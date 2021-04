Gebäudereinigung für Kindertagesstätte, Kindergarten und Kinderhort durch IHRCLEANTEAM

Professionelle Reinigungsservices wie IHRCLEANTEAM sorgen für Sauberkeit und Hygiene für die Kleinsten in Hamburg und Umgebung

Hamburg, 29. April 2021 – Die Tätigkeiten im Bereich der Erziehung sind herausfordernd und anstrengend. Erzieherinnen und Erzieher, Kindergärtnerinnen und Kindergärtner kommen immer häufiger an ihre Grenzen. Denn Kinder wollen spielen, malen, herumtoben, basteln, rennen, sich verstecken und noch ganz viele andere Aktivitäten. Dabei machen sie neben Lärm auch Dreck und Verschmutzungen. Das ist ganz natürlich. Nur muss eine gründliche Kita- oder Kindergarten- Unterhaltsreinigung sicherstellen, dass die Kinder nicht in verstaubten und verdreckten Ecken oder auch schmutzigen Teppichen oder anderen Böden spielen müssen. Gerade bei Kindern ist absolute Sauberkeit und Hygiene angesagt. Durch Corona haben sich die Anforderungen an saubere und hygienische Kindergärten, Kitas, Krippen und Horte noch gesteigert.

Das Putzen und Reinigen können und sollen die Erzieher*innen nicht leisten. Das ist die Aufgabe und Profession von gewerblichen Reinigungsunternehmen wie

Ihrcleanteam (https://www.ihrcleanteam.de) Hamburg. Die Gebäudereinigungsexperten bieten seit mehr als zwanzig Jahren Beratung, professionelle Lösungen und Betreuung für Sauberkeit und Hygiene in Kindergärten, Kitas und sonstigen Einrichtungen für Kinder in und um Hamburg (Norderstedt, Harburg, Bremen, Hannover, Lübeck). “Wir reinigen die Räumlichkeiten von Einrichtungen für Kinder speziell nach den jeweiligen Bedürfnissen und gesetzlichen Verordnungen und Vorgaben. Wir erarbeiten in enger Zusammenarbeit mit der Einrichtungsleistung den individuell optimalen Reinigungsbedarf. Unsere Reinigungsverfahren basieren auf dem neuesten Stand der Technik und sind in jeder Hinsicht umweltfreundlich”, betont der Ihrcleanteam-Gründer Dirk Cusian. Eine weitere Reinigungsfirma des Multi-Unternehmers, die Kindergarten-Reinigung anbietet, ist der CC Reinigungsservice Hamburg.

Umfangreiches Spektrum der Gebäudereinigung in Kitas, Kindergärten & Co.

Professionelle und erfahrene Reinigungsservices wie Ihrcleanteam und CC Reinigungsservice Hamburg (https://www.reinigungsservice-hamburg.de) unterstützen Kindereinrichtungen tatkräftig dabei, dass zusätzlich zu den erzieherischen Tätigkeiten keine Arbeiten in puncto Hygiene, Putzen und Sauberkeit mehr anfallen. Um die lästigen Nebenarbeiten des Saubermachens kümmert sich niemand gerne – und es ist eben auch nicht die Aufgabe des Erziehungspersonals, intensiv zu putzen. Das ist die Aufgabe und die Leistung von Fullservice-Reinigungsfirmen wie Ihrcleanteam Hamburg. Die erfahrenen Gebäudereiniger übernehmen zu 100% alle Putz- und Reinigungsarbeiten, die in Kindergärten, Kitas und Kinder-Horten anfallen. Dazu zählen beispielsweise die bedarfsgerechte Reinigung von Gruppenzimmern bzw. Gruppenräumen, von Geräten, dem Inventar, von Teppichen, Böden, Fenstern und Türen. Die Reinigung von Küchen, Essbereichen oder Speisesälen, das Abwaschen und Wegräumen des Geschirrs (Geschirrdienst), die WC- und Badreinigung, das Putzen und die Desinfektion von Sanitäranlagen und Waschräumen muss nach besonderen und aktuell geltenden Hygienevorschriften und Gesetzen stets gewährleistet werden.

