Gastro Tische richtig kaufen

Welche Gastro Tische passen zu Ihnen?

Gastro Tische müssen viele Anforderungen erfüllen: Mal müssen sie variabel sein, mal stylisch und vor allem pflegeleicht, damit das Personal nicht permanent mit Putzen befasst ist. Und natürlich sollen Sie gut aussehen. Vor allem aber müssen Sie den hohen Belastungen des Gastronomiealltags standhalten. Deshalb sind Gastro Tische auch anders konstruiert als Tische für das private Esszimmer. Bei den Gestellen und Oberflächen gibt es inzwischen eine riesige Auswahl.

Die Geschichte der Tische

Seit wann gibt es eigentlich Tische? Der Begriff ist seit dem 8. Jahrhundert belegt. Im Althochdeutschen gab es das Wort “tisc”, im Lateinischen “Discus” und im Altgriechischen “Diskos”, was so viel wie Scheibe oder Schüssel bedeutet. Früher dienten Tische als Tisch und Teller in einem. Man aß direkt von der Platte. Der Bedeutungswandel von Scheibe zu Tisch erklärt sich daraus, dass der Tisch zur germanischen Zeit aus einer auf einem Gestell befindlichen kleinen hölzernen Platte bestand, die zugleich als Essschüssel diente und bei den Mahlzeiten vor jeden einzelnen gestellt wurde. Schon in Vergangenheit hatte der Tisch mit Essen, Trinken und Gastlichkeit zu tun.

Vierfuß-Tische

Denken Sie bei Tischen denkt man meist an eine Platte mit vier Tischbeinen? Das ist die gängigste Form. Beim Vierfuß-Tisch sind die Füße mit der Platte über eine Zarge verbunden. Die Konstruktion ist sehr stabil und eignet sich auf, um große Lasten zu tragen, zum Beispiel bei einem Buffet. Jeder, der in der Gastronomie arbeitet, wie schwer ein Tellerstapel oder Warmhaltebehälter sind.

Es gibt aber auch Dreibein-Tische. Vorwiegend dienen diese als Couch- und Lounge-Tische. Dreibeintische haben den Vorteil, dass sie aufgrund ihrer speziellen Konstruktion nicht wackeln. Das zeichnet sie gegenüber Vierfuß-Tischen aus. Auch haben Vierfuß-Tische den Nachteil, dass man sich an ihren Beinen schnell stößt.

Da es selbst bei ebenen Böden Unebenheiten gibt, gleichen Verstellgleiter diese bei Vierfuß-Tischen aus. Zudem sorgen sie dafür, dass sich die Tische leicht bewegen lassen. Denn gerade im Bankettbereich oder in Multifunktionsräumen werden Stühle und Tische permanent für Veranstaltungen umgestellt. Mal U-Form, mal parlamentarisch – je nach Bestuhlungsform gilt es immer wieder, Stühle und Gastro Tische neu zu platzieren.

Säulen-Tische

Säulen-Tische sind die Tausendsassas in der Gastronomie und Hotellerie. Es gibt sie meist mit ein oder zwei Säulen. Sie bieten den Vorteil der Beinfreiheit – Wählen Sie ein quadratisches Format – etwa 70 mal 70 Zentimeter – haben Sie größtmögliche Flexibilität. Denn Sie können die Tische einzeln oder als Gruppen zu langen Tafeln im Gastraum platzieren. Im Cafe oder Bistro kann man bei wenig Platz auch Tische mit 60 cm Breite verwenden, da hier nur Kleinigkeiten gegessen werden. Im Restaurant jedoch bemisst sich der Platzbedarf auf etwa 70 Zentimeter pro Gast. Der Nachteil von Säulentischen gegenüber Vierfuß-Tischen besteht in ihrem vergleichsweise hohen Gewicht. Dies gibt ihnen einerseits eine hohe Stabilität, aber andererseits macht es das Verstellen auch schwerer.

