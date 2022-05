Gas und Öl raus – easyTherm rein! Jetzt mit Umstiegsbonus

Die aktuelle Lage – Versorgungssicherheit mit Gas und Entwicklung der Gaspreise – wird immer kritischer und es wird dringend zum Heizungsumstieg geraten.

Infrarotheizungen werden als Alternative von der Politik oft noch ignoriert. Wir zeigen Ihnen die Vorteile eines Umstiegs auf easyTherm.

Welche Alternativen gibt es zur Gasheizung?

Propagiert werden z.B. Wärmepumpen und Pellets. Diese sind in vielen Haushalten (z.B. Wohnungen, Altbau) aber nicht geeignet. Auch ist eine Umrüstung oftmals sehr teuer, da eventuell Heizkörper und Rohre ebenfalls getauscht werden müssen. Pellets benötigen darüber hinaus einen eigenen Lager- und Kesselraum. Bereits jetzt gibt es Wartelisten und eine Umrüstungsmöglichkeit vor dem nächsten Winter ist auf Grund des hohen Aufwandes und dem fehlenden, qualifizierten Personal für viele Haushalte unwahrscheinlich.

Alternative Infrarotheizung:

Die einfachste und sicherste Alternative zu Gas- oder Ölheizungen ist leider noch nicht in der Politik angekommen.

Mit einer Infrarotheizung können in kurzer Zeit sehr viele Umrüstungen geschehen, die benötige Energie kann Österreich selbst durch ökologisch erzeugten Strom bereitstellen.

Somit ist eine Infrarotheizung nicht nur versorgungssicher sondern auch nachhaltig.

Vorteile der easyTherm Infrarotheizung im Detail:

Infrarotheizungen sind für alle Gebäudetypen und Wohnungen geeignet. Die Montage der Paneele ist einfach und schnell: Alte Heizkörper von Gas- oder Ölheizungen könnten z.B. einfach durch Infrarotpaneele ausgetauscht werden bzw. eine platzsparende Montage an der Decke ist ebenfalls möglich. Ein Heizraum ist bei Infrarotheizungen nicht erforderlich, dieser kann anderweitig genutzt werden. Infrarotheizungen werden mit Strom betrieben, der als einzige Energiequelle regenerativ hergestellt werden kann. Damit handelt es sich um ein umweltfreundliches, zukunftsfittes Heizungssystem.

Eine normgerecht ausgelegte Qualitäts-Infrarotheizung kann gegenüber konventionellen Heizungssystemen bis zu 50 Prozent Energiekosten einsparen.

NEU: Umstiegsbonus von easyTherm

Um möglichst vielen Haushalten den Umstieg auf easyTherm zu ermöglichen, bietet easyTherm allen Umsteigern einen Umstiegsbonus von bis zu EUR 2.000,-

Alle Informationen dazu gibt es hier:

Gas raus easyTherm rein | easyTherm (easy-therm.com)

Über die easyTherm GmbH (easyTherm)

Die easyTherm GmbH ist der Kompetenzführer für Infrarotheizungen und Premium-Marken Partner der e-Marke Austria. Zahlreiche Auszeichnungen, wie Spitzenplatzierungen beim Energy Globe Award im Burgenland – beweisen Energieeffizienz und höchste Qualität der Infrarotheizungen, die zu 100% in Österreich produziert werden. Zahlreiche zufriedene Kunden genießen die Wärme vom Infrarot-Pionier in mehreren Tausend Wohnprojekten. Als technologischer und qualitativer Marktführer arbeitet easyTherm mit verschiedenen Universitäten und dem Fraunhofer-Institut zusammen. Das Ergebnis: höchste Energieeffizienz und damit Kosteneinsparungen, nachgewiesene jahrzehntelange Haltbarkeit, TÜV-Typenprüfung, 4-fach Garantie (5 Jahre Vollgarantie, Wärmegarantie, Sicherheitsgarantie, easyLiving – Garantie für Elektrosmogfreiheit) sowie Hygienezertifikat für den Medizinischen Bereich. Das Unternehmen ist in zahlreichen Gremien und Institutionen mit dem Ziel tätig, Infrarotheizungen den korrekten rechtlichen und normungstechnischen Status zu geben. easyTherm bietet mit über 2000 Varianten die größte Produktvielfalt und damit maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bedarf. Beratung, fachgerechte Auslegung, Verkauf und Einbau der Infrarotheizungen erfolgt durch mehr als 460 zertifizierte Elektrotechnikpartner in Österreich und diversen Länderpartnern. Für die einfache Einbindung in die zeitgemäße Gebäudesystemtechnik stehen neben eigens entwickelter Software für korrekte Heizlastberechnung nach Europa-Norm (easyTool), Ausschreibungstexte und CAD Blöcke für AutoCAD & Autodesk Revit 3D zur Verfügung.