Grundsätzlich gilt für die Arbeit mit Kleinst- und Kleinkindern das Infektionsschutzgesetz. Darin ist vorgesehen, dass Infektionen und Krankheiten vermieden werden, indem für jede Kinder-Einrichtung ein individueller Hygieneplan aufgestellt und dann eingehalten wird. Im Rahmen der Unterhaltsreinigung müssen täglich oder nach Gebrauch Wickelplätze, Spiel- und Arbeitsflächen, Teppiche und Böden, Waschbecken, Windel- und Abfallbehälter gereinigt und idealerweise desinfiziert werden. Kissen und Bettzeug der Kinder, täglich benutztes Spielzeug, Bastel- und Spielsachen, sollten wöchentlich gereinigt werden, um die geforderten Hygienestandards einhalten zu können.

Türen, Regalböden, Lampen, Spiegel, Steckdosen, Lichtschalter, Möbel und sonstige individuelle Einrichtungsgegenstände müssen nicht so regelmäßig gereinigt werden. Dies kann im Rahmen einer Sonderreinigung / Grundreinigung durchgeführt werden, die sich vor oder nach den Ferien und sonstigen Schließtagen empfehlen. Denn für Putz-, Reinigungs- und Hygienemaßnahmen, die nicht regelmäßig auf dem (Putz-)Plan der laufenden Unterhaltsreinigung stehen, ist dann die richtige Zeit.

Die professionelle und intensive Reinigung von Gebäuden, in denen Kinder spielen sichern die Qualität der Arbeit im hauswirtschaftlichen Bereich und sorgen für eine positive Außenwirkung der Kinder-Einrichtung. Diese umfangreichen und anspruchsvollen Gebäudereinigungsarbeiten in Kinder-Einrichtungen können nur von Reinigungsfachkräften wie von Ihrcleanteam adäquat übernommen werden. Ein positives, sauberes Erscheinungsbild von Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und -horten hängt von vielen Faktoren ab. Die dafür notwendigen professionellen Reinigungsmaßnahmen für Kinderkrippe, Kiga, Kita und Kinderhort werden im Folgenden kurz skizziert:

Reinigung von Teppichen und Böden

Das Bodenwischen und die professionelle Teppichbodenreinigung inklusive Teppichsaugen sorgt für Sauberkeit und Hygiene. So wird gewährleistet, dass die Böden und Teppiche in den Räumen der Kinder-Einrichtung optisch und hygienisch in einwandfreiem Zustand bleiben. Denn in jedem Teppich und auf jedem Boden sammeln sich mit der Zeit Staub, Schmutz und Bakterien an. Sand und scharfkantige Teilchen zerstören bei jedem Schritt die Fasern und Oberflächen mehr und mehr. Teppiche werden von Kindern besonders strapaziert und benötigen daher eine spezielle fachmännisch Pflege. Nur durch regelmäßige und fachmännische Teppichreinigung behält der Teppich seinen Wert und gewinnt die ursprünglichen Farben zurück. Eine regelmäßige Teppichreinigung verlängert auch deutlich die Lebensdauer der Teppiche. Auch hierbei legen die Teppichreiniger von Ihrcleanteam Wert auf ökologisch verträgliche Reinigungsmittel, die die Umwelt und das “grüne Gewissen” ebenso schonen wie den Teppich selbst.

Sicherheit und Wohlbefinden durch desinfizierende Reinigung von WC, sanitären Anlagen, Küchen und Gerätschaften

Ihrcleanteam gewährt die professionelle Reinigung und laufende Pflege der Räumlichkeiten im Kindergarten, in der Kita oder dem Kinderhort gemäß des einrichtungsspezifischen Reinigungsplanes unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der Lebensmittelhygieneverordnung (HACCP), der Vorschriften des Unfallschutzes sowie weiterer relevanten Vorschriften. Ihrcleanteam setzt auf den wirksamen, aber umweltschonenden und sorgsamen Umgang mit Reinigungsmitteln für alle Materialien, Inventar und Gerätschaften in der Kindereinrichtung.

