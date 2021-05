“GAS TO GO”: Grill-Gasflaschen aus dem Automaten

Gasflaschen jetzt einfach und kontaktlos 24/7 tauschen oder neu kaufen

Wer kennt es nicht – der Grillabend ist geplant, alles steht bereit – aber die Gasflasche fĂĽr den Grill ist leer. DafĂĽr hat das Familienunternehmen Knauber aus Bonn nun eine praktische 24/7-Lösung bereit: eine “GAS TO GO”-Tauschstation fĂĽr Gasflaschen, die unabhängig von Ă–ffnungszeiten rund um die Uhr Propangas verfĂĽgbar macht – gerade auch in Zeiten von Corona-Beschränkungen eine gute und kontaktlose Alternative zu den ĂĽblichen Verkaufsstellen.

Mit fĂĽnf Automaten ist das Bonner Unternehmen im Westen Deutschlands gestartet. Weitere Automaten sind bereits in Planung.

Die “GAS TO GO”-Standorte im Ăśberblick:

– Bochum: Am Hannibal-Center, Dorstener Str. 400

– Bonn-Bad Godesberg: an der Knauber-SB-Waschanlage, Koblenzer Str. 195

– Essen: bei Schlenkhoff Baustoff-Fachandel, Haedenkampstr. 8

– MĂĽlheim-Kärlich: am DGS Getränkemarkt, Industriestr. 24

– Neuwied: an der DGS-Getränkerie, Stettiner StraĂźe 2

Alle Standorte sind mit dem Auto gut zu erreichen, man kann problemlos parken und muss die schweren Flaschen nicht weit schleppen. Erhältlich sind Gasflaschen mit 5 kg, 8kg oder 11 kg Propangas – sie können ganz einfach getauscht oder neu gekauft werden. Bevor man sich auf den Weg zum Automaten macht, kann man online unter www.knauber-gas2go.de schnell die VerfĂĽgbarkeit der benötigten Gasflasche prĂĽfen. Die Bedienung des Automaten selbst ist intuitiv, die Bezahlung bargeldlos.

Mehr Informationen und ein Erklär-Video finden Sie unter www.knauber-gas2go.de

Die Knauber Unternehmensgruppe ist ein inhabergeführtes Energie-Handelsunternehmen mit Sitz in Bonn. Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung im Energiesektor bietet Knauber ein breites Portfolio, das von klassischen Energie-trägern für Wärme und Mobilität über innovative und nachhaltige Alternativen bis hin zu Energieversorgungs-konzepten reicht. Das mittelständische Familienunternehmen agiert flexibel und zukunftsorientiert. Es ist geprägt durch einen hohen Qualitätsanspruch und eine große Kundennähe. Mehr Infos: www.knauber.de

