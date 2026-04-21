Gartner® Magic Quadrant™ Report für globale Logistik: C.H. Robinson als einziges Unternehmen in allen drei Reports vertreten

– Nach den jüngsten Platzierungen in den Bereichen 3PL und 4PL ist das Unternehmen zum 15. Mal in Folge auch im Gartner® Magic Quadrant™ für Transportmanagementsysteme 2026 vertreten

Eden Prairie, Minnesota, 21. April 2026 – C.H. Robinson, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Lean AI-Lieferketten, der jährlich 37 Millionen Sendungen abwickelt, wurde im Gartner® Magic Quadrant™ 2026 für Transportmanagementsysteme (TMS) ausgezeichnet. Mit dieser jüngsten Platzierung ist C.H. Robinson das einzige Unternehmen, das in allen drei Gartner Magic Quadrant-Berichten für den globalen Logistiksektor vertreten ist. Diese Anerkennung folgt auf die erstmalige Platzierung des Unternehmens als „Leader“ im 4PL-Bewertungsbericht (Dezember 2025*), seine Position als „Leader“ im 3PL-Bewertungsbericht (März 2026**) und seine heute bekannt gegebene 15-jährige Anerkennung in der Bewertung der Transportmanagementsysteme.

C.H. Robinson verbindet auf einzigartige Weise sowohl Ausführung als auch Koordination und Technologie, angetrieben durch Lean AI und umgesetzt durch ein strategisches Team:

– Umsetzung in großem Maßstab (3PL)

– End-to-End-Koordination (4PL)

– Plattformintelligenz und Automatisierung (TMS)

Angesichts immer komplexerer Lieferketten ermöglicht die einheitliche Plattform von C.H. Robinson 75.000 Kunden weltweit agilere und widerstandsfähigere Abläufe.

Während das Unternehmen seine logistischen Kompetenzen kontinuierlich erweitert, hat es seine Wirkung durch rasante Fortschritte im Bereich der KI weiter verstärkt. Die agentenbasierte Architektur von C.H. Robinson wird angetrieben von Hunderten spezialisierten KI-Agenten und wird koordiniert durch eine Orchestrierungsschicht, die Entscheidungen, Maßnahmen und Kontext aufeinander abstimmt. So sorgt sie für Strategien und Umsetzung in großem Maßstab. Gestützt auf den branchenweit größten proprietären Datensatz mit unübertroffener Größe, Reichweite und Tiefe der Daten sorgt dieses System für sauberere Datenflüsse, eine schnellere und sicherere Entscheidungsfindung sowie Erkenntnisse, die direkt in Maßnahmen umgesetzt werden. Mit jeder Sendung wird die Plattform intelligenter und anpassungsfähiger und stärkt damit ein Angebot, das bereits jetzt in Bezug auf Umfang, Konfigurierbarkeit und die Fähigkeit, sich gemeinsam mit den Kundenbedürfnissen weiterzuentwickeln, einzigartig ist.

„In globalen Lieferketten suchen Unternehmen nach der Zuverlässigkeit eines Managed-Logistics-Anbieters, der Reichweite eines globalen 3PL-Anbieters und der Flexibilität eines TMS, das Strategie, Umsetzung und Technologie so miteinander verbindet, dass ihr Geschäft tatsächlich vorankommt. Wir glauben, dass diese Auszeichnung unterstreicht, was unsere Kunden bereits wissen – unser Team erfüllt diese Anforderungen wie kein anderer“, sagte Jordan Kass, President von C.H. Robinson Managed Solutions. „Mit „Lean AI“, einer Kombination aus KI, menschlicher Expertise und effizientem Betriebsmodell, unterstützen wir Kunden flexibel und mit maßgeschneiderten Lösungen in jeder Phase und sorgen durch ein vernetztes Ökosystem kontinuierlich für bessere Ergebnisse.“

„Lieferketten treten in eine neue Ära ein – eine Ära, die durch beispiellose Komplexität, massive Datenströme und zunehmende Risikoexposition gekennzeichnet ist“, sagte Arun Rajan, Chief Strategy and Innovation Officer bei C.H. Robinson. „Um diese Anforderungen zu erfüllen, braucht es integrierte, vernetzte Lösungen und einen Partner, der Betrieb, Koordination und Leistung mithilfe von KI kontinuierlich verbessert. Ein KI-gestütztes Ökosystem verbindet Daten, Entscheidungen und Prozesse, wodurch Lieferketten effizienter, flexibler und besser vernetzt werden. Das führt zu schnelleren Entscheidungen, weniger Schnittstellen und einer sich stetig weiterentwickelnden, zukunftsfähigen Lieferkette.“

Gartner Disclaimer

Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen. Gartner unterstützt keine der in seinen Publikationen genannten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht dazu, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Publikationen von Gartner geben die Meinungen der Gartner-Organisation für Geschäfts- und Technologieanalysen wieder und sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Veröffentlichung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

* Gartner, Magic Quadrant für Fourth-Party-Logistik, Matthew Beckett, David Gonzalez, 1. Dezember 2025

** Gartner, Magic Quadrant für Third-Party-Logistik, Chris Kina, Matthew Beckett, Brian Day, 5. März 2026

C.H. Robinson ist weltweit führendes Unternehmen im Bereich Lean AI-Lieferketten. Seit über einem Jahrhundert vertrauen Unternehmen weltweit auf C.H. Robinson, um den Transport ihrer Güter neu zu gestalten. Unter dem Motto „Building Tomorrow“s Suppy Chains, Today™“ arbeitet C.H. Robinson heute mit demselben Einsatz an Lösungen für die Zukunft. 83.000 Kunden und 450.000 Spediteuren vertrauen C.H. Robinson jährlich 37 Millionen Sendungen im Wert von 23 Milliarden US-Dollar an. Maßgeschneiderte Lösungen sorgen weltweit für optimierte LKW-, Teilladungs-, See- und Lufttransporte sowie viele weitere Logistikservices. Die einzigartige Kombination aus menschlicher Expertise und Lean AI macht Lieferketten schneller, intelligenter und nachhaltiger. Als verantwortungsbewusstes globales Unternehmen investiert C.H. Robinson jedes Jahr Millionenbeträge in Projekte, die seinen Mitarbeitenden besonders am Herzen liegen. Weitere Informationen finden Sie unter chrobinson.com. (Nasdaq: CHRW)

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