Wangentische

Der Wangentisch besteht aus einem Fußgestell aus, das sich aus zwei wangenförmig an den Schmalseiten der Tischplatte angeordnete senkrechte Stützen zusammensetzt. Bodenseitig sind die Wangen meist durch einen parallel zur Tischplatte verlaufenden Steg miteinander verbunden. Schon in der italienischen Renaissance war dieser Tisch sehr beliebt. Aus Klöstern kennt man ihn traditionell als lange Tafel, an der früher die Mönche aßen. Bei besonders langen Tischen ist es wichtig, auf die Stärke der Platte achten, damit der Tisch nicht durchhängt. Auch als Stehtische in Konferenzräumen trifft man Wangentische als moderne Form der Brückentische häufig an. Bei Brückentischen schließen die Wangen bündig mit den Enden der Tischplatte ab. Wangentische und Brückentische sind in ihrer Formgebung sehr interessant und wirken in sich geschlossen und wertig. Ihr Nachteil jedoch besteht darin, dass sie keine Sitzplätze vor Kopf der Tische bieten.

Platzsparende Klapptische

Gerade für Gesellschaften und Konferenzen erweisen sich Klapptische als äußerst praktisch. Sie lassen sich jederzeit platzsparend verstauen und für Gesellschaften oder Konferenzen in Nu wieder hervorzaubern. Auf speziellen Transportwagen lassen sie sich leicht lagern und an die richtige Stelle fahren

Runder oder eckiger Tisch?

Diese Frage stellt sich generell. Haben Sie schon einmal versucht, sich quer über einen runden Tisch mit Ihrem Gegenüber zu unterhalten? Es ist fast eine Unmöglichkeit. In punkto Kommunikation sind hier Tafeln klar im Vorteil. Ein Tisch mit 160 Zentimetern Durchmesser bietet für acht Personen Platz, eine Tafel für die gleiche Personenzahl bei einem Platzbedarf von 60 Zentimetern nimmt weniger Stellfläche ein. Außerdem ist man mit Tafeln flexibler in der Zusammenstellung, während ein runder Tisch immer für sich steht.

Tischoberflächen aus HPL oder Holz?

Wenn es um wertige Tischoberflächen geht, denken Sie vielleicht zuerst an Massivholz. Und tatsächlich ist die Optik und Haptik eines schön gebürsteten Holzes mit spürbarer Maserung, natürlicher Rissbildung und lebhaften Astlöchern einzigartig. Auch Schichtholzplatten wirken edel.

Allerdings muss man gerade im Gastgewerbe auch die Hygiene bei der Entscheidungsfindung für die eine oder andere Tischplatte mit ins Kalkül ziehen. Hier bieten Melaminharz- oder HPL-beschichtete Tischplatten ihre Vorteile. Sie sind stoß- und abriebfest, unempfindlich gegen Reinigungsmittel, antistatisch und hitzebeständig. Im Gegensatz zu Holz brauchen sie keine spezielle Pflege, wie Holzöl oder Möbelpolitur. HPL-Beschichtungen sind inzwischen so ausgereift, dass sie kaum von echtem Holz zu unterscheiden sind. Sie verfügen ebenso über eine haptisch spürbare Oberfläche wie Massivholz und sehen inzwischen fast echter aus als Echtholz. Gerade in Bäckereien und Cafes, in denen es viele Krümel abzuwischen geht, sind diese Tischplatten optimal. Wenn Sie in Ihrer Gastronomie eine pflegeleichte Alternative suchen, ist HPL das Material Ihrer Wahl.

Gastro Tische passend zum Bedarf auswählen

Welche Gastro-Tische Sie letztendlich wählen, hängt von der Art und Anforderung Ihres gastronomischen Konzepts ab. Erwarten Sie eher Paare, bieten sich kleine Tische an. Für Gesellschaften wählen Sie am besten Tafeln oder eine Aneinanderreihung kleiner Tische aus. Wichtig ist, dass Sie die Tische bei einem speziellen Anbieter für Gastro-Möbel, zum Beispiel A.B.C. Worldwide, Ihre Gastro-Tische kaufen. Diese sind dann automatisch auf die hohen Belastungen des Gastronomie-Alltags ausgelegt.

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 70.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

Firmenkontakt

A.B.C. Worldwide Import für Möbeleinrichtungen und mehr GmbH

Christoph Hanselle

Stockholmer Str. 26

48455 Bad Bentheim Gildehaus

05924-782790

05924-7827915

info@abc-worldwide.de

http://www.abc-worldwide.de

Pressekontakt

Silvia Geuker Kommunikation

Silvia Geuker

Kümper 7

48341 Altenberge

01771443098

ja@silvia-geuker.de

http://www.silvia-geuker.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.