um die verschiedenen Loose- oder Tight-Dampferfahrungen zu spüren, und die Geschmackskonzentration kann nach Belieben angepasst werden.

Die Doric 20 nimmt innovative Technologie auf der Grundlage der ITO-Plattform, die nicht nur die Zerstäubungsfläche im Inneren der Spule erhöht, sondern erhöht auch die Heizgeschwindigkeit. Die Kombination von Leistung und Geschwindigkeit bietet den Nutzern ein kraftvolles Geschmackserlebnis wie nie zuvor erlebt. Die innovative Anti-Kondensations-, Anti-Öl-Leck-Design hat die normale Produkterfahrung Schmerzpunkte verbessert. In Bezug auf die Akkulaufzeit wird der Doric 20 mit 1,5A Typ-C-Schnellladung ausgestattet sein, und das Gerät wird innerhalb von 1 Stunde aufgeladen, was leicht einen ganzen Tag für den Gebrauch für Vaper ermöglichen kann. Da der Doric 20 eine Technologie mit stabiler Ausgangsleistung verwendet, wird er ein konsistentes Geschmackserlebnis vom ersten bis zum letzten Schluck gewährleisten, unabhängig von der Leistungsstufe.

Die Doric 60 wird von VOOPOOs Gene-Chip gesteuert, um sicherzustellen, dass Benutzer den reichen Geschmack seiner 5-60W Leistung erleben, während die zwei PnP Zerstäubung Kerne von 0,2Ω und 0,3Ω, ermöglichen es Benutzern, die verschiedenen Aromen von Rauch aus diesen verschiedenen Kernen fühlen. In Bezug auf die Lebensdauer der Batterie Leistung, die Doric 60 ist mit einem 1,6A Typ-C-Schnittstelle für High-Speed-Ladung ausgestattet, sowie eine 2500mAh hohe Kapazität Batterie-Design, so dass Vaper alle Probleme mit der Lebensdauer der Batterie zu vermeiden.

Über VOOPOO

VOOPOO wurde 2017 gegründet und hat durch die DRAG-Produkte, die in kurzer Zeit weltweit großen Anklang gefunden haben, einen rasanten Aufstieg erlebt. Als High-Tech-Unternehmen mit F&E, Design, Herstellung und Markenbildung hat VOOPOO vier Hauptproduktserien – DRAG, VINCI, ARGUS und V. Derzeit ist VOOPOO in mehr als 70 Ländern in Nordamerika, Europa und Asien vertreten.

WARNUNG: Dieses Produkt kann mit nikotinhaltigen E-Liquid-Produkten verwendet werden. Nikotin ist eine süchtig machende Chemikalie.