Ihrcleanteam sorgt durch desinfizierende Reinigung für einwandfreies Säubern der sanitären Anlagen und erstklassige hygienisch perfekte Reinigung von Küchen und Gerätschaften. Die aktuelle durch die Verbreitung des Corona-Virus entstandene Situation hat zu weitreichenden Einschnitten auch im Alltag der Kinder und Erzieher*innen geführt, die dazu beitragen sollen, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Im Vordergrund stehen dabei Maßnahmen der Hygiene und zur Vermeidung von Neuinfektionen. Neben den veränderten Verhaltensweisen wie Abstand zu den Kindern und Eltern, anderen Erzieher*innen und sonstigen Personen, die sich im Gebäude der Einrichtung aufhalten, ist vor allem auch die desinfizierende Reinigung eine wichtige Maßnahme zur Reduzierung von Keimen in Kitas, Kindergärten und Kinderhorten. Denn bei einer einfachen Reinigung, bei der keine keimtötenden Wirkstoffe zum Einsatz kommen, wird die Anzahl der Keime weit weniger reduziert als bei der desinfizierenden Reinigung. Die desinfizierende Reinigung wirkt keimtötend und kann zur Reduktion von Infektionen bei Kindern, Eltern und Personal beitragen.

Der erste Eindruck zählt: Fensterputzen, Fassadenreinigung und Säuberung der Außenbereiche

Fenster, Fassaden und Außenbereichen zeigen auf den ersten Blick, ob beim Kindergarten oder der Kindertagesstätte Sauberkeit und Hygiene groß oder klein geschrieben werden. Die Fensterreinigung umfasst alle Tätigkeiten, durch die Schmutz und Verunreinigungen von Fensterrahmen und Fensterscheiben entfernt werden. Nicht nur Glasflächen sollten bei der Fensterreinigung wieder glänzend und sauber werden, sondern auch Fensterrahmen und Fenstersimse. Fingerabdrücke, Schmutzrückstände von Insekten oder Kalkspuren und sonstige Verschmutzungen an den Scheiben gehören nach der Fensterreinigung durch IHRCLEANTEAM der Vergangenheit an.

Die erfahrenen Reinigungsfachkräfte reinigen die Außenflächen und Fassaden von Kindergärten und anderen Kindereinrichtungen mit modernem Equipment und jahrelangem Know-how. Fassaden und Gebäudeaußenflächen sind oft extremer Witterung ausgesetzt. Besonders auf grobporigen Flächen wie Stein, Marmor, Hölzern oder Mauerwerk setzen sich in kurzer Zeit hartnäckige Schmutzpartikel fest, die das optische Erscheinungsbild eines Gebäudes sichtlich beeinträchtigen können. Eine professionelle Fassadenreinigung schafft Abhilfe, denn das Reinigungsfachpersonal sorgt mit speziellen Imprägnierungsmaßnahmen und Reinigungsmethoden für saubere Außenflächen, die Wind und Wetter deutlich besser trotzen als unbehandelte Flächen. Durch eine regelmäßige und gründliche Fassadenreinigung werden die Gebäude der Kindereinrichtung langfristig geschützt und gepflegt.

Erfahrene Spezialreinigungsteams verfügen über ein breites Wissen im chemischen und technischen Bereich und sind mit den richtigen Hilfsmitteln und Geräten ausgestattet. Die professionellen, geschulten und erfahrenen Reinigungs- und Putzkräfte von Ihrcleanteam gewährleisten die Sauberkeit und Hygiene in den Räumlichkeiten von Kitas, Kindergärten und Kinderhorten. Vom Ihrcleanteam-Reinigungsfachpersonal kann man Sauberkeit, Genauigkeit, Pünktlichkeit, Kompetenz, Erfahrung und Freundlichkeit erwarten. Die Reinigungsfachkräfte unterstützen engagiert in allen Belangen der Kindergarten- und Kitareinigung: Die Reinigungsexperten beraten ausführlich und entwickeln ein hygienisches Reinigungskonzept für die Kita, den Kindergarten oder den Hort. Der Einsatz von modernen Maschinen und wirksamen wie ökologischen Reinigungsmitteln ist beim Reinigungsdienst IHRCLEANTEAM selbstverständlich. Je nach Bedarf werden die Einsatzzeiten des bestens geschulten und erfahrenen Reinigungspersonals individuell zugeschnitten. IHRCLEANTEAM bietet transparente und dokumentierte Arbeitsabläufe der Reinigung der Gebäude. Die Ansprechpartner sind stets erreichbar und es werden regelmäßige Qualitätskontrollen durchgeführt. Die ergebnisorientierten Leistungen erfüllen auch höchste Ansprüche.

