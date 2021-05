Gastromöbel für Island

A.B.C. Worldwide stattet Restaurant in spektakulärer Lage Islands aus

Kennen Sie Black Beach? Auch hier finden Sie die Gastromöbel von A.B.C. Worldwide. Black Beach ist der berühmteste und zugleich gefährlichste Strand an Islands Südküste in der Nähe von Vìk. Er ist pechschwarz, weil er vulkanischen Ursprungs ist. Und er ist gefährlich, weil die gewaltigen Wellen Menschen ins Meer ziehen können. Der Anblick ist faszinierend und mystisch, weil steil aufragende Felsen und vorbeischwimmende Wale die Kulisse prägen.

Weit weniger gefährlich aber genauso spektakulär ist der Ausblick durch die Panoramascheiben vom Black Beach Restaurant, das wir mit unserem isländischen Partner Gunnar renoviert haben. Es handelt sich um eine Gastronomie, die von frühmorgens bis tief in die Nacht geöffnet hat. Die Besucher reisen hier täglich in vielen Bussen an. Dementsprechend sollten die neuen Möbel strapazierfähig sein. Der frühere Kantinen-Charakter mit Stapelstühlen und einfachen Tischen sollte einem wohnlich und wertig wirkenden Interieur weichen.

Die Wahl fiel auf unser Stuhlmodell Clara aus massiver Buche sowie Säulentische mit Platten in Asteiche-Dekor. Der Polstersitz des Massivholzstuhls in gleichem Farbton wurde mit demselben Material bezogen wie die Bänke, die Gunnar in Island anfertigte. Die Banknischen unterteilen die große Fläche des Restaurants vorteilhaft, so dass im Wechsel mit den Tisch- und Stuhlgruppen ein geradliniges und doch lebhaftes Ambiente entsteht. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie ein internationales Projekt planen!

