Gebäudetechnik richtig nutzen – Leben retten können

Jens Gruneberg von der GBTS Group appelliert an Unternehmen – „Mitarbeitende müssen auf den Ernstfall vorbereitet sein“.

Sind Mitarbeitende in Unternehmen wirklich auf den Ernstfall vorbereitet? Diese zentrale Frage stellt Jens Gruneberg, Gründer der GBTS Group. Angesichts der steigenden Komplexität in der Gebäudetechnik warnt er eindringlich: „Technik ist heute das Rückgrat der betrieblichen Abläufe – aber sie kann nur dann sicher funktionieren, wenn Menschen wissen, was im Notfall zu tun ist.“

Zahlreiche Unternehmen vernachlässigen die regelmäßige Schulung ihrer Mitarbeitenden im Umgang mit Brandschutz, Netzteilen und zentralen technischen Anlagen. Dabei könnten gerade unzureichende Kenntnisse im Ernstfall schwerwiegende Folgen haben. „Es ist erschreckend, dass in vielen Firmen niemand genau weiß, wo die Rauchmelder, Technikzentralen oder Hauptschalter sitzen,“ so Gruneberg weiter. „Und noch weniger ist klar, wer bei einer Störung der Brandmeldeanlage oder Heizung überhaupt kontaktiert werden sollte.“

Studien und Erfahrungsberichte zeigen, dass im Brandfall oftmals jeder Zweite nicht wisse, wie zu reagieren sei. Ein klarer Beweis, wie wichtig regelmäßige Schulungen und praktische Übungen seien, betont Gruneberg. Gerade in Unternehmen mit hoher Fluktuation oder vielen temporären Mitarbeitenden entstünden gefährliche Lücken im Wissen – verschärft durch mangelnde Kommunikation und fehlende Wiederholungen.

„Unklare oder fehlende Anweisungen können im Ernstfall fatale Verzögerungen verursachen,“ warnt der Experte. „Panik und Orientierungslosigkeit sind die schlimmsten Feinde der Sicherheit.“ Unternehmen, die ihre Verantwortung ernst nähmen, setzen deshalb neben theoretischen Einweisungen auch auf eine gelebte Sicherheitskultur und praxisnahe Trainings.

Eine besondere Verantwortung liege bei der Unternehmensführung: Führungskräfte müssten ihrer Fürsorgepflicht nachkommen und klare Strukturen schaffen. Mangelnde Vorbereitung könne Sicherheitsrisiken erhöhen und das Vertrauen der Belegschaft nachhaltig erschüttern. „Mitarbeitende spüren sehr genau, ob ihre Sicherheit Priorität hat,“ so Gruneberg. „Fehlt diese Wertschätzung, leidet die gesamte Unternehmenskultur.“

Neben dem moralischen Aspekt steige auch der wirtschaftliche Druck: Behörden, Versicherungen und die Öffentlichkeit erwarten transparente und funktionierende Notfallkonzepte. Frustration und Stress bei den Führungskräften seien vorprogrammiert, wenn durch bürokratische Hindernisse oder knappe Ressourcen notwendige Maßnahmen verzögert würden.

Mit langjähriger Erfahrung bietet die GBTS Group umfassende Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Schulungs- und Sicherheitskonzepten. „Unsere Mission ist klar: Wir helfen Unternehmen, ihre Mitarbeitenden bestmöglich auf Notfälle vorzubereiten und die Sicherheit nachhaltig zu verbessern,“ erklärt Jens Gruneberg. Dabei setze die GBTS Group nicht nur auf klassische Brandschutztrainings, sondern entwickle individuelle Programme, die auf die spezifischen Gegebenheiten jedes Unternehmens zugeschnitten seien. Dazu gehörten unter anderem Begehungen, maßgeschneiderte Evakuierungspläne und praktische Notfallübungen.

„Am Ende zählt im Ernstfall jede Sekunde,“ so Gruneberg abschließend. „Und gut vorbereitete Mitarbeitende machen dann den entscheidenden Unterschied.“

Die GBTS Group – Gruneberg Building Technology Solutions – ist herstellerunabhängiger Dienstleister für Gebäudetechnik. Von der Sicherheitstechnik und der Elektrotechnik über Heizung, Sanitär und Klimatechnik bis zur IT-Infrastruktur bieten wir die gesamte Bandbreite an Dienstleistungen in einem einzigen Unternehmen an. Die GBTS Group besteht aus der Gruneberg Gebäudetechnik GmbH und der GBTS-Plan GmbH. Während erstere von der Planung bis zur Realisierung von Projekten alles aus einer Hand und zusätzlich die Wartung und den Service für die verbaute Technik gerne übernimmt, handelt es sich bei letzterer um eine Planungsgesellschaft für Sicherheitstechnik. Sie berät Kunden in allen Bereichen der Sicherheitstechnik, plant diese individuell auf jeden Kunden zugeschnitten, begleitet Kunden zuverlässig bei Ausschreibungen und überwacht die Installation bis hin zur Abnahme der Gewerke.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen und Eigenheime smarter und sicherer zu machen und unsere Kunden ganzheitlich zu betreuen. Als Ratgeber, Macher und Gestalter ist es unser oberstes Ziel, die bestmöglichen Lösungen für Ihre Projekte zu entwickeln. Dabei behalten wir stets das große Ganze im Auge. So beraten wir Sie ehrlich, optimal und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten für mehr Zukunftsstabilität.