“Immer mehr Betreiber und Leitungen von Kindereinrichtungen prüfen ihr Reinigungskonzept kritisch, vergleichen es mit unserem Angebot und stellen dann fest: Eigenreinigung ist nicht zeitgemäß und rechnet sich nicht! Die Beauftragung einer professionellen Gebäudereinigungsfirma wie Ihrcleanteam schafft viele Vorteile und es gibt immer einen kompetenten Ansprechpartner in allen Reinigungsfragen. Die fachgerechte und sorgfältige Ausführung der Unterhaltsreinigung wird von geschultem Fachpersonal durchgeführt. Die regelmäßige Reinigung der Gebäude und Räume von Kitas, Kindergärten und Horten trägt zum Wohlbefinden der Kinder und Mitarbeiter nachhaltig bei”, schließt Dirk Cusian.

Kontakt, weitere Informationen und Anfragen IHRCLEANTEAM Kindergartenreinigung, Gebäudereini-gung und Büroreinigung Hamburg:

Ihr Clean Team Hamburg

Andre Clieves und Dirk Cusian GbR

Rothenbaumchaussee 11

20148 Hamburg

Tel.: 040 – 040-226 211 090

Fax.: 040-226 211 099

E-Mail: info (at) ihrcleanteam.de

Medienkontakt:

Görs Communications – Public Relations Content Marketing Digitalberatung

Daniel Görs

Info (at) goers-communications.de

0800-GOERSCOM (0800-46377266)

IHRCLEANTEAM – Vertrauen in ein erfahrenes Unternehmen

IHRCLEANTEAM ist seit vielen Jahren tätig und bietet ein weites Spektrum an Dienstleistungen in der Praxisreinigung, Gebäudereinigung und Büroreinigung in Hamburg.

Profitieren Sie von einem Team gut ausgebildeter Mitarbeiter und individuell ausgearbeiteten Reinigungskonzepten.

IHRCLEANTEAM Gebäudereinigung auf höchstem Niveau

Die Hamburger Unternehmer Andre Clieves und Dirk Cusian gründeten IHRCLEANTEAM im Jahr 2001, als sie feststellen mussten, dass keine Reinigungsfirma so gründlich reinigte,

wie sie dies erwarteten. Der Bedarf war Grundlage und geschäftlicher Anspruch.

Das Ziel haben wir erreicht: Gebäudereinigung auf höchstem Niveau, mit der man selbst auch als Kunde zufrieden wäre – Säuberung als Aufgabe, nicht nur als einfacher “Job”.

Die gleich bleibend hohe Qualität unserer Dienstleistung ist Garant für unsere Geschäftskontakte – zu Ihnen als unseren zufriedenen Kunden.

Über die umfassende Beratung hinaus bietet das von den Inhabern geleitete Unternehmen konkret sichtbare Dienstleistungen an.

Rufen Sie uns einfach unter 040 – 226 211 090 an oder nutzen Sie das Anforderungsformular.

www.ihrcleanteam.de

Firmenkontakt

Ihr Clean Team Hamburg – André Clieves und Dirk Cusian GbR

Dirk Cusian

Rothenbaumchaussee 11

20148 Hamburg

040 – 040-226 211 090

040-226 211 099

info@ihrcleanteam.de

https://www.ihrcleanteam.de

Pressekontakt

Görs Communications

Daniel Görs

Westring 97

23626 Lübeck / Ratekau

0800-46377266

info@goers-communications.de

https://www.goers-communications.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.